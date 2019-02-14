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 Главу контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на Россию, - СМИ

Начальник отделения контрразведки Генеральной службы информации и безопасности Бельгии Клемент Ванденборре отстранен от службы на время расследования. Подозревают, что он передал секретную информацию двойному агенту, работающему на Россию.

Клемент Ванденборре прослужил в контрразведке 40 лет, а теперь временно отстранен от дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. О его отстранении написала со ссылкой на анонимные источники бельгийская газета De Morgen.

Майора подозревают в том, что в ходе спецоперации в Сербии в 2016 году он передал секретную информацию сербке, которая предположительно являлась двойным агентом и работала на Москву. Его также обвиняют в уничтожении секретных документов в офисном шредере.

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Сам Ванденборре отклоняет все обвинения. Он остается на свободе, но помещен под наблюдение до завершения внутреннего расследования.

Обвинения в том, что Ванденборре занимался шпионажем в пользу России, содержались в письме, отправленном одним из бельгийских контрразведчиков.

Газета De Morgen отмечает, что в SGRS уже давно существуют натянутые отношения между департаментом разведки (I), в котором служат военные, и департаментом контрразведки (CI), где работают в основном гражданские лица.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111770
 
   
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Да Европа это вообще сплошь путинские агенты! А куди ми тоді йдемо?
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Если у вас в квартире шикарный Перс...
Но в вашем подьезде постоянно трутся дворовые коты...
Вероятность того что у вашего Перса время от времени будут блохи...очень велика)))
Итог
1. Купить коту ошейник от блох...
2. Свезти бродяг на дачу...
3. Усыпить бродяг...

Метод за вами...
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***, с каких пор, майор, начальник отделения, стал главой контрразведки Бельгии?
Ну нельзя же так, вы же не жёлтая пресса, которая завлекает читателей заголовками!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлаву контрразведки Бельгии подозревают в шпионаже на Россию, - СМИ
 
 
 
 
 
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