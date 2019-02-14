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 Конгресс США предлагает увеличить на $75 млн. смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года, - посольство

В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает украинское посольство в США в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В Конгрессе США представлен ​​согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год".

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определенf в сумме $ 445,7 млн. долл., Что на 25 млн. долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн. долл., ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составит 695,7 млн. долл. США. Это на 75 млн. долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года".

Также читайте: "Ударный день поддержки Украины в США", - Порошенко о резолюциях Конгресса США в поддержку Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3111788
 
   
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Кто бы мог представить,что бывший совок будет так любить Америку,как раньше её ненавидел.И ненавидеть страну-тварюгу как раньше любили.
Слава Украине!!! Дзякуй,Амерiка,што ты ёсць!! И как всегда, светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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75 лямов?то пиндосы так троллят бюджет шлюхтера?
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Идите спать пьяница,пока китайцы лес грузить не позвали...
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Дякуємо, але будь-ласка не грошима, а виключно зброєю та ************
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так и еще обучают наших парней на полигонах
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жаль шо у нас нет такого лобби как у Израиля - хотелось бы больше - а мне как индейцу названия нравятся - томагавки,апачи - ну и еще пару тройку)))
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так югик ещё пару апачи народу ещё с прошлых выборов должен...хто,блеать,возместит неустойку?
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А машина у тебя Джип Гранд чероки, должна быть по идее
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До речі - петя поцупив з держбюджету України на свій псевдоблагодійний фонд десь близько 40-ка млн. вічнозелених єнотів, це без врахування суми крадіжки на забаганки петіної маринки..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонгресс США предлагает увеличить на $75 млн. смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года, - посольство
 
 
 
 
 
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