 Наемники РФ били из минометов по позициям ВСУ возле Песков, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил: дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцево; из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный.

Подразделения ВСУ в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.