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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_река (196) Киев (17164) рыбаки (135) ГСЧС (1937)

 В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасли 2 рыбаков, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины двух рыбаков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасли 2 рыбаков, - ГСЧС 01

14 февраля в 10:18 в ГСЧС Киева поступило сообщение о том, что посреди реки Днепр на расстоянии 50 м от берега на отколовшейся льдине находятся двое рыбаков.

На место происшествия было направлено дежурное отделение пожарного катера аварийно-спасательного отряда. По прибытию на место вызова было установлено, что откололась льлина и ее вместе с рыбаками унесло по течению до Северного моста. На место происшествия, также прибыло спасательно-водолазное отделение.

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В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасли 2 рыбаков, - ГСЧС 02

С помощью глиссера и спасательной лодки, сотрудники ГСЧС сняли со льдины двух мужчин 1947 года и 1950 г.р. и доставили на берег.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111792
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем?
Почему я должен тратить свои налоги на спасения этих дебилов?
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Ага, таже фигня- как пошел клев по последнему льду, особенно когда корюшка идет, постоянно их МЧС с Финского залива вертолетами снимает... а потом счета выставляют по 300 тысяч каждому
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Чи варто було так ризикувати своїм життям?.. Повезло.
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Ага, таже фигня- как пошел клев по последнему льду, особенно когда корюшка идет, постоянно их МЧС с Финского залива вертолетами снимает... а потом счета выставляют по 300 тысяч каждому
 показать весь комментарий
 
 
Зачем?
Почему я должен тратить свои налоги на спасения этих дебилов?
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Увы. По большому счету, твои налоги тратят те, кто из раза в раз голосует за самых больших скотов из всего списка. А нам только платить: за себя и быдловатых соседей по высотке...
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Ага, были в субботу на речке. Я хожу, жерлицы ставлю поближе к руслу, слышу, "шубовсь!" первая мысль - бобр, глянул, а посредине реки, где у промоины черный лед, в ополонке что-то рыжее болтается. Собачка местная, бегала среди рыбаков, косточки-сало искала. Но ничего, выбралась, отряхнулась, убежала в село. Часа через 2 появилась, но к промоине уже не подходила.
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А не пора таким вот "маньякам"-рыбакам предъявлять счет за их спасение?!...может - хоть так будут думать прежде чем лезть на лед.. У Києві на Дніпрі з крижини, що відкололася, врятували 2 рибалок, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3575
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счет "путешественникам" на льдинке выписали?
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Безхатченки замаскувались під рибалок...Тепер нарешті гарячого чаю поп'ють...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасли 2 рыбаков, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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