 Следователи НАБУ не смогли разблокировать айфоны и айпады заместителя Труханова Вугельмана, обвиняемого по делу "Краяна"

О невозможности получить доступ к хранящейся на устройствах информации на заседании суда заявил прокурор САП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой", — заявил он.

Помимо телефона и планшета Вугельмана, следователи не смогли взломать технику депутата Одесского горсовета Василия Шкрябая и директора ООО "Девелопмент элит" Петра Загодиренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд закончил рассмотрение доказательств стороны обвинения в деле о завладении 185 млн гривен мэром Одессы Трухановым и еще тремя чиновниками

Все трое, как и мэр Одессы Геннадий Труханов, являются обвиняемыми в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян"

Защитники ходатайствовали о том, чтобы айфоны и айпады вернули владельцам. Суд удовлетворил ходатайство. Техника передана обвиняемым "на ответственное хранение".

У мэра Одессы Геннадия Труханова телефон и планшет не изымали, подчеркивают в НАБУ.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также читайте: Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.