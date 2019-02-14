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 Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер скрывал дивиденды в должности главы облсовета Херсонщины, - прокуратура

Председатель Херсонского областного совета, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, Владислав Мангер, скрывал факт получения дивидендов, когда был председателем облсовета. На скрытые средства он якобы приобрел дом в Вене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания суда сообщила сторона обвинения.

"По данным прокуратуры, содержащиеся в ходатайстве, в 2005-2016 годах Мангер был владельцем коммерческих структур от которых получал дивиденды. Возглавив облсовет, он скрывал свою причастность к этим структурам и продолжал получать дивиденды, что позволило ему приобрести дом в Вене", - говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь, адвокаты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявили, что в материалах дела указаны предприятия, которые никогда не принадлежали ему.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111767
 
 
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А не проще ли, видео включить, мы бы сами разобрались, что по чем.
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А к доказательствам в заказе убийства это какое имеет значение?
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Садят в СИЗО за убийство, несколько лет держат, потом судят за халатность, с учетом что он отсидел в СИЗО отпускают из зала суда при вынесении приговора
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По перше, це так би мовити "обліко морале", такого під заставу випускати не варто.
По друге сяде по любому, або за убивство, або за бреню у декларації! Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер скрывал дивиденды в должности главы облсовета Херсонщины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5805
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Проверьте любого чиновника его ранга и получите тот же результат. Только каким боком это к данному уголовному делу?
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тем боком, что об этом (австрийские дела) стали говорить АДВОКАТЫ Мангера. Они в первый день суда предоставил документы на немецком языке (косвенное подтверждение того, что у него нет недвижимости в Австрии) и стали НАСТАИВАТЬ, чтобы суд перенесли на след.день, т.к. нужно время для перевода. им нужно было затянуть время, и для этого они вбросили австрийскую тему. СРАБОТАЛО.
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СРАБОТАЛО? Настолько сработало, насколько в этом заинтересован судья. Мне по-прежнему непонятно, почему суд не оставил этот финт адвокатов без удовлетворения?
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Ну а кто их не скрывает? У нас вообще правительство состоит из комсомольцев, а первые президенты - сплошь ярые комуняки
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якобы приобрел заявление курватуры Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер скрывал дивиденды в должности главы облсовета Херсонщины, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6026Класс
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А еще он японский и английский шпион... Виновность доказана!...
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А если окажется,что он скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию,то его вина в деле Гандзюк будет 100% доказана.
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Раз изменяет жене, изменит и отечеству...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер скрывал дивиденды в должности главы облсовета Херсонщины, - прокуратура
 
 
 
 
 
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