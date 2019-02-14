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 Наемники РФ били из минометов по позициям ВСУ возле Песков, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, 6 раз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил: дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Смотрите: Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе. ФОТО

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцево; из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный.

Подразделения ВСУ в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Также читайте: Враг применил 120-мм минометы в районе Лебединского и Водяного, ПТРК - в районе Павлополя. Ранен один украинский воин, уничтожены 2 террористов, - штаб

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3111786
 
 
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Смерть расіянським окупантам!!!! Нищимо рогату нечість!!!
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потерь НЕТ...!
спасибо, что живые!
тримайтеся, Воїни світла... бережіть себе!
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по нам стріляють,а у Красноярську вибух газу...)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ били из минометов по позициям ВСУ возле Песков, Опытного, Верхнеторецкого, Авдеевки и Зайцево, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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