 Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук со ссылкой на данные украинских компетентных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Среди многочисленных принципов и обязательств ОБСЕ, которые Россия грубо нарушила и продолжает грубо нарушать, есть также обязательство воздерживаться от поддержки террористической и подрывной деятельности на территориях других государств-участников. Украинским компетентным органам стало известно, что российские спецслужбы, в том числе те, которые находятся в оккупированных районах Донбасса, начали процесс вербовки украинских граждан для проведения поджогов религиозных объектов, используемых приходами Московского патриархата в Украине", - сказал Прокопчук.
Прокопчук добавил, что российские спецслужбы предоставляют конкретные инструкции для проведения таких поджогов, а также существенное финансовое вознаграждение.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои мероприятия, направленные на дестабилизацию Украины, в том числе и в религиозной сфере", - подчеркнул Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Воно як не згорить то перейде в ПЦУ.
Кацапи намагаються вчинити галас.
смотри - https://www.youtube.com/watch?v=bIsS_jqUaq8 ...)
где в брехне этой артистки правда...\там под видео всё написано - или ты не читал...?)\
вот у гадика калисниченка папа в танку сгорел - у у этой мама в "голодомор" буханки хлеба домой таскала...)))
ну теперь ты знаешь что брехухам верить нельзя...!
Йулька - брехло
Смотрим Википедию. Мать - Людмила Николаевна Телегина, родилась 11 августа 1937 года, через 4 года после Голодомора. То есть эту историю Юлька выдумала на ходу, просто чтобы придать драматизма своим словам.
это ужасная "правда" - правда нужно тогда Википедию подправить...)))
"Единожды солгавши, кто тебе поверит?"©...
Відпрацьовані оливи та акумулятори в цивілізованих країнах утилізують, а не викидають у найближчий смітник.
А Украина как миролюбивая страна чтоб не вредить имущество всех кадов просто топила.
Знаю знал многих служителей церкви русской многие больше патриоты
Украине /чем крикуны /
Смотрю на политиков ,которые за двадцать лет побывали в трех-четырех
партиях Ленин. Прямо про таких говорил-политические проститутки.
Сам за украинскую церковь / не гоните лошадей/