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Все про:НАБУ (2591) Одесса (5332) САП (978) iPhone (4) Вугельман (5)

 Следователи НАБУ не смогли разблокировать айфоны и айпады заместителя Труханова Вугельмана, обвиняемого по делу "Краяна"

Специалистам НАБУ не удалось извлечь информацию из телефонов и планшетов, изъятых у заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и еще двоих обвиняемых по делу "Краяна". Технику вернули владельцам.

О невозможности получить доступ к хранящейся на устройствах информации на заседании суда заявил прокурор САП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой", — заявил он.

Помимо телефона и планшета Вугельмана, следователи не смогли взломать технику депутата Одесского горсовета Василия Шкрябая и директора ООО "Девелопмент элит" Петра Загодиренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками

Все трое, как и мэр Одессы Геннадий Труханов, являются обвиняемыми в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян"

Защитники ходатайствовали о том, чтобы айфоны и айпады вернули владельцам. Суд удовлетворил ходатайство. Техника передана обвиняемым "на ответственное хранение".

У мэра Одессы Геннадия Труханова телефон и планшет не изымали, подчеркивают в НАБУ.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также читайте: Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/n3111790
 
 
 Топ комментарии
 
Я уверен есть спецы для которых это не проблема при наличии искреннего желания следователей.если это не вариант как милиция" не находила" нарколога по зайцевой а врач не "знала" что ее ищут
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Так там дактилозамок - изымите у него пальцы, какой-нибудь подойдет...)))
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Так там дактилозамок - изымите у него пальцы, какой-нибудь подойдет...)))
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Можно с сейфа отпечатки снять,або с чашки,сделать слепок отпечатка с силикона Слідчі НАБУ не змогли розблокувати айфони і айпади заступника Труханова Вугельмана, обвинуваченого у справі "Краян" - Цензор.НЕТ 751
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коленку перфоратором сверлить не пробовали?
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Макнуть пальцы, сделать слепок, сегодня как раз видео в тренде на ютуб попадалось.
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любой девелопер третьего разряда знает як вугельмана з трухановым навчыты спиваты.
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Специ з кардач з закритими очима миттю впоралися б😁.
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тем более, что там 10 остановок на троллейбусе ехать
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Я уверен есть спецы для которых это не проблема при наличии искреннего желания следователей.если это не вариант как милиция" не находила" нарколога по зайцевой а врач не "знала" что ее ищут
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Прочитав всё сверху понял,что запретили изымать информацию.При Сталине влезали буквально в задницу. Вспомните информацию про особый колектор из туалета приёмной Сталина.Всё эти нынешние оправдания выглядят больше,чем убого.Либо они слабоумные,либо по скудности ума выполняют так приказы.
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ага! запомнили? и другим гадам передайте - нет у них методов против кости сапрыкина(с)
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Значит выдайте "специалистам" НАБУ по кувалде и отправьте рельсы ровнять. Шапито. Хотя,если поступила команда "отморозиться",то тут никакой спец не поможет.
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блокировка называется - пальцы в двери.
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Спецы, небось, могилянскоц закончили?
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Нужно запретить чиновникам шифровать персональную информацию совершенно секретными кодами. Не нравится, не работай на государство.
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и все равно будут шифровать, поскольку если уж попадешься, то наказание за зашифрованные данные будет полюбому меньше, чем ущерб полученный от этой информации при ее прочтении
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PS Для чиновников все проблемы бы решила "презумпция виновности" - стал чиновником априори виновен в предъявляемых обвинениях отмывании бабла и т.п. если не докажешь обратное...и телефон сам разблокируешь и все чеки на покупки принесешь....
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и тогда 146% своего рабочего времени чиновники будут тратить на оправдания.

Потому что крикнуть "ты - вор" намного проще, чем доказать, что ты не вор.
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Идиоты, не могли Хакермана попросить о помощи?
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Да стукнуть по тому смартфону, как раньше по автомату с газировкой! )
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Очешуительна и Хурма Несусветная...😂
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Хорошая формальная отмазка 77левела.
То есть , по решению суда обязать разблокировать телефоны самими же подозреваемыми ткнув им в фэйс ID нельзя. Зато вернуть им вещдоки это запросто.
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Занесіть той айфон в найближчу школу..в 7-8 клас..бо старшокласники засміють
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Главное все сразу поверили нашим неподкупным органам)
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Вооо, помнитца 90-я ...
Любыя коды взламывалися при помощи утюга и паяльника..
Забытия хакерския технологии..
А скока добрых дел делалося под дулом пишталета..
Учитєсь лохи!!!
😇
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***
- а мине же ограбили
- ой, много взяли?
- усё!
- как же они нашли? КГБ искало - не нашло...
- я вас умоляю!... когда вам утюг на пузо..
- и вы сразу выдали?
- а чито мине было ждать? чтобы еще и за свет намотало???
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Вопрос.Это у нас специ такие ни какие или айпады с айфонами настолько офигенные?Или расчитано на дураков,чтобы они прочтя данную заметку оставались уверенны,что айфон лучшее место для хранения секретной информации?
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Главное то что устройства вернули владельцам!!!
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А с колько стоит "не смогли", интересно мне узнать?
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Могу только єто послать.У меня функция like на цензоре отключена.Наверное, не тех лайкаю и не люблю сладкого
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Если со смарта , может нада вкл режим ПК ..
Настройки смотрите..
😁
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Блін! Сходіть на Караваєві дачі, спитайте Жору Рижого. Він вам за 5 хв. розблокує, перешиє, препрограмує будь що. Тільки не торгуйтесь, бо він цього не любить, може послати.
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за харошее вознаграждение иногда и форточка никак не открывается
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Ну в них і розцінки. Наші за таку ціну розкрили б всю їхню мережу терористичну. Потім закрили, потім ще раз розкрили, але вже дорожче
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Завезите в Киеве на радиорынок Карачаевы Дачи,там взламают
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🤔 че раньше не сказали??!!
За папалам !!
😣
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Нююю , ващщще, наш найсладчайщий че толька не
аткрывал...😁
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Реформатор Порошенко еще в 2016 году запустил судебную реформу.

Результаты на лицо:
- коррупционеры освобождены;
- патриоты осуждены;
- судьи все на своих местах.
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На радиобазар у Пересыпского Моста не носили?Там скупщики краденого за пять минут разблокируют.
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Вот не верю что в любой средней школе Одессы нет пацана для которого проблема с разблокировкой айфона это максимум 10 минут и не более Слідчі НАБУ не змогли розблокувати айфони і айпади заступника Труханова Вугельмана, обвинуваченого у справі "Краян" - Цензор.НЕТ 328
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Любой пароль очень быстро и легко снимается способами яйцавдвери или аналопаяло.
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Во,клоуны-надо было на Кардачи заехать,там бы быстро разблокировали
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Нужно было просто морду вугельмана поднести к телефону.
Ну откуда ж набу про это знать((
Я все больше расстраиваюсь из- за моей последней надежды в этом государстве. НАБУ тоже слились, похоже
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователи НАБУ не смогли разблокировать айфоны и айпады заместителя Труханова Вугельмана, обвиняемого по делу "Краяна"
 
 
 
 
 
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