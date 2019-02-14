 Главу контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на Россию, - СМИ

Клемент Ванденборре прослужил в контрразведке 40 лет, а теперь временно отстранен от дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. О его отстранении написала со ссылкой на анонимные источники бельгийская газета De Morgen.

Майора подозревают в том, что в ходе спецоперации в Сербии в 2016 году он передал секретную информацию сербке, которая предположительно являлась двойным агентом и работала на Москву. Его также обвиняют в уничтожении секретных документов в офисном шредере.

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Сам Ванденборре отклоняет все обвинения. Он остается на свободе, но помещен под наблюдение до завершения внутреннего расследования.

Обвинения в том, что Ванденборре занимался шпионажем в пользу России, содержались в письме, отправленном одним из бельгийских контрразведчиков.

Газета De Morgen отмечает, что в SGRS уже давно существуют натянутые отношения между департаментом разведки (I), в котором служат военные, и департаментом контрразведки (CI), где работают в основном гражданские лица.

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