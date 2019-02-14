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Все про:Крым (21111) Асад (253) Марин Ле Пен (41)

 В оккупированный Крым по приглашению захватчиков приедут сирийский диктатор Асад и скандальная лидер французских праворадикалов Ле Пен

Также на оккупированном полуострове побывают представители около 30 африканских стран, – сообщают организаторы так называемого "Ялтинского форума".

На "Ялтинский экономический форум", который в конце апреля планируют провести оккупационные власти Крыма, приедут сирийский диктатор Башар Асад и лидер французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом 14 февраля заявил сопредседатель фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Сергей Валерьевич Аксенов сделал ему (Асаду, – ред.) предложение, когда мы там (в Сирии, – ред.) были, и получили подтверждение о его визите", – цитирует Назарова оккупационная пресса полуострова.

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По словам Назарова, организаторы планируют, что на "форум" в Ялте прибудет более трех тысяч участников более чем из 100 стран мира. Ожидаются представители около 30 африканских стран.

Пресс-службы Асада и Ле Пен пока не комментировали заявление Назарова о возможном приезде в Крым.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в оккупированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

МИД Украины ранее заявлял, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных.

Также на Цензор.НЕТ: Для России неожиданность то, что о Крыме еще говорят, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3111754
 
 
 Топ комментарии
 
Желательно в одном самолете с путиным, ато нам нужно экономить ракеты.
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а мадуро чого не запросили ?
комплект ідійотів неповний В Крым по приглашению оккупантов приедут сирийский диктатор Асад и скандальная лидер французских праворадикалов Ле Пен - Цензор.НЕТ 7539
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Сборище людоедов в гостях у антихриста.
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Желательно в одном самолете с путиным, ато нам нужно экономить ракеты.
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идиоты, ничего удивительного, они друзья *****
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пельменя корейского для полной коллекции фриков не хватает.
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Почему ялтинский форум?
Пускай назовут этот шабаш, ялтинской конференцией!
А для достоверности, можно выкопать из могилы труп сталина и привезти в качестве почетного гостя!
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Крысм у кацапов превратился в калоотстойник. С кацапами и прочими ******** со всей планеты.
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а мадуро чого не запросили ?
комплект ідійотів неповний В Крым по приглашению оккупантов приедут сирийский диктатор Асад и скандальная лидер французских праворадикалов Ле Пен - Цензор.НЕТ 7539
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Мадуро побаивается, что перелет через атлантику может плохо закончиться...

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Так вот где это шобло-***** теперь будет собираться? Крым должен встретить их штормом,камнями с неба, громом и молнией. Небесная канцелярия, наверняка, не дремлет .
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Две дамы Франции и такие разные. Правда эту радикалку дамой не назовешь.
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Нацистка ле пенша в обнимку с африканцами плюс геноцидник диктатор из Сирии под прикрытием другого ботоксного диктатора с присосавшемися к его заднице миллионами ополоумевших зомбикацапов. На "экономическом форуме"."Рюскемир" во всей красе. Трепещи Уолл-стрит.
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Сборище людоедов в гостях у антихриста.
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Нюю, а че- калдунов с Зимбабвы- вызовут дюх Гитлера,
Чаушеску, Хуссейна и Каддафи...
🤑
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Когда Крым вернём, то нам же святой воды не хватит, чтоб полуостров омыть от такой нечести. Днепр точно обмелеет.
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11 друзей Хутина. И пара людоедов. Гоблин, ты там поосторожнее, мало ли чего, компашка знатная.
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АКСИОМА.
Всё и всякое го..но в Парашу стекается.
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***** не дают покоя лавры великих мировых деятелей. Он косплеит Ялтинскую конференцию союзных держав 1945 года, когда Черчилль, Рузвельт и Сралин обсуждали передел европейских границ. Но из ***** такой же Сралин, как из Ле Пенши генерал де Голль. И уровень всей тусовки соответствующий. Если в 1945 весь мир ждал, что они там нарешают, в этот раз будет только ржака и фотожабы.
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Наверное и Ленина с мавзолея привезут на встречу В окупований Крим на запрошення загарбників приїдуть сирійський диктатор Асад і скандальна лідер французьких праворадикалів Ле Пен - Цензор.НЕТ 5392 В окупований Крим на запрошення загарбників приїдуть сирійський диктатор Асад і скандальна лідер французьких праворадикалів Ле Пен - Цензор.НЕТ 2524
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😀.В Крeмлe нaзвaли рэкeтoм гoтoвящиeся caнкции CШA из-зa aгрeccии в Укрaине

Прecc-ceкрeтaрь прeзидeнтa РФ Дмитрий Пecкoв нaзвaл "рэкeтoм" нoвый прoeкт caнкций CШA в oтвeт нa aгрeccию Крeмля прoтив Укрaины."Мы видим прoявлeния бoлeзни руcoфoбии, этo oгoлтeлaя руcoфoбия, aбcoлютнo эмoциoнaльнaя, кoтoрaя нe ocнoвaнa нa экcпeртных дaнных. Инaчe в пoдoбных зaкoнoпрoeктaх нe гoвoрилocь бы o дecтaбилизирующeй рoли РФ в Cирии, a нaпрoтив признaвaлacь бы ключeвaя рoль Мocквы в cпaceнии рeгиoнa oт тeррoризмa", - зaявил Пecкoв.Нoвocти пo тeмe: В Гocдумe РФ зaявили, чтo нe мoжeт быть рeчи o вoзврaтe Крымa в oбмeн нa oтмeну caнкцийПo eгo cлoвaм, мeры, нaпрaвлeнныe нa cрыв рaзличных энeргeтичecких прoeктoв РФ, пoдрыв дeятeльнocти рoccийcких бaнкoв c *********** - "этo нe чтo инoe, кaк пoпыткa нeчecтнoй кoнкурeнции"."Мы c этим нe coглacны, мы cчитaeм этo нeприeмлeмым, cчитaeм, чтo пoдoбныe дeйcтвия пoтeнциaльнo мoгут идти врaзрeз c oбщeпризнaнными прaвилaми мeждунaрoднoй тoргoвли и имeть oчeнь пaгубныe пocлeдcтвия", - cкaзaл Пecкoв.
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- изломанный сюр. фашист-расист-националист-антиисламист-антисемит. Ле Пен в одном самолёте с муслимским арабом в добровольно принудительном порядке летят типа по приглашению . Ле Пен а где же принципы
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Эээ, погодь, а Мадуро как же? И этого прихватить для комплекта, итальянца, забыл как его
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированный Крым по приглашению захватчиков приедут сирийский диктатор Асад и скандальная лидер французских праворадикалов Ле Пен
 
 
 
 
 
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