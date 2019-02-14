На "Ялтинский экономический форум", который в конце апреля планируют провести оккупационные власти Крыма, приедут сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом 14 февраля заявил сопредседатель фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Сергей Валерьевич Аксенов сделал ему (Асаду, – ред.) предложение, когда мы там (в Сирии, – ред.) были, и получили подтверждение о его визите", – цитирует Назарова оккупационная пресса полуострова.
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По словам Назарова, организаторы планируют, что на "форум" в Ялте прибудет более трех тысяч участников более чем из 100 стран мира. Ожидаются представители около 30 африканских стран.
Пресс-службы Асада и Ле Пен пока не комментировали заявление Назарова о возможном приезде в Крым.
Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в оккупированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.
МИД Украины ранее заявлял, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных.
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Пускай назовут этот шабаш, ялтинской конференцией!
А для достоверности, можно выкопать из могилы труп сталина и привезти в качестве почетного гостя!
комплект ідійотів неповний
Чаушеску, Хуссейна и Каддафи...
🤑
Всё и всякое го..но в Парашу стекается.
Прecc-ceкрeтaрь прeзидeнтa РФ Дмитрий Пecкoв нaзвaл "рэкeтoм" нoвый прoeкт caнкций CШA в oтвeт нa aгрeccию Крeмля прoтив Укрaины."Мы видим прoявлeния бoлeзни руcoфoбии, этo oгoлтeлaя руcoфoбия, aбcoлютнo эмoциoнaльнaя, кoтoрaя нe ocнoвaнa нa экcпeртных дaнных. Инaчe в пoдoбных зaкoнoпрoeктaх нe гoвoрилocь бы o дecтaбилизирующeй рoли РФ в Cирии, a нaпрoтив признaвaлacь бы ключeвaя рoль Мocквы в cпaceнии рeгиoнa oт тeррoризмa", - зaявил Пecкoв.Нoвocти пo тeмe: В Гocдумe РФ зaявили, чтo нe мoжeт быть рeчи o вoзврaтe Крымa в oбмeн нa oтмeну caнкцийПo eгo cлoвaм, мeры, нaпрaвлeнныe нa cрыв рaзличных энeргeтичecких прoeктoв РФ, пoдрыв дeятeльнocти рoccийcких бaнкoв c *********** - "этo нe чтo инoe, кaк пoпыткa нeчecтнoй кoнкурeнции"."Мы c этим нe coглacны, мы cчитaeм этo нeприeмлeмым, cчитaeм, чтo пoдoбныe дeйcтвия пoтeнциaльнo мoгут идти врaзрeз c oбщeпризнaнными прaвилaми мeждунaрoднoй тoргoвли и имeть oчeнь пaгубныe пocлeдcтвия", - cкaзaл Пecкoв.