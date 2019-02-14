 Оккупированный Крым подписал соглашение о взаимном развитии туризма с Чечней

О подписании соглашения сообщили в так называемом "Министерстве курортов и туризма Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации ведомства, соглашение направлено на взаимное развитие въездного туризма, создание и открытие новых туристических маршрутов, развитие различных видов туризма и обмен опытом.

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"За пять лет мы наработали достаточно опыта, чтобы делиться им с коллегами. Наши регионы связывают дружественные и деловые связи, и развитие такого стратегически важного направления республик как туризм, станет еще одним связующим звеном в цепи крупных совместных проектов Крыма и Чечни", – отметил оккупационный "министр туризма" Крыма Вадим Волченко.

Ранее сообщалось, что по данным так называемого "Министерства курортов и туризма Крыма", оккупированный полуостров в 2018 году принял 5,6 млн туристов, что почти на треть больше показателей 2017 года.

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Информации о количестве отдыхающих в оккупированном Крыму из независимых источников нет.