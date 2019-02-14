 У марсиан больше шансов, - Климкин о российских наблюдателях на украинских выборах

Об этом написал в Твиттере глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к
ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов", - заявил Климкин.
Труп в здании МИД России: в ведомстве подтвердили смерть российского дипломата Олега Кривова
https://www.dialog.ua/russia/171818_1550144882
"Агурчикі да памідорчикі,
сталін кірова чик-чик в колідорчикє"
там статья о неопределенном курсе дамы в угоду кацапии. Найдите по тексту
Может быть мне еще на китайском поискать?
ЗЫ. Я лично к йуле отношусь крайне негативно, это мягко,, но к лжи отношусь ее хуже
Что же касается как бы автора этой немецкой перепечатки, то у меня с ним вот сейчас состоялся короткий телефонный разговор. Я спросил его на чем основан его материал. Он занервничал и стал кивать на то, что он типа всего лишь ретранслятор материала. Я его спросил, считает ли он отходы в мусорном баке тоже материалами, он повесил трубку. С недели намерен посетить редакцию в дюссельдорфе, не так далеко. Относительно моего отношения к тимошенко я написал выше.
Министерство иностранных дел России намерено направить наблюдателей на выборы Президента 31 марта в составе краткосрочной миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.
"Несмотря на это, российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине. Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга", - написано в нем.
Краткосрочные наблюдатели миссии будут осуществлять мониторинг непосредственно в день голосования.
Отмечается, что 12 февраля в МИД России поступил циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу выборов Президента в Украине.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила заявки БДИПЧ на аккредитацию 2 долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.
"Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения", - подчеркивает министерство.
Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина, Россия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в социальной сети Facebook, что Украина не намерена впускать российских наблюдателей от международных организаций.
"Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах в никаких международных миссиях в Украине не будет. Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны - агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет", - написала Геращенко.
Как сообщали Українськi Новини, в ОБСЕ разочарованы запретом участия наблюдателей из России на выборах в Украине 31 марта.
Рада запретила участие наблюдателей из России на выборах в Украине.
Волкер требует, чтоб Украина допустила российских наблюдателей в составе ОБСЕ на выборы Президента.
Ранее Порошенко поручил пограничникам не пускать в Украину россиян для наблюдения за выборами Президента.
https://ukranews.com/news/613879-rossiya-planiruet-otpravit-v-ukrainu-nablyudatelej-na-vybory-prezidenta-v-sostave-missii-obse
Только такое глупое большинство В.Рады могло принять закон, противоречащий международным обязательствам Украины. Хотя даже начитанный школьник мог такое предвидеть.
Теперь Президент, который подписал этот закон, может его сунуть коту под хвост.
Літак, що виконував рейс за маршрутом Ліон - Тель-Авів, менш ніж за годину до посадки потрапив в зону підвищеної турбулентності над Середземним морем. При раптовому провалі в повітряну яму постраждали кілька пасажирів, відзначають Вести.Екіпаж літака негайно довів до відома диспетчерську аеропорту Бен-Гуріон про надзвичайну ситуацію. В режим підвищеної готовності привели 5 бригад швидкої допомоги. «Було таке відчуття, що ми каменем падаємо вниз, - розповів кореспонденту Ynet Давид Іфрах, пасажир літака. - В салоні стояв крик, хтось голосно читав молитву «Шма Ісраел», люди падали, забилися навіть ті, хто сидів на місці!!!!. Потім я дізнався, що літак за кілька секунд провалився на 700 метрів». (Кхе,кхе... воооон там вверху гравитационная линза, а вооон там внизу под самолетом ...МОСТ!!!! Теперь понятна раскладушка?)
Інший пасажир, Ітай Давідсон, каже, що падіння в повітряну яму стало для всіх повною несподіванкою. Екіпаж попередив про вхід в зону підвищеної турбулентності, попросив пристебнути ремені безпеки - і буквально через кілька секунд літак звалився вниз.
Ну а если придержатся? С ОБСЕ, с этими клоунами не понятная позиция - они вроде как двоих кацапсин посылают. Что тогда кукарекнешь?
Что это он лично заставил москалей отправить двух кацапсин и самэ так вин лично нагнул Московию
Вот, если бы ПРЕКРАТИЛИ БЫ ВСЕ ОТНОШЕНИЯ С АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ (в первую очередь ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И ТОРГОВЫЕ (перестали бы качать бандитский мордорский газ в старую и продажную политическую ШЛЮХУ - ЕВРОПУ, взростившую своей жирной евросиськой кремлёвских монстров-орков), вот тогда это было бы ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ! А так только делают видимость и только на словах "патриоты" (по сути ИЗМЕННИКИ И ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНЫ), якобы "борются" с оккупантами, на деле делят с ними (основными торговыми партнёрами) БАРЫШИ!
сейчас в моде новый тренд - Юлебот
ВНИМАНИЕ - Любой признак адекватности не приветствуется, от слова вообще
Хорошо, что у них еще есть шансы.