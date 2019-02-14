EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  763  9
Материалы по теме:
Все про:взятка (4363) Военная прокуратура (711) ГФС (3102)

 Чиновник ГФС разоблачен при получении $300 взятки в Киеве, - ГПУ

14.02.2019 военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в г. Киеве и Киевского территориального управления Государственного бюро расследований, выявлен факт вымогательства неправомерной выгоды старшим оперуполномоченным объединенной Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Главного управления ГФС в г. Киеве .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Установлено, что в феврале 2019 налоговик выдвинул гражданке Украины - частному предпринимателю требование о передаче средств в размере 300 долларов США за непринятие мер административного характера по надуманным нарушениями правил розничной торговли.

14.02.2019 предприниматель по требованию правонарушителя передала ранее оговоренную неправомерную выгоду в размере 8200 гривен (эквивалент 300 долларов США). Сразу после получения указанной суммы налоговика задержали, предмет неправомерной выгоды у подозреваемого изъят.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майор ВСУ хотел за взятку в $1200 помочь в уклонении от службы: его задержали на горячем. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3111757
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В этом вся суть нынешней власти -- создать проблемы и получить на лапу за решение проблем.
 показать весь комментарий
 
 
это проблемы всех властей-нынешней, прошедшей или будущей. Научитесь сами не давать на лапу
 показать весь комментарий
 
смєхата за 300 сяде
а ті хто краде мільони тіки вище залізуть
кому в очі сците невже так зневажаете українців що маєте надію що будемо кричати роса!
 показать весь комментарий
 
 
ну об этом уже можно и не писать - ВСЕРАВНО РЕШЕНИЯ НИКАКОГО НЕ БУДЕТ.
 показать весь комментарий
 
У этих ГФСшников никакого инстинкта самосохранения.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник ГФС разоблачен при получении $300 взятки в Киеве, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх