 Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Об этом нардеп заявил в комментарии "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.
"Меня полностью удовлетворяет", – сказал Мосийчук о решении судьи.
Он отметил, что суд полностью отклонил аргументы Супрун и правительства, когда принимал решение, и отменил решение по собственной инициативе. Зато к аргументам Мосийчука суд, по его мнению, прислушался.
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"Все мои аргументы приняты, все аргументы Супрун и правительства отклонены, но постановление отменено, так как в нем нет необходимости", – сказал Мосийчук.
Он отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабмина и реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения. А поскольку правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было необходимости. Ведь его фактические требования удовлетворили.
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Напомним, принятое 13 февраля решение Кабинета министров позволяет Супрун, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Впрочем, она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.
нормальные люди предпочитают порядок и четкие правила жизни
Я там чуть выше седельцу ответил, почитай. Кста, только у пэтиного лохтората слово "порядок" извилину в пружину загибает и потом лезут выводы про зону и кладбище
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. ...
Только дурак нуждается в порядке - гений господствует над хаосом (А Ейнштейн)
пока будем выбирать порохню ничего не изменится
ГОСУПРАВЛЕНИЕ РАЗВАЛИЛОСЬ - это труп - его нужно закопать!!!!
не банных войск как батальон гпрокуворов!!!
Я понимаю чему он радуется. Сжигаться не нужно.
Он отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабмина и реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения. А поскольку правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было необходимости. Ведь его фактические требования удовлетворили. Источник: https://censor.net.ua/n3111743
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10445610-kuda-prinesti-benzin-radikal-mosiychuk-kotoryy-grozilsya-szhech-sebya-obidelsya-na-rabotnika-nabu.html
Хоча які можуть буть до нього питання, якщо він ввечері сказав, що спалить себе в Раді, а на ранок відморозився,
Щоб вони скоти лікувались в Україні.
УБИЛ ДВУХ ЗАЙЦЕВ. 1. - ЗАРАБОТАЛ. И ПОХОЖЕ НЕПЛОХО.
2. ПОКАЗАЛ ЧТО В УКРАИНЕ УЖЕ ЗАКОНЫ НЕРАБОТАЮТ. ТОЛЬКО ЗВОНКИ С БАНКОВОЙ.
Журнал Новое Время назвал пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Ульяна Супрун, чем нажила себе могущественных врагов.
лонгрид, далее -- по ссылке
Компания Мироновой Людмила-Фарм, по данным исследовательской компании SMD, после реформы в разы сократила свою долю в госзаказе: в 2017‑м у нее осталось лишь 1,2%.
Фирма Фармадис Багрия до реформы также выигрывала заметную часть тендеров. Но к 2017‑му, по оценкам SMD, ее успехи сократились в разы, - до 1,8% от общего числа госконтрактов.
Вестерфарма, компания Богатыревой, была в прошлом ключевым поставщиком препаратов для больных СПИДом в рамках программы закупок Минздрава. В декабре 2014‑го фирма получила 50 млн грн предоплаты за лекарства. Однако, по данным ЦПК, так ничего и не поставила. После этого Вестерфарма исчезла."
https://ibigdan.livejournal.com/23289876.html
Скільки ж баранів в Україні!..