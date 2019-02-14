EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  925  29
Материалы по теме:
Все про:самоубийство (621) СИЗО (1052) убийство (5159) Гандзюк (218) Мангер (37)

 В СИЗО могут инсценировать самоубийство Мангера, - адвокат

Адвокаты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявили, что его могут убить в СИЗО, списав это на самоубийство.

Адвокат Мангера рассказал о трех возможных путях развития дела своего подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Мы опасаемся одного из трех возможных вариантов. Во-первых, что сейчас могут действительно выбрать Мангеру меру пресечения, продержать его до выборов и затем дело тихонько слить. Второй возможный вариант - Мангера закрывают в СИЗО СБУ, в это время инсценируют его самоубийство и после этого закрывают дело и не ищут никого другого. Говорят - из-за вины решил покончить с жизнью. Третий вариант - расследуют, дело рассыпается, потому что оно дырявое, его закрывают из-за отсутствия доказательств. И правоохранительные органы говорят - в суд докажи, дело закрыли, и мы ничего сделать больше не можем, мы не будем никого больше искать", - отметил Ильченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мобильный телефон и ноутбук Гандзюк сразу после ее смерти могли изъять представители СБУ, - адвокаты Мангера

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ходе судебного заседания глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111753
 
 
 Топ комментарии
 
Самообливание кислотой годится ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ksenia VB - э.., не скажите...

Вот Гонгадзе за мелочь по нынешним временам Кучма голову отрезал.., а тут такое может всплыть....
Петр Лексеевич тоже не робкого десятка.... В СИЗО могут инсценировать самоубийство Мангера, - адвокат - Цензор.НЕТ 989
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю різати голову треба доручити Пастору - він кривавий і безпринципний.
 показать весь комментарий
 
 
Oljik - да там почти все сгодятся...

Можно поручить это дело тому же Пашинскому..., да любому с БПП - они все во власть пришли с конкретных пацанов..
 показать весь комментарий
 
Пашинський - це не БПП, а НФ. Викормиш Воної.
 показать весь комментарий
 
Скорее ему Йулька голову отрежет...
...чтобы не порочил ее вместе с БЮТ...
 показать весь комментарий
 
 
Vladimir Soukhov - этот самый лучший конечно.. - чикнет попивая чаек...

Но он на Арсенчика работает, а тут обвиняется СБУ.. - оно под Порошенко...
 показать весь комментарий
 
Обнинять много ума не надо, ляпай языком или стучи по клавишам, и все...
А вот чтобы доказать обвинение, мозги нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Алла Новосад 5b57f84f - ну это же не я обвиняю, а Мангер....

Кстати он говорил, что у него вроде как и доказательства есть...
 показать весь комментарий
 
Вот пусть и выкладывает доказательства.
Пока только пустые слова...
 показать весь комментарий
 
 
Алла Новосад 5b57f84f - пускай выкладывает...

Но обсудить все мы с вами просто обязаны... У СІЗО можуть інсценувати самогубство Мангера, - адвокат - Цензор.НЕТ 8416
 показать весь комментарий
 
Скорее не обязаны, а можем. Хотя, может я сужу по себе...)
Рейтинги кандидатов уже надоели, а тут новая тема, можно и обсудить.

 показать весь комментарий
 
 
Жена Анатолия Гриценко Юлия Мостовая считает, что Кучма не причастен к отрезанию головы Гонгадзе.

- Заказчиками убийства Гонгадзе являются российские спецслужбы - для меня это не представляет вопроса.
Этим преступлением сценаристы отрезали Кучму от Запада и прижали его к кремлевской стене. Организаторы схемы в Украине раскрыты будут вряд ли.
Исполнители? В общем, они названы и несут свое наказание.

https://detector.media/community/article/126307/2017-05-25-yuliya-mostovaya-zhurnalisty-jeto-razvedchiki-perekhodya-na-druguyu-storonu-my-predaem-svoikh/
 показать весь комментарий
 
 
Алла Новосад 5b57f84f - а жена Гонгадзе считает что заказчик Кучма...

Она с Гангадзе спала - ей виднее...
 показать весь комментарий
 
Про "спала" это Вы зря вставили. Там уже Елена Притула тулилась к Георгию.
Но это вообще ничего не значит в определении заказчика.
А вот мама Гии считала Кучму непричастным к убийству сына.
 показать весь комментарий
 
 
Алла Новосад 5b57f84f - ну может быть, может быть...

Кто мы такие что бы утверждать что то наверняка? - Пыль под ногами создателя... У СІЗО можуть інсценувати самогубство Мангера, - адвокат - Цензор.НЕТ 4435
Правду по ходу мы узнаем не скоро...
 показать весь комментарий
 
 
Досить вірогідна версія.
Мельниченко після оприлюднення плівок їздив у Москву як на роботу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При режиме Порошенко это запросто.
 показать весь комментарий
 
А ми інсценувати не будем, а все по серйозному, якщо він приїде в Херсон і буде на свободі.
 показать весь комментарий
 
Как-то замолчали реальных пацанов из БПП, которые давали деньги
 показать весь комментарий
 
 
А як не причинити, то "Батьківщинці" його точно грохнуть! Я б на його місці просився у ізолятор СБУ.
 показать весь комментарий
 
1. Один из адвокатов этого Мангера сегодня заявил, что украинские власти замалчивают этот процесс, что в СМИ почти нет информации, на ТВ нет трансляций и проч. Смотрю это паскудство (его брехню) - транслируют на "Прямом" канале. Кому этот адвокат делает лучше - подзащитному Мангеру или прокурорам обвинителям?
2. Следователь накосячил - не дал подписать допрошенному текст протокола допроса, записанный с эл.носителя, и не приложил сам диск с записью допроса к распечатке. ДВА дня стороны в суде друг другу мозги вправляют. и это паскудство транслируют на десятке каналов!!!
 показать весь комментарий
 
Что за хрень?
- откуда получена информация о возможном предумышленном убийстве (дурень, а не адвокат, за адвокатской этикой хер спрячешься;
- не заявление о предумышленном убийстве (фокус с интернетом и бомжом с конвертом хер пройдет)
-пиши заяву на охранные действия подзащитного (только там тонкости с техникой, передвижением, да и в СИЗО возможно обеспечение безопасности...
Для адвоката..... пипец за ложь!!!
 показать весь комментарий
 
Хай жабы жрут гадюк. Или наоборот...
Нам то шо с этого? Вы думаете, шо от уничтожения одной-двух жаб/гадюк шо-то в стране поменяется к лучшему?!
Наивные вы люди... Сколько их еще останется...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ СИЗО могут инсценировать самоубийство Мангера, - адвокат
 
 
 
 
 
 вверх