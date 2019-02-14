 Украинскую правозащитницу Волошину задержали в Казахстане

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко
По ее информации, Волошину задержали в ее номере в гостинице "Комфорт" в Астане.
"Задержавшие представились миграционной полицией, хотя есть весомые основания предполагать, что это были представители КНБ (Комитет нацбезопасности)", - заявила она. По словам Панченко, похитители не показали своих личных удостоверений и не назвали причину задержания.
"Волошина успела совершить телефонный звонок, который в грубой форме был прерван представителями власти. С момента задержания телефон Людмилы не отвечает, место ее нахождения остается неизвестным", - рассказала волонтер.
На задержание наблюдательницы уже официально отреагировала Итальянская Федерация по правам человека, которая требует немедленного освобождения члена международной наблюдательной миссии.