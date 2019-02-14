 У марсиан больше шансов, - Климкин о российских наблюдателях на украинских выборах

Об этом написал в Твиттере глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов", - заявил Климкин.

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