 Оккупированный Крым подписал соглашение о взаимном развитии туризма с Чечней

О подписании соглашения сообщили в так называемом "Министерстве курортов и туризма Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
По информации ведомства, соглашение направлено на взаимное развитие въездного туризма, создание и открытие новых туристических маршрутов, развитие различных видов туризма и обмен опытом.
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"За пять лет мы наработали достаточно опыта, чтобы делиться им с коллегами. Наши регионы связывают дружественные и деловые связи, и развитие такого стратегически важного направления республик как туризм, станет еще одним связующим звеном в цепи крупных совместных проектов Крыма и Чечни", – отметил оккупационный "министр туризма" Крыма Вадим Волченко.
Ранее сообщалось, что по данным так называемого "Министерства курортов и туризма Крыма", оккупированный полуостров в 2018 году принял 5,6 млн туристов, что почти на треть больше показателей 2017 года.
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Информации о количестве отдыхающих в оккупированном Крыму из независимых источников нет.
Бешеные джигиты зараз понаедут и будет вам шастя из под топота копыт !
Как мы должны как-то реагировать на это новостное событие? И в чем событие?
А щас я вам расскажу в чем событие.
Событие нам преподносится так, шо мы должны в очередной раз возрадоваться камням на голову крымчанам, за то шо они живут с кацапами (в окупации). Шо им так хреново живется, бо кацапская наволочь, которая там в большинстве, сдала Крым кацапам...
А нам разве лучше живется? Мы можем перед ими многим похвалится?
Нет, от нас требуют шо-бы мы плясали от радости, когда у соседа корова сдыхает.
А наша корова еще жива, шо-бы нам радостно пуститься в пляс от горя соседа?
В Башкирии врачи примотали к сломанной ноге пенсионерки больничную швабру
Теперь, наверное, речь им совсем отнимет.
Простоял там несколько веков, но российскую оккупацию не пережили. Столько свай наколотить в сейсмоопасной зоне. Каждая свая = мини-землятресение. Колонны сразу посыпались, как только первую сваю забивать начали.
Срюський мир , однао )