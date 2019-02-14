 Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

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"Завтра суд рассмотрит иск по существу. Я подаю дополнение к своим основным требованиям", - сказал депутат на брифинге после объявления решения окружного административного суда Киева о мерах по обеспечению его иска к Супрун.

По словам Мосийчука, "отдельный иск" также подаст депутат Андрей Лозовой.

"Мы добьемся выполнения Конституции и законов Украины. Мы добьемся увольнения госпожи Супрун", - сказал он.

Депутат добавил, что также намерен добиваться прекращения реформирования системы здравоохранения.

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Кроме того, Мосийчук отметил, что Кабмин должен безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.