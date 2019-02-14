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 В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"

Первая партия из 12 танков Т-14 на базе платформы "Армата" поступит в распоряжение ВС РФ уже до конца текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ. Утверждается, что 9 мая новые Т-14 "Армата" примут участие в военном параде на Красной площади в ,после чего начнут распределяться по воинским частям.

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Российская "Армата" представляет собой универсальную гусеничную платформу, на которой, помимо танков, может быть изготовлен еще ряд боевых машин. Сообщается, что кроме Т-14 российские войска получат еще 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ Т-16, выполненные на базе этой же гусеничной платформы.

По информации российских СМИ, от ранее представленных опытных машин серийные Т-14 отличаются наличием ряда новых узлов и агрегатов. Главное новшество танка - необитаемая башня. В "Армате" экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в изолированной бронированной капсуле, которая расположена в корпусе танка. Капсула позволяет сохранить жизнь экипажа, делая танк более живучим на поле боя. 

В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 Армата 01

Известно, что на "Армате" стоит новый дизельный двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с. Огневую мощь танка обеспечивает 125-мм пушка 2А82. Разработчики заявляют, что она превосходит все существующие танковые орудия в 1,2 раза. Машина также оснащена комплексом активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме способен уничтожать противотанковые средства.

Все эти качества, по замыслу конструкторов, должны обеспечить новейшему российскому танку преимущество над американским танком Abrams, французским Leclerc и немецким Leopard 2.

Напомним, что в 2015 году при подготовке к параду на Красной площади, один из танков "Армата" заглох. Спустя несколько месяцев после этого события БМП Т-15, созданная на базе платформы "Армата" загорелась во время транспортировки в Нижний Тагил.

А летом 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что сейчас нет необходимости оснащать армию РФ большим количеством такой техники, как "Армата", поскольку последние версии танков Т-72 и без того имеют высокую эффективность.

В то же время, бойцы ВСУ на Донбассе уже научились эффективно использовать современные украинские противотанковые ракетные комплексы.

Источник: https://censor.net.ua/n3111729
 
 
 Топ комментарии
 
с тягачом в комплекте, чтобы вытаскивать заглохшую железку?
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Кстати, шото есть у фанерной арматы общее с этой немецкой вундервафлей 70-летней давности.
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Что-то напоминает мне сюжет знаменитого фильма "Сержант Билко"...
Правда там танк был на воздушной подушке
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запускают в серийное производство....

Это максимум пробная партия, до серийного (если все хорошо пойдет) еще минимум года три. Пару лет будут собирать данные эксплуатации, год исправлять документацию. И потом с темпом 10 штук в год начнут делать.
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Пробные изготовляли и допиливали три года. Это уже полностью серийные машины.
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ВОТ уж эти недалёкие Лахтовцы...
"В Минобороны подчеркнули, что серийные танки отличаются от опытных машин: после испытаний на них заменен ряд узлов и агрегатов, также появились новые системы."
Те же пробники, вид с боку, которые надо проверять и испытывать. Потому как не факт ,что изменения что-то улучшат, а не наоборот. Таких случаев - тьма.
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Кто-нибудь задавал себе вопрос, почему во время ведения боевых действий (например вторая мировая война), командиры танков часто сидели в танке наполовину высунувшись из него? Им был нужен наилучший ОБЗОР поля боя...Как этого можно достигнуть через панорамный прицел?! (кстати - разбил головку этого прицела той же автоматной очередью и что дальше? - а замена - это целая история...).
Абрамс - другое дело. У командира широкие приборы наблюдения (кстати их быстро можно заменить) и вроде как на все (или почти на все) 360градусов. Даже не надо крутить командирскую башенку - крутишь головой - видимость по сравнению с Т-72, Т-64 - изумительная, обзор отличный. А раша собирается то же самое (наблюдать) делать через монитор? Не знаю, не знаю...
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Шо ты несешь? Как изюмительный обзор из танка? Потому и ставят бнобойные панорамниви. чтобы хоть что0то можно было увидеть
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Кратко об успехах Сраматы:
- 2016: заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020 года
- Далее. заказ "ограниченной партии в размере 100 танков для проведения войсковых испытаний"
- Наконец 12 шт до 2020 года.
Браво! бис!У Росії запускають у серійне виробництво новий танк Т-14 "Армата" - Цензор.НЕТ 2161
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Так держать ! Гонка вооружения это то что надо ! Больше танков -меньше хлеба !
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Бронекапсула - идея 80-х годов прошлого века. Немцы отказались разрабатывать дальше
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Теперь вместе с французами в бешеном темпе наверстывают
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Читайте что пишет СЯІя ІВФВФІВ и заставляйте шевелиться киевских гибридов, которые только ждут американских подачек.
СВОЁ НАДО ДЕЛАТЬ!
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"
 
 
 
 
 
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