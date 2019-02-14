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 Политика Украины
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 Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук

Российские спецслужбы для дестабилизации ситуации планируют поджоги религиозных объектов Московского патриархата в Украине, для чего активно вербуют украинских граждан, в том числе - на оккупированном Донбассе.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук со ссылкой на данные украинских компетентных органов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди многочисленных принципов и обязательств ОБСЕ, которые Россия грубо нарушила и продолжает грубо нарушать, есть также обязательство воздерживаться от поддержки террористической и подрывной деятельности на территориях других государств-участников. Украинским компетентным органам стало известно, что российские спецслужбы, в том числе те, которые находятся в оккупированных районах Донбасса, начали процесс вербовки украинских граждан для проведения поджогов религиозных объектов, используемых приходами Московского патриархата в Украине", - сказал Прокопчук.

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Прокопчук добавил, что российские спецслужбы предоставляют конкретные инструкции для проведения таких поджогов, а также существенное финансовое вознаграждение.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои мероприятия, направленные на дестабилизацию Украины, в том числе и в религиозной сфере", - подчеркнул Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3111739
 
 
 Топ комментарии
 
В кремле понимают что подавились Украиной .
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Як кажуть касаби: "после нас хоть патоп". Російські спецслужби готують підпали храмів Московського патріархату в Україні, - постпред при ОБСЄ Прокопчук - Цензор.НЕТ 6276
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по принципу сгорел сарай гори и хата...
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Як кажуть касаби: "после нас хоть патоп". Російські спецслужби готують підпали храмів Московського патріархату в Україні, - постпред при ОБСЄ Прокопчук - Цензор.НЕТ 6276
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А де це в Україні є релігійні споруди кацапської мордви?
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Отлично подмечено Російські спецслужби готують підпали храмів Московського патріархату в Україні, - постпред при ОБСЄ Прокопчук - Цензор.НЕТ 5133. Что-то редакторы новостей на "ЦеНе" явно глючат Російські спецслужби готують підпали храмів Московського патріархату в Україні, - постпред при ОБСЄ Прокопчук - Цензор.НЕТ 9327.
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І що з того ?
Воно як не згорить то перейде в ПЦУ.
Кацапи намагаються вчинити галас.
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Тактика выжженной земли, привычное дело для кацапского мировоззрения
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Воно ж все одно не їхнє, тому і не шкода.
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Навіть свого їм не шкода, а про наше й розмови нема
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После взрывов домов, стольких убийств людей по всему миру от самозванцев и тут лгущих называя себя самыми "духовными", ожидать можно любую гадость
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Хоробрість ментів ні до чого, якщо кацапський піп свою церкву підпалить.
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У кацапских чертей нет своей церкви в Украине, если подпалят внутри то пусть сгорят , менты будут двери держать что бы никто оттуда живым не вышел. А если кто прорвётся, то можно и ногами в голову.
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Так ловите этих диверсантов. Могу подсказать с кого начать разоблачение вражеской агентуры Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук - Цензор.НЕТ 1917.
Российские спецслужбы готовят поджоги храмов Московского патриархата в Украине, - постпред при ОБСЕ Прокопчук - Цензор.НЕТ 5700
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Щойно Петро буде програвати вибори - почнуться масові самопідпали кацапських церков. Але треба визначатись вже сьогодні - хто буде керівником, якщо кацапи зірвуть вибори. Шпигун керуати військом не буде. Бо Шпигун вже злив все що тільки можна, досить. Пропоную Юлю.
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да легко - она как гадик колесниченко...\два сапога - пара...)))\
смотри - https://www.youtube.com/watch?v=bIsS_jqUaq8 ...)
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"вяликий" кацап, в чём "брехня"?
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ты кацапа не включай - это они отмороженные на чёрное говорить белое...
где в брехне этой артистки правда...\там под видео всё написано - или ты не читал...?)\
вот у гадика калисниченка папа в танку сгорел - у у этой мама в "голодомор" буханки хлеба домой таскала...)))
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ну вот видишь, это не больно - и почитать и посмотреть...)
ну теперь ты знаешь что брехухам верить нельзя...!
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Великая Исландия

Йулька - брехло Російські спецслужби готують підпали храмів Московського патріархату в Україні, - постпред при ОБСЄ Прокопчук - Цензор.НЕТ 670

Смотрим Википедию. Мать - Людмила Николаевна Телегина, родилась 11 августа 1937 года, через 4 года после Голодомора. То есть эту историю Юлька выдумала на ходу, просто чтобы придать драматизма своим словам.
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вивсёврёти - не может бохиня брехать...!)
это ужасная "правда" - правда нужно тогда Википедию подправить...)))
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принимается...
"Единожды солгавши, кто тебе поверит?"©...
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хотя - у "вяликих" лапотников брехня - способ выживания...
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да ты сейчас её белизной отбеливать будешь...)))
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Пропонуй - не пропонуй - не пришиють йулі статевий орган дєдушкі.
Відпрацьовані оливи та акумулятори в цивілізованих країнах утилізують, а не викидають у найближчий смітник.
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Ужас, как можно свои филиалы поджигать,наверное и стукачей своих не пожалеют,ради того чтобы до Киева дойти на танках.
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Я в это охотно поверю. Самые удобные объекты, для шума и пыли. Ни тебе ВОХРа там нет, частные конторы, насколько мне известно, тоже периметр не очень-то охраняют, разве что приезд, в случае срабатывания сигнализации. А шуму и пыли можно извлечь немало, даже поболее, чем когда охраняемые объекты полыхали. Это я о складах военных. Так что- ждем-с-с-с... Я нисколечко не сомневаюсь, что ждать придется недолго.
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Дык, не вижу причин, для поимки. Не знаю, как в Черновцах с охраной таких объектов дело обстоит, а в Мариуполе- никак. Потому- реально удобно, с минимальным риском.
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По разному, в основном церкви каменные, не так просто поджечь, деревянные это исторические памятники, они под охраной.
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А шо, на каменных окошки из бронестекла? Сомневаюсь. Оно ж ведь как? Вовсе нет необходимости всё строение уничтожать, просто отменить службу, доступным и недорогим способом... А потом- пойдет волна, то ради чего и всё деяние.
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Недолго, аккурат под выборы, на крайняк - после, в зависимости от результатов. Боюсь, могут и вместе с прихожанами, они своих не жалели, взрывали, что им бендеры!
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Не. Не будут с прихожанами. Хватит и просто недвижимости красного петуха пустить. Бо прихожане нужны целехонькими, для последующих свершений.
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Да и с Богом,ведь во все времена всю нечисть выжигали огнем.Или религия имеет что-то против?Ведь это же именно вами придуманные методы.
А Украина как миролюбивая страна чтоб не вредить имущество всех кадов просто топила.
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А може таки краще Унія? Або вернути споконвічне двуперстіе?
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Где предатели там где их не ищут
Знаю знал многих служителей церкви русской многие больше патриоты
Украине /чем крикуны /
Смотрю на политиков ,которые за двадцать лет побывали в трех-четырех
партиях Ленин. Прямо про таких говорил-политические проститутки.
Сам за украинскую церковь / не гоните лошадей/
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