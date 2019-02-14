 В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ. Утверждается, что 9 мая новые Т-14 "Армата" примут участие в военном параде на Красной площади в ,после чего начнут распределяться по воинским частям.

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Российская "Армата" представляет собой универсальную гусеничную платформу, на которой, помимо танков, может быть изготовлен еще ряд боевых машин. Сообщается, что кроме Т-14 российские войска получат еще 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ Т-16, выполненные на базе этой же гусеничной платформы.

По информации российских СМИ, от ранее представленных опытных машин серийные Т-14 отличаются наличием ряда новых узлов и агрегатов. Главное новшество танка - необитаемая башня. В "Армате" экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в изолированной бронированной капсуле, которая расположена в корпусе танка. Капсула позволяет сохранить жизнь экипажа, делая танк более живучим на поле боя.

Известно, что на "Армате" стоит новый дизельный двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с. Огневую мощь танка обеспечивает 125-мм пушка 2А82. Разработчики заявляют, что она превосходит все существующие танковые орудия в 1,2 раза. Машина также оснащена комплексом активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме способен уничтожать противотанковые средства.

Все эти качества, по замыслу конструкторов, должны обеспечить новейшему российскому танку преимущество над американским танком Abrams, французским Leclerc и немецким Leopard 2.

Напомним, что в 2015 году при подготовке к параду на Красной площади, один из танков "Армата" заглох. Спустя несколько месяцев после этого события БМП Т-15, созданная на базе платформы "Армата" загорелась во время транспортировки в Нижний Тагил.

А летом 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что сейчас нет необходимости оснащать армию РФ большим количеством такой техники, как "Армата", поскольку последние версии танков Т-72 и без того имеют высокую эффективность.

В то же время, бойцы ВСУ на Донбассе уже научились эффективно использовать современные украинские противотанковые ракетные комплексы.