 Мосийчук доволен решением суда вернуть Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Об этом нардеп заявил в комментарии "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.

"Меня полностью удовлетворяет", – сказал Мосийчук о решении судьи.

Он отметил, что суд полностью отклонил аргументы Супрун и правительства, когда принимал решение, и отменил решение по собственной инициативе. Зато к аргументам Мосийчука суд, по его мнению, прислушался.

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"Все мои аргументы приняты, все аргументы Супрун и правительства отклонены, но постановление отменено, так как в нем нет необходимости", – сказал Мосийчук.

Он отметил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабмина и реализовывать государственную политику в сфере здравоохранения. А поскольку правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было необходимости. Ведь его фактические требования удовлетворили.

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Напомним, принятое 13 февраля решение Кабинета министров позволяет Супрун, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Впрочем, она не может выполнять полномочия министра как члена правительства.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 февраля судья Окружного административного суда г. Киева Сергей Каракашьян отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения. Таким образом, Ульяна Супрун получила возможность исполнять обязанности главы Минздрава.