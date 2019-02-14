 Украинскую правозащитницу Волошину задержали в Казахстане

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко

По ее информации, Волошину задержали в ее номере в гостинице "Комфорт" в Астане.

"Задержавшие представились миграционной полицией, хотя есть весомые основания предполагать, что это были представители КНБ (Комитет нацбезопасности)", - заявила она. По словам Панченко, похитители не показали своих личных удостоверений и не назвали причину задержания.

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"Волошина успела совершить телефонный звонок, который в грубой форме был прерван представителями власти. С момента задержания телефон Людмилы не отвечает, место ее нахождения остается неизвестным", - рассказала волонтер.

На задержание наблюдательницы уже официально отреагировала Итальянская Федерация по правам человека, которая требует немедленного освобождения члена международной наблюдательной миссии.

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