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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (21817) Лозовой Андрей (130) Мосийчук (319) Супрун Ульяна (438)

 Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук

Нардеп Игорь Мосийчук намерен дополнить свои требования в иске против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и до конца будет добиваться ее увольнения.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

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"Завтра суд рассмотрит иск по существу. Я подаю дополнение к своим основным требованиям", - сказал депутат на брифинге после объявления решения окружного административного суда Киева о мерах по обеспечению его иска к Супрун.

По словам Мосийчука, "отдельный иск" также подаст депутат Андрей Лозовой.

"Мы добьемся выполнения Конституции и законов Украины. Мы добьемся увольнения госпожи Супрун", - сказал он.

Депутат добавил, что также намерен добиваться прекращения реформирования системы здравоохранения.

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Кроме того, Мосийчук отметил, что Кабмин должен безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра.

14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3111761
 
 
 Топ комментарии
 
Это пидрило на горячем спалилось, на взятке и писдит еще ... Гнида - друг заднеприводного питораса.
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этот тот самый случай, когда одна радиКАЛЬная тварь позорить всю страну. Чмо за бабло рината и вротердама+
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не он один из всего верховного болота
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Да ,ещё чуток такой медреХформы и лечить уже будет некого !
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Да скажите ему, это уже даже не смешно, хотя с другой стороны хоть увидит лекторат Шляшка, за кого голосовал, авось прозреет.
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Не прозреет. Погуглите социальный портрет среднего избирателя Ляшка.
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корови, свині, коні, кози етс - одним словом скотиняки, бидло і худоба Продовжимо добиватися звільнення Супрун і припинення медреформи, - Мосійчук - Цензор.НЕТ 7918
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Дональд Трамп заявил, что на посту президента невозможно заработать.
"Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах"
"Ну и лошара ты Донни", - ухмыльнулся где-то за океаном, самый богатый президент самой бедной страны Европы.
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Да, оказывается амеры таки лохи.....
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Трампа можно "оправдать" с ОДНОЙ ПОПРАВКОЙ, действительно невозможно заработать на посту ПРЕЗИДЕНТА США (но это не правило, для "президентов" многих других стран, скорее исключение из правил)! Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 2627
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Это ******* на горячем спалилось, на взятке и писдит еще ... Гнида - друг заднеприводного питораса.
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Пускай Мосейчук пройдёт детектор брехни = берёт он взятки или нет?
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это что каждому депутату дано право без оснований подавать заявления и останавливать реформы? Неужели суд может правдоподобно рассмотреть угрозы реформ Супрун без определенного знания дела?
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наш суд, самый гуманный в мире, может что угодно. Точнее - за что заплатят
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Супруп психически неадекватна!
Реформа медицины в Украине нужна, но простая - СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА и "не надо изобретать велосипед"!
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Одна страховая реформа ничего не решит. Нужно и её вводить, и реформировать "базовую медицину". Во всех странах кроме страховочной есть вещи, которые тебе и без страховки сделают. И её реформа это отличный первый промежуточный шаг. Наше общество на данный момент не готово к страховой медицине - пенсионеры, малообеспеченные и т.п. А если вы скажете, что за пенсионеров должно государство страховку заплатить, так по факту именно это и делает реформа Супрун.
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"Базовая медицина" тоже может строится на ПРИНЦИПАХ СТРАХОВОЙ, где главный страховщик - государство, а вот кто оказывает услуги не важно, важно чтоб была лицензия на медуслуги, выбор за больными (к кому обратится за помощью)!
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За госсобственностью можно и нужно оставить только военную медицину (и военные госпиталя), остальное на принципах самоокупаемости в частные руки (возможно, что и с коллективной собственностью; акционерные открытые и закрытые общества)!
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Не тільки суспільство не готове, а не готові лікарі. Я маю страховку, так от, коли я потрапила в лікарню лікар, це почувши, почав волати як різаний " єто они сейчас всю кровь с меня віпьют, они каждую нітку і бінт посчитают" І далі взагалі шедевр; " я вам лучше лекарства подешевле подберу".
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что касается БЕЗДАРНЫХ ВРАЧЕЙ, то это проблема отсутствия настоящего рынкам медуслуг и ПРИСУТСТВИЕ ГОС МОНОПОЛИИ - ПИТОМНИКА ДЛЯ БЕЗДАРЕЙ И НЕУЧЕЙ, где не обязательно лечить (есть гарантированная зарплата, а шабашку можно срубить у частников или на взятках), ведь у больного всё равно нет особого выбора!
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"общество никогда не будет готово" к СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ, если оно состоит из РАБОВ и ХОЛОПОВ, привыкших к халяве и безответственным отношением ко всему и прежде всего ко своему здоровью (которое является личным капиталом). Потребительское отношение и "убежденность", что "ВАМ КТО-ТО И ЧТО-ТО ДОЛЖЕН" - это неконструктивная позиция, ваше здоровье - это прежде всего ваша проблема и беда!
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Да пошел ты!!!!Ты хоть фамилю Супрун напиши правильно!!!
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*****, их бы энергию да в нормальное русло! Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 5873
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Вот это и есть эталон гнидливости, продажности, алчности и жлобства украинской политической "элиты".
