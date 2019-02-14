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 Оккупированный Крым подписал соглашение о взаимном развитии туризма с Чечней

Оккупационные власти полуострова и руководство российской республики Чечня договорились обмениваться опытом в сфере туризма и вместе открывать новые маршруты.

О подписании соглашения сообщили в так называемом "Министерстве курортов и туризма Крыма", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации ведомства, соглашение направлено на взаимное развитие въездного туризма, создание и открытие новых туристических маршрутов, развитие различных видов туризма и обмен опытом.

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированный Крым по приглашению захватчиков приедут сирийский диктатор Асад и скандальная лидер французских праворадикалов Ле Пен

"За пять лет мы наработали достаточно опыта, чтобы делиться им с коллегами. Наши регионы связывают дружественные и деловые связи, и развитие такого стратегически важного направления республик как туризм, станет еще одним связующим звеном в цепи крупных совместных проектов Крыма и Чечни", – отметил оккупационный "министр туризма" Крыма Вадим Волченко.

Ранее сообщалось, что по данным так называемого "Министерства курортов и туризма Крыма", оккупированный полуостров в 2018 году принял 5,6 млн туристов, что почти на треть больше показателей 2017 года.

Также на Цензор.НЕТ: Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Информации о количестве отдыхающих в оккупированном Крыму из независимых источников нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3111776
 
 
 Топ комментарии
 
Хана Крыму, теперь уже без вариантов. Впрочем, хоть с камнями проблем не будет, прямые поставки Рамзанчик организует.
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Чтож, карета подана. Отправляйтесь в круиз, крысчане. И никаких "нет"! У вас никто не спрашивает!
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Прокаженным только и гулять у таких же.
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Хана Крыму, теперь уже без вариантов. Впрочем, хоть с камнями проблем не будет, прямые поставки Рамзанчик организует.
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Ниче не хана.Абреки едут туда где есть деньги и лохи.В крыму лохов полно но денег нет.Поэтому лезгинка с красной площади никуда не денется.
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Ага! Будут сновать туда-сюда, создавая видимость охеренного "туристического потока", совковая метода, потемкинские деревни, стахановские рекорды. Весь сраный совок, начиная с 1917 - сплошная наглая брехня во всем. ВО ВСЕМ!
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Похоже путлер кадырке и крым слил. "Коренныекрымчане" вскоре станут "коренными якутами",а крым-"исконно чеченской территорией.
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Ну все пропал Крым окончательно. И жалко татаров которых осталось единицы.
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О! А ватета вот уже почти камни с неба .
Бешеные джигиты зараз понаедут и будет вам шастя из под топота копыт !
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крысчяне, надеюсь, уже чепчиками машут от счастья...
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Ждут туристов. Кстати, их дети еще не наркоманы? Пятый год, как под сапогом главной страны-дилера. Может, для того и заключили соглашение?Окупований Крим підписав угоду про взаємний розвиток туризму з Чечнею - Цензор.НЕТ 9759
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Ну и шо?
Как мы должны как-то реагировать на это новостное событие? И в чем событие?
А щас я вам расскажу в чем событие.
Событие нам преподносится так, шо мы должны в очередной раз возрадоваться камням на голову крымчанам, за то шо они живут с кацапами (в окупации). Шо им так хреново живется, бо кацапская наволочь, которая там в большинстве, сдала Крым кацапам...

