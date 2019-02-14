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 НАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море, - Полторак

Министр обороны Украины отметил, что НАТО жестко требует от России освободить украинских пленных моряков и корабли.

Североатлантический Альянс в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в штаб-квартире НАТО, сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Каждый месяц будут осуществляться заходы кораблей как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников", - отметил Полторак.

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По его словам, "НАТО жестко требует от России освободить наших пленных моряков и корабли, захваченные РФ".

"Свобода судоходства на основе международного права нарушена Россией и представляет угрозу безопасности всего Азово-Черноморского региона", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3111760
 
 
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О це вже добра новина, нарахунок НАТО с Чорному морі
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Настоящее "Геть від Москви" в исполнении Порошенко - это когда его судья снимает арест с активив Захарченко. Благодарность за то, что Захарченко переписал канал 112 на соратника Порошенко - Медведчука.
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А почему не вините в этом "пендосов"? Не путин, захвативший украинский Крым и Донбасс виноват, виноват, что украинцы и, так называемые, роССияне стали врагами, а "пендосы", которые не дают путину пойти дальше и захватить Киев.
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хэх) как у вас легко это получается "захватить Киев", и никто сопротивляться не будет? неверие в наш народ-победитель яныка?
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Послали камикадзе на кацапский убой шобы затянуть больших пацанов в нашу драчку?!
Стратег... Как и наш главнокомандующий.
Даже до нас это дошло, их финты ушами! Меня удивляет - шо НАТО такое тупое...
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Оговорюсь.
Я "бил в колокола" еще пару лет назад, шо кацапы захватывают наши морские акватории. А когда уже поздно пить боржоми, тут пороховня просыпается и начинает волать во всю горляну о помощи к НАТО!!!
А раньше где были? Роттердамы пилили? А щас забегали крысы, когда кроме открытой войны положение уже ничего не исправит!
Судить их всех нада.
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А меня удивляет то, что самый последний, обосцанный и обосранный кацапский бомж мнит себя стратегом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море, - Полторак
 
 
 
 
 
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