А имя ему (да будет оно проклято потомками!) - Мосийчук.
Таких отмороженных гадов даже в нашей ВР наперечет. Ну, Барна... ну, Ляшко...
Ох и хреново кончит свои дни это существо! Нельзя быть таким уж продажным... Нельзя!
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мосийчук- не надо ля-ля, делай все радикально- налил в кальсоны бензина и поджигай
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Супрун звездочка СМИ...еще детям в школе нужно урок провести по теме "Медицинская мафия в удавке - реформатор Супрун " все антикоррупционные органы молча курят в сторонке... Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 1889
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Мені здається, Генпрокуратурі, потрібно активізувати роботу по арешту гівнюка за хабарництво.
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Не смешите.
Еще в 2014м из Генпрокуратуры были с вольчьим билетом изгнаны те, кто посмел арестовывать коррупционеров.
Да и Луценко пошел в Генпрокуроры вовсе не для борьбы с коррупцией, а для личного обогащения и борьбы с конкурентами Пети на выборах.
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Мосийчук и Лозовой - оба пойманы на коррупции против Супрун, доказавшей свою некоррумпированность.
Все, что нужно знать о том, что из себя представляет этот гнилой РадиКальный кагал и кто у нас выступает против реформ.
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Та які, нахер, реформи?! Перетворили Україну на полігон випробовування сумнівних ліків за космічними цінами, знищили швидку, розвели бардак в поліклініках, зробили недоступною медичну допомогу для села і для пенсіонерів... Смертність вдвічі перевищує народжуваність, лікарі масово втікають... І це, пілять, ваші реформи?
Мосійчук, звичайно, придурок, але ж Супрун просто божевільна, як і ті, хто її захищає!
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Какие еще сомнительные лекарства? О чем вы брешете? О том, что лекарства внезапно стали дешевле, тк от их поставок устранили нашу фарммафию?
Какой нафиг бардак в поликлиниках? Сейчас можно записаться к врачу на время, прийти и без очереди попасть на прием, а не как раньше - отсиживать в многочасовых очередях. Или для вас отсутствие очередей - это бардак??
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Вангую, что это кафно и в новую Раду пролезет
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он будет вторым в новом списке шляшка, а мы будем и дальше сопли жевать с системой выборов по партспискам
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похвальная настойчивость - ее бы в мирных целях, ямы там на дорогах позасыпать
или еще шо, связаное с лопатой....
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щас, торговать мандатом куда прибыльней Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 5587
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он не может, он принципиальный и идет до конца....
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Т.е. продолжит отрабатывать бабло Аренатки Гудка. Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 1883
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"Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук" - думаю, что уже должна стоять очередь, начистить рыло этому дворняге из псарни Ахметова, это животное хочет ещё грязного бабла.
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Мося забула, як вона сиділа опущена, коли з неї недоторканість зняли. Зараз знову почала кукурекати. Ню-ню...
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У меня мозг сломался, пойду после работы опрокину рюмашку, может полегчает... )
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Вся эта шняга в Раде начала реально терять берега и уже забыла, что такое "представительская демократия". Они должны исполнять волю избирателей, а не заниматься всякой хренацией под видом беспокойства за будущее народа
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Все что связано с Ляшом - питрасы в плохом смысле слова.
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Намерен добиваться прекращения реформирования системы здравоохранения??? А не проще ли ему на лбу себе написать-"лоббист интересов фармацевтической мафии". Вообще уже не палится,му@ак.
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Зачем украинцам эти судебные разбирательства с Супрун?...КМУ сам создал эту проблему на ровном месте есть процедура назначения министра почему он не подает на утверждение кандидатуру ?Так что на Вовика иск в суд... Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 9155
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Не подает, тк нет поддержки в Верховной Раде.
Даже в БПП - такие как Богомолец против реформ.
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Ну конечно - нужно деньги Ахметки и Ко которые получила партия заднеприводных радиКалов отрабатывать до конца ... или поджигать себя нах в прямом эфире в знак протеста... Продовжимо добиватися звільнення Супрун і припинення медреформи, - Мосійчук - Цензор.НЕТ 9891
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Ну и гад же этот Мосийчук. Алчная жирная похудевшая гадина.
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Муся Доллар должен переживать, как бы не отрезали чего за так бездарно профуканные бабки... Продовжимо добиватися звільнення Супрун і припинення медреформи, - Мосійчук - Цензор.НЕТ 9517
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П'ять наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Супрун - розслідування НВ
https://nv.ua/ukr/amp/komu-i-yaki-shemi-obrubala-suprun-rozsliduvannya-nv-50006107.html
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Мосейчук - СЛИЗЬ,которую надо смыть!!!ФУ!!!!
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Больной человек...Что тут еще добавить можно? Лечится в Феофании (ни копейки не платит за лечение) и пытается отменить реформы в медицине. Недолечили его сердешного.
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39 температура скора неприедет вот реформа ***
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Реформам - нет! Коррупционным схемам - да!
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Кто за супрун, покажите ее присягу как министра?
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А присягу Януковича, как президента, тебе показать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук
 
 
 
 
 
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