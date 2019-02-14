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 Политика Украины
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Все про:полномочия (159) суд (21817) Мосийчук (319) Супрун Ульяна (438)

 Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, хлопотавший об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от должности на время суда, заявил, что доволен решением о возвращении ей полномочий.

Об этом нардеп заявил в комментарии "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.

"Меня полностью удовлетворяет", – сказал Мосийчук о решении судьи.

Он отметил, что суд полностью отклонил аргументы Супрун и правительства, когда принимал решение, и отменил решение по собственной инициативе. Зато к аргументам Мосийчука суд, по его мнению, прислушался.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР откроет дело в отношении Супрун за вмешательство в работу суда

"Все мои аргументы приняты, все аргументы Супрун и правительства отклонены, но постановление отменено, так как в нем нет необходимости", – сказал Мосийчук.

Он отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабмина и реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения. А поскольку правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было необходимости. Ведь его фактические требования удовлетворили.

Также на Цензор.НЕТ: Отстранение Супрун: в Окружном админсуде Киева призвали власти работать в рамках действующего законодательства

Напомним, принятое 13 февраля решение Кабинета министров позволяет Супрун, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Впрочем, она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3111743
 
 
 Топ комментарии
 
бардак в стране на гране анархии
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это давно

пока будем выбирать порохню ничего не изменится Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 2712
ГОСУПРАВЛЕНИЕ РАЗВАЛИЛОСЬ - это труп - его нужно закопать!!!!
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Полный абзац: остался доволен решением, абсолютно противоположным его требованию.
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между анархией и маразмом ооочень тонкая грань
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Вообще-то это совершенно разные понятия и явления.
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анархия устраивается маразматиками. ИМХО.
нормальные люди предпочитают порядок и четкие правила жизни
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Что вы знаете о анархии, чего бы вас не научили комунисты? Что вы знаете о либералах, что не вложено вам в уши ******?
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Нибалей!
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Почему например вы не говорите о клептократической псимархии?
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Тогда вэлком на зону...там и правила и порядок с понятиями
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Сиделец, шоле？ про Германию, Швецию, Швейцарию хоть слыхал？
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На кладбище тоже порядок, но не все к нему стремятся
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Некрофил？
Я там чуть выше седельцу ответил, почитай. Кста, только у пэтиного лохтората слово "порядок" извилину в пружину загибает и потом лезут выводы про зону и кладбище
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Порядок это частный случай беспорядка
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. ...
Только дурак нуждается в порядке - гений господствует над хаосом (А Ейнштейн)
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это давно

пока будем выбирать порохню ничего не изменится Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 2712
ГОСУПРАВЛЕНИЕ РАЗВАЛИЛОСЬ - это труп - его нужно закопать!!!!
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Ярик Сус - есть альтернатива Петру Порошенко, озвучь ?
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КОШУЛИНСКИЙ = участник войны с раисей - старший сержант артиллерии

не банных войск как батальон гпрокуворов!!!
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Знову очі шоколадом заліпило... Альтернативи вони не бачать...
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Ну голосуй собі за кого тобі забажається. Хоч за дідька лисого, хоч за ***** .. Хто тобі Ярику заважає..😁
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Ярик Сус - ти забуло собі лизнути, Де лайк, тваринко ? Мосійчук задоволений рішенням суду повернути Супрун повноваження в.о. міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6535
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Он же Ярик! Те кто постарше- уже привыкли....
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в стойло это мягко сказано!! всех этих почитателей кошулинского, ницой, фарион и прочей нечисти ********** будем выжигать каленым железом!!!
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Я як дисав, як дисав! І здувся Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 8882 Може ще підпалить, не приведи боже, себе на знак протесту.
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Ещё бы, а то самому пришлось бы санитаркой работать
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А сколько тут было комментаторов в стиле "гнобяттпатриота", когда этого урода за взятку взяли. Я ещё тогда писал, что он гандон редкий, а меня все зрадофиоы спамили.
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ЛЫСОМУ: А провидцам всегда тяжело, их современники не понимают.а если серьезно- я за то и люблю Цензор, тут не только троли и дежурные по пвртиям, но и достаточно умных, грамотных, знающих людей. Надо с ними общаться.
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Ха. Там и провидцем быть не надо было. Достаточно было посмотреть видео взятки, другие видео с его участием и быть в курсе новостей. И самую малость критического мышления. Но зрадофилам же всё божья роса. А по поводу троллей - искренне надеюсь, что это не обычные пользователи такую тут пургу гонят, а 90% из них за деньги. Потому что, если действительно столько идиотов нас окружают, то ничего хорошего в ближайшее время не будет - будут Юли, Вовы, Ляшки да Пети (хотя из всех рейтинговых Петя самое меньшее говно). А нормальные люди (типа Гнапа и т.п.) даже и процента не имеют
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Ах, Моська! Знать она сильна, раз может лаять на Слона..😕
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Что наглядно показывает, что он клиничесский дебил!
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Полный абзац: остался доволен решением, абсолютно противоположным его требованию.
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За "свои требования" он уже получил. Рад т.к. за следующие еще бабло срубить можно.
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конечно рад, так не надо будет акт самосожжения проводить.
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Трали Вали ПРоисходит-не более,не менее,ещё за это, некоторым немалые деньги платят сверх зарплаты...!
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Планка Упала - ну, что ты с мосейчука возьешь ? Животное блеать
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Мдаааа..... Мосийчука сильно кантузило после скрытой съемки на заре его депутатской карьеры ....
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От урод...

