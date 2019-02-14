 Конгресс США предлагает увеличить на $75 млн. смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года, - посольство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинское посольство в США в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год".
Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определенf в сумме $ 445,7 млн. долл., Что на 25 млн. долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.
Также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.
Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн. долл., ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составит 695,7 млн. долл. США. Это на 75 млн. долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года".
Слава Украине!!! Дзякуй,Амерiка,што ты ёсць!! И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...