А нам разве лучше живется? Мы можем перед ими многим похвалится?
Нет, от нас требуют шо-бы мы плясали от радости, когда у соседа корова сдыхает.
А наша корова еще жива, шо-бы нам радостно пуститься в пляс от горя соседа?
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Кадыровцы чё на ишаках будут проникать в наш украинский Крым?
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Тут другая схема.Они будут выживать татар,т.с.замещать.И будут они это делать с максимальным количеством крови.Видать даже отмороженные рашисты не захотели братся за эту работу.Никакого туризма,исключительно уничтожение и выживание с территории оставшихся татар и украинцев.Это пипец.
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А чего шаркать по полу без толку, а так заодно и полы мыть будет.
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Давно так не смеялся, спасибо, ребята. Уж не знаю, как крысчане в чечне, а вот хачики в крыму с удовольствием погуляют. Неконтролируемая территория, ничейные мокрощелки, гуляй, чернота
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Мои, так скажем, севастопольские "родственники" уже больше года говорят о засилье в Крыму горцев исключительно шепотом.
Теперь, наверное, речь им совсем отнимет.
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Масквачи, уже давно чеченцев чехами называют. И то на кухне и тоже шепотом Окупований Крим підписав угоду про взаємний розвиток туризму з Чечнею - Цензор.НЕТ 1176
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Скажу одно "Пи-ець крысчанам" Окупований Крим підписав угоду про взаємний розвиток туризму з Чечнею - Цензор.НЕТ 2886 . Вы хоть до начала сезона, стеклотару с пляжей уберите-то А то как бы чего не вышло Окупований Крим підписав угоду про взаємний розвиток туризму з Чечнею - Цензор.НЕТ 5950
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Навіщо нам це дно? Тут свого кожний день вистачає...
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6 років тому, нічого розвивати не треба було, туристи тільки що не на деревах жили, тепер не знають кого затянути.
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Да, обязательное требования для оформления тура сказать туроператору "Чечня это круто!!".
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"Холодильник Розенлев. Хороший, финский. 25 баранов. И бесплатная путёвка. В Крым".
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В Керчи рухнул символ города !
Простоял там несколько веков, но российскую оккупацию не пережили. Столько свай наколотить в сейсмоопасной зоне. Каждая свая = мини-землятресение. Колонны сразу посыпались, как только первую сваю забивать начали.
Срюський мир , однао )
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мля... букафку "С" после "ы" пропустили.... двоечники.
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Египет 300 долларов, эх были ж времена. Сейчас меньше 1500 не подходи, и то рейсы до Каира только
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Если крысчане боятся сказать слово против, значит правильная политика оккупанта по отношению к тем кто призывал.оккупанта.
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гы гы . это называется не туризм . это называется шопинг . чечены будут ездить в Крым за рабами Окупований Крим підписав угоду про взаємний розвиток туризму з Чечнею - Цензор.НЕТ 4088
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мне их не жалко...мож изначально работники крымской соды стремились стать меккой содомитов?
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Так длинно назывались - крымскаяавтономнаяреспублика, будет просто - имарат.
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Крысяне, вы бутылки хоть перекисью обработайте. Вам на них же садиться
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Якщо за часів совка кримські діти мріяли стати "курортниками", то тепер вони мріятимуть стати трансвеститиами-проститутами. Окупований Крим підписав угоду про взаємний розвиток туризму з Чечнею - Цензор.НЕТ 6522
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Я не вьехал, кто к кому ездить будет: иудушки-крысяне к козо@бам на пастибища или горные дикари к загаженному морю?
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Дикарь у тебя на лбу написано)
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Я в отличии от такого поца , как ты не стыжусь своего флага. У вас козломордых вождь пуйло, а вожди бывают только у ДИКАРЕЙ. Всосал , лишнехромосомный?
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У вас вождь барыга власть барыги! Твой народ если ты украинец, живеть достойно? Я нахожусь в Швеции, и очень много общаюсь с украинцами здесь. И знаешь что они говорят? Украина в полной опе нет никаких перспектив и жизни.. Это по твоёму нормально??
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Расскажите украинцы как вам западная демократия? Какие успехи у вашей страны,сколько построенно больниц и школ за последние пять лет? Какой у вас результат?
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Какой то неравноценный договор... в чечню туристом? Ээээ
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Ха-ха-ха-ха...Удачи,крымчане.Зашивайте попки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупированный Крым подписал соглашение о взаимном развитии туризма с Чечней
 
 
 
 
 
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