Я понимаю чему он радуется. Сжигаться не нужно.
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Кроме пойманного на коррупции мосейчука не нашлось даже кому на Супрун в суд пожаловаться? Переможна ВР.
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лихо закрученній сюжет. Кто-то что-то понял? сначала он подал в суд, что она не имеет права... теперь он доволен, что она имеет право...
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Кабмин ограничил ее в правах и этим его требования удовлетворены.

Он отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабмина и реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения. А поскольку правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было необходимости. Ведь его фактические требования удовлетворили. Источник: https://censor.net.ua/n3111743
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У меня есть мнение, но я с ним не согласен
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видимо получил новую вводную и выкручивается...
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Всё может быть,,может его головой в детстве ударили?
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Вот так в Украине соблюдается закон. Одним можно с двойным гражданством, других лишают. Друзьям всё, врагам закон.
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Депутатский запрос - официальное обращение депутата в государственные органы или к должностным лицам с требованием предоставить от радиКала 100 000 грв первый лот другий $ Друзьям всё, врагам закон. нардупан реклама
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Мосійчук задоволений рішенням суду повернути Супрун повноваження в.о. міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 3018Мосийчук доволен Народный депутат от "Радикально партии" Игорь Мосийчук, который сначала грозился сжечь себя, но потом пообещал жечь напалмом "грантоедов", обиделся на якобы работника НАБУ, который начал спрашивать у него, куда принести бензин для самосожжения

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10445610-kuda-prinesti-benzin-radikal-mosiychuk-kotoryy-grozilsya-szhech-sebya-obidelsya-na-rabotnika-nabu.html
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и ходит с тросточкой . на парламентских фронтах ранен ? мелкий барыга и просто взяточник .
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"Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения" - конечно шпанюк доволен, бабло за свою грязную "работу" поимел, теперь может найдётся мужик, который начистит рыло этой дворняге, само собой, нары у него впереди.
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Главное, что партию питаров опустил в дерьмо перед выборами. Причем надолго Мосійчук задоволений рішенням суду повернути Супрун повноваження в.о. міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 3759
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Тому що послідовний, бл!

Хоча які можуть буть до нього питання, якщо він ввечері сказав, що спалить себе в Раді, а на ранок відморозився,
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а мы то как довольны, что он доволен. Много шума из ничего
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Потрібно прийняти закон щозабороняє лікування народним обранцям за кордоном.
Щоб вони скоти лікувались в Україні.
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Привикші брати, давати нічого не можуть. Один бере тим, чим бере, а другий гроші. Це така партія. Це ще одні слуги, тільки Ахметова.
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Народ, Мосейчук просто показал нам, какое дерьмо мы во власть выбираем! У нас 2019 - год выборов, думайте!!!больше таких сказочных долбодятлов мы не выдержим, лимит исчерпан.
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Гоша, мы все довольны! А ты будь хозяином своего слова - сказал, что самосожжешься, так давай, вперед, не отлынивай! Мы же деньги на попкорн потратили.
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Молодец.
УБИЛ ДВУХ ЗАЙЦЕВ. 1. - ЗАРАБОТАЛ. И ПОХОЖЕ НЕПЛОХО.
2. ПОКАЗАЛ ЧТО В УКРАИНЕ УЖЕ ЗАКОНЫ НЕРАБОТАЮТ. ТОЛЬКО ЗВОНКИ С БАНКОВОЙ.
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Пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Супрун

Мосійчук задоволений рішенням суду повернути Супрун повноваження в.о. міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 4290

Журнал Новое Время назвал пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Ульяна Супрун, чем нажила себе могущественных врагов.

лонгрид, далее -- по ссылке
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"Прежде государство закупало препараты на тендерах. И их победителями, как правило, становились компании, связанные с известными в фармбизнесе людьми, поясняет Щербан. Она называет их фамилии: бизнесмены Елена Миронова и Петр Багрий, а также Богатырева.

Компания Мироновой Людмила-Фарм, по данным исследовательской компании SMD, после реформы в разы сократила свою долю в госзаказе: в 2017‑м у нее осталось лишь 1,2%.

Фирма Фармадис Багрия до реформы также выигрывала заметную часть тендеров. Но к 2017‑му, по оценкам SMD, ее успехи сократились в разы, - до 1,8% от общего числа госконтрактов.

Вестерфарма, компания Богатыревой, была в прошлом ключевым поставщиком препаратов для больных СПИДом в рамках программы закупок Минздрава. В декабре 2014‑го фирма получила 50 млн грн предоплаты за лекарства. Однако, по данным ЦПК, так ничего и не поставила. После этого Вестерфарма исчезла."
https://ibigdan.livejournal.com/23289876.html
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Ох же ж ковбасить замовників цього театру, ( це Бахтєєва, Шурма , **** православна - Новинський і інш . ригоанали ) яким пані Супрун добряче перерізала потоки бабла !
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Мені не зрозуміло що рейтинг партії підорасів Ляшка такий високий.
Скільки ж баранів в Україні!..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения
 
 
 
 
 
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