 Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе. ФОТО

Пособники оккупантов начали стрельбу, не взирая на присутствие патруля ОБСЕ. Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Луганского энергетического объединения".

"Сегодня работники аварийной бригады ООО "ЛЭО", пытаясь восстановить свет для жителей Попаснянского района, попали под обстрел. Работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место устранения аварии, ведь это угрожало жизни каждого", – сообщают в компании.

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Пострадавших в результате стрельбы нет. При этом около 300 человек остаются без света. Аварийные работы планируют продолжить только завтра, и то при условии, что наемники РФ предоставят электрикам гарантии безопасности.

Сейчас в Попаснянском районе обесточены 6 трансформаторных подстанций. Село Катериновка – полностью без света.

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