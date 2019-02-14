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Все про:Казахстан (377) правозащитники (524)

 Украинскую правозащитницу Волошину задержали в Казахстане

В четверг, 14 февраля, в столице Казахстана Астане неизвестные, которые представились миграционной полицией, похитили гражданку Украины, наблюдательницу официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  в Фейсбуке сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко 

По ее информации, Волошину задержали в ее номере в гостинице "Комфорт" в Астане.

"Задержавшие представились миграционной полицией, хотя есть весомые основания предполагать, что это были представители КНБ (Комитет нацбезопасности)", - заявила она. По словам Панченко, похитители не показали своих личных удостоверений и не назвали причину задержания.

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"Волошина успела совершить телефонный звонок, который в грубой форме был прерван представителями власти. С момента задержания телефон Людмилы не отвечает, место ее нахождения остается неизвестным", - рассказала волонтер.

На задержание наблюдательницы уже официально отреагировала Итальянская Федерация по правам человека, которая требует немедленного освобождения члена международной наблюдательной миссии.

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Украинскую правозащитницу Волошину задержали в Казахстане 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111773
 
 
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Казахстан как и Беларусь вассалы рашки с ватным народом.
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Гриб номер 2. Какого таскаться по рашистским вассалам, особенно с таким статусом как правозащитник.
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Pust Klimkin pozvonyt ixnemu ministru i skazet pust otpustit ejio,protivnom sluce i grazdanami Kazachstana mozet poxozyje slucytsia v Ukraine.S Kazachstanom vet xorosyje otnosenyje?
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Звонить нужно не Климкину и не министру (министры ничего не решают). Местные силовики на воду дуют, как бы "ничего не вышло" (типа майдана), поэтому достаточно только взгляда Абишевича, чтоб они отпустили хоть самого дьявола, а для этого Пети должно быть "не в падлу" снять трубку телефона (и решить "неразумение")!
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Люди, люди. Война хоть и гибридная, но это война. Вы еще в Сирию мотнитесь, или в Венесуэлу. Тонет не тот, кто не умеет плавать,а тот, кто считает, что плавает очень хорошо.
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Дык экзотика - кутакстан, бабаи, калбит-макуты....)))
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Нафиг вообще ездить по этим совково-феодальным бабайстанам...
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Пацаки задержав Рыбку в международной зоне аэропорта,показали своё отношение к правам человека.Тому пацаки могут для своих целей,доставать людей и в Астане и в Минске и в Киеве плюя на международные права Українську правозахисницю Волошину затримали в Казахстані - Цензор.НЕТ 3112
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинскую правозащитницу Волошину задержали в Казахстане
 
 
 
 
 
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