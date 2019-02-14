 Выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО, - адвокат встретилась с военнопленным моряком Терещенко

Об этом сообщила в Facebook адвокат Анастасия Георгиевская, передает Цензор.НЕТ.

"Была в среду на следственных действиях с Владимиром Терещенко. Личные сведения он сообщил в объеме, предусмотренном ст. 17 Третьей Женевской Конвенции. Отдельно было сделано заявление, что Владимир не признает вину, что он является военнопленным и требует применения ко нему положений Женевской Конвенции. Он также заявил требование освободить его из-под стражи, вернуть военную форму и знаки различия. Также мы сочли необходимым указать, что у Володи в июле прошлого года была травма, повлекшая сотрясение мозга (он несколько недель лежал в госпитале). Это было важно сказать, потому что в условиях СИЗО у него начались головные боли, он раз шесть уже обращался к врачу, но ему "давали таблетку", но ни разу не сказали, какую именно и обследования не провели. А теперь он (ввиду полной бесперспективности этих обращений, как он решил) больше не пишет таких заявлений. Я настояла, чтоб он все же написал заявление на медосмотр, нужно будет решать что-то с этой проблемой, потому что приступы головной боли у него случаются пару раз в неделю это минимум . Я спросила, что что ж он раньше -то мне об этом не говорил - ну и как всегда ответ - "потому что он же справляется с этим сам, что жаловаться, а вот с зубами сам проблему решить не мог, потому и сказал". Словом, стойкий солдатик в своем репертуаре", - рассказала она.

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"Он в отремонтированной теплой камере, но она просто крошечная, меньше 8 метров . С сокамерником отношения, как он казал "отличные", - тот относится к Володе примерно как к сыну, все время что-то вкусное готовит . Сейчас Володя по его просьбе учит с ним украинский язык. А еще с помощью сокамерника Володя выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО. Выглядит мило, мне понравилось )) Еще сказал, что если первые несколько недель он писал во всех обращениях к руководству СИЗО "от военнопленного Терещенко В.А.", то теперь такие заявления не принимают, заставляют переписывать "по форме" - "содержащийся в СИЗО и т/д", слово военнопленный присутствовать не должно", - добавила адвокат.

"Письма от родных не передавались - были на цензуре . Но сегодня (вроде бы) забрали последнюю пачку и должны уже передать ребятам . Как я поняла, вопрос с письмами решился благодаря тому, что консулы вызвали начальника СИЗО и напрямую спросили, что тут вообще происходит и почему у ребят никакой связи с внешним миром . После этого письма сразу стали передаваться. Следователь мне подтвердил, что он по настоянию Сергея Чулибы и других моряков с "Яны Капу" звонил по поводу собачки Джесси в Керчь . Ее на корабле нашли не сразу, но теперь с ней все хорошо, она отъелась и чувствует себя отлично . Я спросила, можем ли мы ее забрать - следователь пообещал узнать, что и как можно сделать. В целом у Володи Терещенко настроение отличное, он как всегда шутит и держится прекрасно . Кстати, что ребята отлично держатся, отмечают и следователи. Володя передает привет и большое спасибо всем, кто его и всех ребят поддерживает, и волонтерам за их неоценимую помощь. Для них очень важны эти письма поддержки, которые им шлют с родины", - резюмировала адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.