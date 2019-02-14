 Главу контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на Россию, - СМИ

Клемент Ванденборре прослужил в контрразведке 40 лет, а теперь временно отстранен от дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. О его отстранении написала со ссылкой на анонимные источники бельгийская газета De Morgen.
Майора подозревают в том, что в ходе спецоперации в Сербии в 2016 году он передал секретную информацию сербке, которая предположительно являлась двойным агентом и работала на Москву. Его также обвиняют в уничтожении секретных документов в офисном шредере.
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Сам Ванденборре отклоняет все обвинения. Он остается на свободе, но помещен под наблюдение до завершения внутреннего расследования.
Обвинения в том, что Ванденборре занимался шпионажем в пользу России, содержались в письме, отправленном одним из бельгийских контрразведчиков.
Газета De Morgen отмечает, что в SGRS уже давно существуют натянутые отношения между департаментом разведки (I), в котором служат военные, и департаментом контрразведки (CI), где работают в основном гражданские лица.
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Но в вашем подьезде постоянно трутся дворовые коты...
Вероятность того что у вашего Перса время от времени будут блохи...очень велика)))
Итог
1. Купить коту ошейник от блох...
2. Свезти бродяг на дачу...
3. Усыпить бродяг...
Метод за вами...
Ну нельзя же так, вы же не жёлтая пресса, которая завлекает читателей заголовками!