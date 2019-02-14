 В СИЗО могут инсценировать самоубийство Мангера, - адвокат

Адвокат Мангера рассказал о трех возможных путях развития дела своего подзащитного. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Мы опасаемся одного из трех возможных вариантов. Во-первых, что сейчас могут действительно выбрать Мангеру меру пресечения, продержать его до выборов и затем дело тихонько слить. Второй возможный вариант - Мангера закрывают в СИЗО СБУ, в это время инсценируют его самоубийство и после этого закрывают дело и не ищут никого другого. Говорят - из-за вины решил покончить с жизнью. Третий вариант - расследуют, дело рассыпается, потому что оно дырявое, его закрывают из-за отсутствия доказательств. И правоохранительные органы говорят - в суд докажи, дело закрыли, и мы ничего сделать больше не можем, мы не будем никого больше искать", - отметил Ильченко.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ходе судебного заседания глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Вот Гонгадзе за мелочь по нынешним временам Кучма голову отрезал.., а тут такое может всплыть....
Петр Лексеевич тоже не робкого десятка....
Можно поручить это дело тому же Пашинскому..., да любому с БПП - они все во власть пришли с конкретных пацанов..
...чтобы не порочил ее вместе с БЮТ...
Но он на Арсенчика работает, а тут обвиняется СБУ.. - оно под Порошенко...
А вот чтобы доказать обвинение, мозги нужны.
Кстати он говорил, что у него вроде как и доказательства есть...
Пока только пустые слова...
Но обсудить все мы с вами просто обязаны...
Рейтинги кандидатов уже надоели, а тут новая тема, можно и обсудить.
- Заказчиками убийства Гонгадзе являются российские спецслужбы - для меня это не представляет вопроса.
Этим преступлением сценаристы отрезали Кучму от Запада и прижали его к кремлевской стене. Организаторы схемы в Украине раскрыты будут вряд ли.
Исполнители? В общем, они названы и несут свое наказание.
https://detector.media/community/article/126307/2017-05-25-yuliya-mostovaya-zhurnalisty-jeto-razvedchiki-perekhodya-na-druguyu-storonu-my-predaem-svoikh/
Она с Гангадзе спала - ей виднее...
Но это вообще ничего не значит в определении заказчика.
А вот мама Гии считала Кучму непричастным к убийству сына.
Кто мы такие что бы утверждать что то наверняка? - Пыль под ногами создателя...
Правду по ходу мы узнаем не скоро...
Мельниченко після оприлюднення плівок їздив у Москву як на роботу.
2. Следователь накосячил - не дал подписать допрошенному текст протокола допроса, записанный с эл.носителя, и не приложил сам диск с записью допроса к распечатке. ДВА дня стороны в суде друг другу мозги вправляют. и это паскудство транслируют на десятке каналов!!!
- откуда получена информация о возможном предумышленном убийстве (дурень, а не адвокат, за адвокатской этикой хер спрячешься;
- не заявление о предумышленном убийстве (фокус с интернетом и бомжом с конвертом хер пройдет)
-пиши заяву на охранные действия подзащитного (только там тонкости с техникой, передвижением, да и в СИЗО возможно обеспечение безопасности...
Для адвоката..... пипец за ложь!!!
Нам то шо с этого? Вы думаете, шо от уничтожения одной-двух жаб/гадюк шо-то в стране поменяется к лучшему?!
Наивные вы люди... Сколько их еще останется...