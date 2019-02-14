EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  762  5
Все про:Луганщина (3992) ОБСЕ (3527) обстрел (7600) электроэнергия (229)

 Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе. ФОТО

Террористы открыли огонь по аварийной бригаде, возобновлявшей поставки электроэнергии в село Катериновка Попаснянского района на линии разграничения.

Пособники оккупантов начали стрельбу, не взирая на присутствие патруля ОБСЕ. Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Луганского энергетического объединения".

"Сегодня работники аварийной бригады ООО "ЛЭО", пытаясь восстановить свет для жителей Попаснянского района, попали под обстрел. Работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место устранения аварии, ведь это угрожало жизни каждого", – сообщают в компании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Враг применил 120-мм минометы в районе Лебединского и Водяного, ПТРК - в районе Павлополя. Ранен один украинский воин, уничтожены 2 террористов, - штаб

Пострадавших в результате стрельбы нет. При этом около 300 человек остаются без света. Аварийные работы планируют продолжить только завтра, и то при условии, что наемники РФ предоставят электрикам гарантии безопасности.

Сейчас в Попаснянском районе обесточены 6 трансформаторных подстанций. Село Катериновка – полностью без света.

Также на Цензор.НЕТ: Дебаты в Совбезе ООН, созванные РФ для оглашения своих мантр о "киевской хунте" и "гражданской войне", превратились в головомойку Кремля. Все осудили агрессора, - Ирина Геращенко

Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе 01
Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе 02
Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе 03
Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе 04

Источник: https://censor.net.ua/n3111782
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Найманці рф дадуть гарантії безпеки? Хто в це повірить?
 показать весь комментарий
 
 
Какая то хе..ня залезла в чужой дом и ещё от него нужно ждать гарантии. Так не должно быть., все не правильно и не справедливо
 показать весь комментарий
 
 
И патруль ОБСЕ не помог? Айайай. Такие авторитетные товарищи...
 показать весь комментарий
 
 
тут не фото потрібно,а відео!!! смерть окупантам!!
 показать весь комментарий
 
 
Сочувствие и респект коллегам энергетикам. ВЛ-10 печального состояния.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх