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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацполиция (8919) РОВД (58) штурм (325) Князев (298)

 Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев

Правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района г. Киев объявлены подозрения по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Следствие по остальным присутствующим там радикально настроенным молодым людям продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона. Национальная полиция является аполитичной и всегда будет оставаться на принципах законности и верховенства права. Полиция будет действовать так, как того требует закон, - обеспечивать безопасность граждан", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала около десяти активистов C14 перед акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?" на митинге Тимошенко. ФОТОрепортаж

Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев 01

Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Источник: https://censor.net.ua/n3111733
 
   
 Топ комментарии
 
штурм рюкзаком и ножиком Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 3593
страшные штурмовики Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 5522
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та вы шо голубаны с крищенками их боятся
проще бандер мутузить Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 5420
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я тебе желаю чтоб менты-понты забрали у тебя рюкзак и хорошо отпинали
я потом послушаю твою песенку Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 954
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штурм рюкзаком и ножиком Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 3593
страшные штурмовики Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 5522
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В дырляндии с ножами бегайте. А тут гопников должны паковать.
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В дырляндии сепары бегаю с ножиками пусть менты их и пакуют если такие смелые.
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та вы шо голубаны с крищенками их боятся
проще бандер мутузить Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 5420
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Не один из тех ножей не попадает под определение - холодное оружие. Я например тоже с таким хожу. Также был травмат, официально зарегистрированный в той же мусарне. Молчу уже за деньги и мобилки которые у них забрали и из-за чего собственно начался "штурм".
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такой точно нож, я покупал в эпицентре... Это совсем не холодное оружие, это тупо личная вещь, как и кеды к примеру...
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я херею с наших полицаев они боятся челов с рбкщаками и ножиками - 250 вооруженных до зубов горилл Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 7255
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они не боятся. Потому они их и упаковали. И правильно сделали. Закон нужно соблюдать.

а если бы боялись - свалили бы и "активисты" захватили участок, да еще вместе с оружием.
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я тебе желаю чтоб менты-понты забрали у тебя рюкзак и хорошо отпинали
я потом послушаю твою песенку Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 954
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Ярик Сус - да и ножики были в карманах, и они не были ХО...

Просто хотят показать что менты всегда будут правы , что бы на власть не рыпались...
Дрессировка гражданского общества...
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Просто хотят показать, шо гопота в Украине не пройдет.)))
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Жора Некацап 47c37851 - гопота в нашем случае была в мордах лицах поганных ментов-садистов, которые крышуют весь криминал в Украине...
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Не знаю. Но СБУ хотят контролировать руководство националистов, ярош тому пример.
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Тобто ти не знаєш що С14 це друге написання назви організаціі СІЧ,
але ти знаєш хто їх дах... цікаві тут дописувачі...
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Тото же Агентура ще від Овоча ПРацювала,СБУ повинні знати усіх..!!
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Посадити кількох продажних ублюдків щоб іншим не кортіло в такий спосіб заробляти гроші!
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браво. Всем нарушителям закона - обязательно нести наказание за свои действия. И в погонах и без них.
Ни у кого не должно быть индульгенции от нарушений закона.
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Невже наші поліціянти не взмозі відрізняти ФСБУ від людей???
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Ни должно, это правильно, но институт индульгенций в нашей стране существует вне зависимости от наших желаний.
Не надо объяснять какие "корочки" эквивалентны индульгенции?
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Я так и не понял - хто там прав, а хто виноват!
Одни говорят, шо банда молодчиков пыталась штурмовать полицейский участок, за шо мусара им наваляли , а особо буйным наваляли вдвойне, шо есть правильным и неоспоримым.
Другие говорят, шо мусара, при этом, выкрикивали оскорбительные и не патриотичные слова в сторону задержанных.
Стоп. А шо они могли им выкрикивать, когда речь идет о "стенке на стенку"? Там нихто слов не подбирает.
Хто меня давно знает и читает, те знают - я далеко не симпатик милиции-полиции - одним словом мусаров, но тут я на их стороне и на стороне Авакова.
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Там сложнее всё...ну не могут менты знать людей Пети и Вовы!
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В чем сложнее то?..
Все просто: одни провоцируют , другие отмахиваются...
Когда это (другое подобное событие) событие ложится в парадигму твоего мира - ты ему аплодируешь.
Ну, а если не ложится...
Мне - ложится. Я не люблю мусаров, но еще больше я ненавижу гопоту разных мастей и окрасов.
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мусор не смеши людей
то есть для простіх громадян є Кримінальний кодекс а для мусорів його немає
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Закон шо Дышло-при Барыгах как повернешь, так и вышло...Когда то, ну очень при высоком звании человек,сказал,что ему покажут пальцем и он посадит любого и найдёт за что...
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бівают и исключения
даже луценко вже трохи посидів
то після виборів і Ківа посидить
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Пане Лютий, якщо кажуть про спробу (штурму відділку), то зрозуміло, що ніякого штурму не було. Судова перспектива цієї справи = 0. Ще й виплатять з бюджету (тобто й з Вашої кишені, теж) моральну шкоду за безпідставне порушення кримінальної справи...
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Пане Валерий, скажите мне пожалуйста, хто те люди, которые штурмовали мусорской пункт?
Откуда они вдруг взялись? Вы видели фото этих "людей"? Там нет пенсионеров и нет городских сумашедших, там исключительно молодые хлопцы спортивной наружности.
Вас это не напрягает? Или вы считаете , шо эти горы мускулов - сплошь патриоты и альтруисты? И им нихто за разбой не заплатил?
Вы взаправду так думаете?
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Аполитично рассуждаешь, клянусь честное слово Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля
Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев - Цензор.НЕТ 5239

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про киевских ментов, каким криминальным бизнесом они занимаются и про Киву в деталях... Чотирьом особам оголошено підозри за спробу штурму ділянки управління поліції на Подолі в Києві, - Князєв - Цензор.НЕТ 8895
https://youtu.be/8VQb-i-4sik

Чотирьом особам оголошено підозри за спробу штурму ділянки управління поліції на Подолі в Києві, - Князєв - Цензор.НЕТ 7857
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Насрать и на ментов и на Киву ...
Важна институция - полицейский участок . Дикари с дубинками его атакуют .
Приличные люди -- судятся .
Назовите хоть одну вменяемую причину того , почему понадобился захват этого участка ?

Личные вещи изьяли ? Из-за личных вещей оне подвели ся под статью в 10 лет лишение свободы ?!
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Дикари отнимают у людей личные вещи в т.ч. деньги и мобилки. Из-за чего и начался "штурм".
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этот вопрос нужно было ставить, когда во время революции жгли представителе закона
а сейчас поздно
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Мусорам верить - себя не уважать. Там был такой же штурм, как и в любом другом суде при рассмотрении любого резонансного дела.
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Тільки за спробу штурму. Ото закрутили. А що штурму не було? А побиття їх було.Не зрозуміло.
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чому не притягують до кримінальної відповідальності тих Беркутів що спостерігали як чоловік у цивільному буцає лежачу людину
Стаття ККУ Службова халатність
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чому не перевіряють а що за контінгент в беркуті може там 90% рускі з Амурської області
тільки чекають наступу хйла
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як в анекдоті про зрадника партизан і сала не дали і перед хлопцями незручно...
так і тут, із мусором некрасиво вийшло... то що тепер, він злочин припиняв?
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я надєюсь что после смеяи власті і Ківу посадять за співучасть
те що він набалакав запросто тягне на статтю
людина в службові обовязки якої не входить затримання вибігає на вулицю і буцає лежачу людину
це Бандитизм а ті хто це відмазують є співучасниками
словами що та мерзота не навчена затримувати вони тільки підтвердили обвинувачення
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припиняти правопорушення/злочин - це обов'язок поліцейського незалежно від посади.
Нам сьогодні сказали, що там особи вчиняли злочин?
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навпаки ківа яа задокументовані на відео зличини як мусора так і беркутів каже а вони не навчені
це ж яким треба буди де Біллом щоб таке верзти
дурніший путіна
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Ні,це просто підстава задати питання до тих, хто його туди відправив...
Мусора судять зовсім не за затримання чи насилля над затриманим, а за фразу, якою він це супроводжував. Не потрібно самім собі брехати.
Баран ляпнув, ляп набув резонансу, господарі барану із страху пустили барана під ніж,ось і все.
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кінь ссилку за що саме його притягли
за ляпання в ККУ нема статті а за буцання є і набагато сильніша ніж та що йому виставили
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його ще не притягли, поки що тільки підозра.
Саме так, за ляпання не має, але під суд він піде (один) саме через це. Яку статтю йому там вигадають, залежить від фантазії і майстерності слідчого та прокурора
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а жалко повинні піти всі беркути в тому числі парочка що стояла колінами на шиях НЕ пручавшихся людей
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я ж вам пояснив чому вони не підуть!?
Вони робили це мовчки. Мусора будуть судити не за те, що він зробив, а за те, що він сказав. Ось вам і усе правосуддя.
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таким чином ти згодний що беркути які не зупинили побиття лежачого здіснили кримінальне правопорушення
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тут питання в співрозмірності насилля застосованого до злочинців. Я не зовсім розумію якого х.ра вони на мітинг приперлись не з пустими руками?
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проти них відкрили провадження і вони отримають згідно Закона
а для мусорні і беркута Закону немає чи шо
чим ця мусорня відмінна від биків якого небудь кримінального авторітета
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Якщо проти них відкрили провадження, то вони злочинці? А що мають мусора з ними робити, у дупу цілувати?
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У Вінниці один розірвав на камеру портрет Петі,та заробив майже не довічне...?
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Таким крім портрета іньшого вистачало ... Доречі, він вже гуляє...
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Мусара ті самі що вбивали Майдан,та здавали Крим та Донбас.Вони чекають на кацапські танки,здадуть і Київ,Крищенко вміє це робити.
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і буде генералом РФ як і ті беркути що їх відпустили і переправили до рашії
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Если запрещённые игровые автоматы на каждом углу по всей Украине,то даже детям понятно что их крышует Аваков .И какое же может быть доверие к полиции? =да никакого .Аваков корупционер ,это без сомнения и должен сидеть в тюрьме .
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Дурак ты, Олежек! Все игровые автоматы победила Юля!
А это вместо них - законная лоторея!
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А ты зайди в любую точку и увидишь внутри игровые автоматы .
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Особенно сильно"троих полицейских отправили в больницу!!"Надо же!КАк были ссученными,так и остались"И не в падлу им
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У ментів собачі язики.

facebook.com/c14.news.reserve
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Ой, млять! Да какие тут чёткие пацаны!
По фене ботают, мусоров проклинают!
Париоты в законе, млять!
Усе с финкой в кармане и ловко сплёвывают через щель передних зубах!
Падваротня, трипищи!
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Впаять на повну щоб боялись за поріг зайти. Хочте мітенгувать, мітенгуйте на площі.
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Так они и митинговали, бот сабаковский, это твои коллеги на них напали, нарушив их конституционное право на собрания, обокрали, а затем еще раз избили за то, что те хотели вернуть свои вещи.
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А что у них были только ножи? Телефоны и деньги тоже украли. У них отобрали все вещи, хорошо что хоть одежду оставили, мусора еще те крохоборы.
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На видео было хорошо видно, что люди скандировали "поверніть наші речі!" Никто никуда не вламывался и ничего не крушил, в этот момент вбежали до зубов вооруженные мусора и стали тупо избивать людей, и грубо выталкивать их из помещения, затем избиение продолжилось уже на улице... Так что пусть аваковцы не пистят, уроды брехливые.
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Кто-то уже писал, что в Штатах всю эту гопоту положили бы гораздо серьезнее. Парочку особо буйных пристрелили бы. И суд копов бы оправдал. Во-первых, "вещи", которые у них забрали, были ножами, то есть вещественными доказательствами. И они штурмовали участок, пытаясь захватить вещественные доказательства. И вообще, где были эти Сцы-14, когда кавказцы в центре Киева мужика ногами забили, приговаривая "так будет с каждым, кто оскорбит Кавказ". Сцы-14 сидели тихо. Это тебе не бабок тырить и не с ментами, которых начальство дрючит, драться. Чотирьом особам оголошено підозри за спробу штурму ділянки управління поліції на Подолі в Києві, - Князєв - Цензор.НЕТ 975
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев
 
 
 
 
 
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