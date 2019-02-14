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 Одним из первых я подам законопроект об импичменте, - Садовый

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что одной из первых его инициатив на посту будет внесение в парламент законопроекта о прекращении полномочий Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал 24.

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"Если избрали президента, а он ничего не делает, то его надо отправлять в отставку. У нас сегодня нет в законе прописанной нормы, чтобы это сделать. Даже когда Януковича отправляли в отставку, делали это кое-как", – сказал Садовый на встрече в Полтаве.

Кроме того, он также подчеркивает необходимость в первую очередь принять новое законодательство о выборах – пропорциональная система с открытыми списками, "чтобы украинцы избрали в Верховную Раду людей совсем иного качества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одно из первых моих действий на посту президента - подам законопроект о процедуре импичмента, - Гриценко

В предвыборной программе кандидата на пост Президента Украины Андрея Садового отдельный раздел посвящен ответственности власти. Кроме процедуры импичмента и выборов в парламент по открытым спискам, политик предлагает ликвидировать областные и районные государственные администрации, уменьшить количество депутатов в советах всех уровней, а также ввести голосование за законы большинством присутствующих в зале депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3111764
 
 
 Топ комментарии
 
не подашь, так как президентом тебе не быть, что сделала твоя самонемичь за 5 лет?
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Помнится Петя свинорылый 5 лет назад ровно то же самое обещал, первым же законопроектом. Так что мало веры.
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не подашь, так как президентом тебе не быть, что сделала твоя самонемичь за 5 лет?
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Я за них голосовував, мені за них не соромно. Єдині, хто не виявився покидьками...
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"Самопомiч" самая маленькая фракция в ВР!
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если бы что-то делала- то народ бы проголосовал и была бы большой
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Мусорщик, построй мусороперерабатывающий завод
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хахахаха социологическая погрешность подала голос?)))
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Це заявляє той, хто сховавшись за спинами міліції протестувальникам показував середній палець?
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Пиши Андрійку краще вже явку з повинною. Суд це тобі зарахує..😃
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тоже не понимаю - сейчас мешает кто ето сделать или без короны законопроекты
уже не регистрируют?
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Передай його Юлі,бо Юля наступний президент.
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фуууу, как представил ЭТО , брррррр
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Кобылой пэтю еще не называли, вроде😀
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Мда... У вас на Донбасі там усі збоченці?
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так пэтю поднимают поднимают, а он так четко зацепился за плинтус, шо только с полом оторвать можно. Кароче, твой пэтя на помойке, уже на помойке.😀
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Більше нікому бути президентом, одні пройдохи та волоцюги. Програми спасіння України ні в кого немає.
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Юля двинет законопроект об импичменте канцлера, ну тренд такой пошел...
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Помнится Петя свинорылый 5 лет назад ровно то же самое обещал, первым же законопроектом. Так что мало веры.
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Садовой поддержал Пепу на выборах в 2014, а овоща- в 2010. Не стоит этого забывать....
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Он дружит с реальностью или со снами жены??????
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Чистой воды популизм. Рада уже обещала снять с депутатов неприкосновенность. Потом начались отговорки , что только в комплекте с неприкосновенностью президента Одним из первых я подам законопроект об импичменте, - Садовый - Цензор.НЕТ 8798 . Вот так и живем.рядом с бандой неприкасаемых
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Шо вы **** ноете, неприкасаемы... от кого? От пули киллера еще никого неприкасаемость не спасала...
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1. В чем проблема для партии СП сейчас подать этот проект(да и за 5 последних лет чего не подан)?

2. До выборов в ВР, первый законопроект который обещала подать партия СП, был закон о снятии деп неприкосновенности, 4+ года прошло, а закона так и невидно...
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Суслика видишшшшшшь, нє?!
А он єсть!!!
😋
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Давай обещай,сейчас период расцвета обещаний
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Классно этот гандон устроился,можно обещать лохам хер знает что,зная один х..что его не изберут
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Агааа, запєвай! Усє так абєщают...
🤑
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Поздно, Садик. Надо было в 2014 мосхами соображать и не поддерживать Пепу. А теперь можешь и про "импичмент" вещать, или еще про что. Зашквар тот твой ОЧЕНЬ хорошо помним! Не говоря уже о технологии "протывсих" в 2010, к которой и ты, любый друг, был причастен!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдним из первых я подам законопроект об импичменте, - Садовый
 
 
 
 
 
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