 Чиновник ГФС разоблачен при получении $300 взятки в Киеве, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Установлено, что в феврале 2019 налоговик выдвинул гражданке Украины - частному предпринимателю требование о передаче средств в размере 300 долларов США за непринятие мер административного характера по надуманным нарушениями правил розничной торговли.

14.02.2019 предприниматель по требованию правонарушителя передала ранее оговоренную неправомерную выгоду в размере 8200 гривен (эквивалент 300 долларов США). Сразу после получения указанной суммы налоговика задержали, предмет неправомерной выгоды у подозреваемого изъят.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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