 Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев

Об этом сообщает глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района г. Киев объявлены подозрения по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодым людям продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона. Национальная полиция является аполитичной и всегда будет оставаться на принципах законности и верховенства права. Полиция будет действовать так, как того требует закон, - обеспечивать безопасность граждан", - рассказал он.
Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко
Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.
В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".
страшные штурмовики
проще бандер мутузить
а если бы боялись - свалили бы и "активисты" захватили участок, да еще вместе с оружием.
я потом послушаю твою песенку
Просто хотят показать что менты всегда будут правы , что бы на власть не рыпались...
Дрессировка гражданского общества...
але ти знаєш хто їх дах... цікаві тут дописувачі...
Ни у кого не должно быть индульгенции от нарушений закона.
Не надо объяснять какие "корочки" эквивалентны индульгенции?
Одни говорят, шо банда молодчиков пыталась штурмовать полицейский участок, за шо мусара им наваляли , а особо буйным наваляли вдвойне, шо есть правильным и неоспоримым.
Другие говорят, шо мусара, при этом, выкрикивали оскорбительные и не патриотичные слова в сторону задержанных.
Стоп. А шо они могли им выкрикивать, когда речь идет о "стенке на стенку"? Там нихто слов не подбирает.
Хто меня давно знает и читает, те знают - я далеко не симпатик милиции-полиции - одним словом мусаров, но тут я на их стороне и на стороне Авакова.
Все просто: одни провоцируют , другие отмахиваются...
Когда это (другое подобное событие) событие ложится в парадигму твоего мира - ты ему аплодируешь.
Ну, а если не ложится...
Мне - ложится. Я не люблю мусаров, но еще больше я ненавижу гопоту разных мастей и окрасов.
то есть для простіх громадян є Кримінальний кодекс а для мусорів його немає
даже луценко вже трохи посидів
то після виборів і Ківа посидить
Откуда они вдруг взялись? Вы видели фото этих "людей"? Там нет пенсионеров и нет городских сумашедших, там исключительно молодые хлопцы спортивной наружности.
Вас это не напрягает? Или вы считаете , шо эти горы мускулов - сплошь патриоты и альтруисты? И им нихто за разбой не заплатил?
Вы взаправду так думаете?
https://youtu.be/8VQb-i-4sik
Важна институция - полицейский участок . Дикари с дубинками его атакуют .
Приличные люди -- судятся .
Назовите хоть одну вменяемую причину того , почему понадобился захват этого участка ?
Личные вещи изьяли ? Из-за личных вещей оне подвели ся под статью в 10 лет лишение свободы ?!
а сейчас поздно
Стаття ККУ Службова халатність
тільки чекають наступу хйла
так і тут, із мусором некрасиво вийшло... то що тепер, він злочин припиняв?
те що він набалакав запросто тягне на статтю
людина в службові обовязки якої не входить затримання вибігає на вулицю і буцає лежачу людину
це Бандитизм а ті хто це відмазують є співучасниками
словами що та мерзота не навчена затримувати вони тільки підтвердили обвинувачення
Нам сьогодні сказали, що там особи вчиняли злочин?
це ж яким треба буди де Біллом щоб таке верзти
дурніший путіна
Мусора судять зовсім не за затримання чи насилля над затриманим, а за фразу, якою він це супроводжував. Не потрібно самім собі брехати.
Баран ляпнув, ляп набув резонансу, господарі барану із страху пустили барана під ніж,ось і все.
за ляпання в ККУ нема статті а за буцання є і набагато сильніша ніж та що йому виставили
Саме так, за ляпання не має, але під суд він піде (один) саме через це. Яку статтю йому там вигадають, залежить від фантазії і майстерності слідчого та прокурора
Вони робили це мовчки. Мусора будуть судити не за те, що він зробив, а за те, що він сказав. Ось вам і усе правосуддя.
а для мусорні і беркута Закону немає чи шо
чим ця мусорня відмінна від биків якого небудь кримінального авторітета
А это вместо них - законная лоторея!
facebook.com/c14.news.reserve
По фене ботают, мусоров проклинают!
Париоты в законе, млять!
Усе с финкой в кармане и ловко сплёвывают через щель передних зубах!
Падваротня, трипищи!