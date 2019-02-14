 В СИЗО могут инсценировать самоубийство Мангера, - адвокат

Адвокат Мангера рассказал о трех возможных путях развития дела своего подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Мы опасаемся одного из трех возможных вариантов. Во-первых, что сейчас могут действительно выбрать Мангеру меру пресечения, продержать его до выборов и затем дело тихонько слить. Второй возможный вариант - Мангера закрывают в СИЗО СБУ, в это время инсценируют его самоубийство и после этого закрывают дело и не ищут никого другого. Говорят - из-за вины решил покончить с жизнью. Третий вариант - расследуют, дело рассыпается, потому что оно дырявое, его закрывают из-за отсутствия доказательств. И правоохранительные органы говорят - в суд докажи, дело закрыли, и мы ничего сделать больше не можем, мы не будем никого больше искать", - отметил Ильченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобильный телефон и ноутбук Гандзюк сразу после ее смерти могли изъять представители СБУ, - адвокаты Мангера

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ходе судебного заседания глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.