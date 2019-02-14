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 Мобильный телефон и ноутбук Гандзюк сразу после ее смерти могли изъять представители СБУ, - адвокаты Мангера

Адвокаты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявили, что в материалах дела указано, что сразу после смерти Екатерины, ее отец Виктор Гандзюк вынес и передал ее друзьям мобильный телефон и ноутбук дочери.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат Ильченко во время обсуждения протокола осмотра больничной палаты после смерти Екатерины Гандзюк заявил, что в документе "отмечается, что сразу после смерти Екатерины, ее отец Виктор Гандзюк вынес и передал ее так называемым друзьям мобильный телефон и ноутбук, который принадлежал Екатерине Гандзюк".

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Адвокат отметил что не верит в то, что отец умершей сразу после смерти своей дочери занимался "похищением ее личных вещей".

"Мы считаем, что это имущество изъяли представители СБУ, чтобы скрыть доказательства причастности к смерти Гандзюк Даниила Доценко", - отметил он

Прокурор Калита заявила, что о краже в протоколе не идет речь, а только о передаче отцом вещей Екатерины.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ходе судебного заседания глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Катерины Гандзюк, заявил, что нападение на нее заказал генерал СБУ Доценко.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111727
 
 
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которые не заказывали. но почемуто забрали))) Мобильный телефон и ноутбук Гандзюк сразу после ее смерти могли изъять представители СБУ, - адвокаты Мангера - Цензор.НЕТ 6945
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Пусть папа Гандзюк и скажет, кому отдал важные вещьдоки, явно же не полиции.
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Це адвокатська тактика, протиставляти СБУ та МВС. А крім тгоо, Йулі ж якось треба від цього гавна відмиватися! Тому будуть казати, що їх "підставили".
Дивіться на ботів, як вони раптом Мангера полюбили!
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До чого тут любов?
і при чому тут полюбили? мова йде про вбивство та обвинуваченні у вбивстві та ще й таким страшним способом.
То треба розбиратися...щоби невинуватий не був притягнутий до відповідальності за зло., який не вчиняв, а винуватий був знайдений та не оминув покарання. От і все.
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"Могло изъять СБУ"...
Скорее полиция, которая занималась этим делом с самого начала.

Антон Ходза
17 год ·

Адвокат Мангера дивується:
«Взагалі незрозуміло, чому справу про вбивство розслідує Служба безпеки України, а не Національна поліція, як це визначено Кримінально-процесуальним кодексом», - додав він.
А ми не дивуємось:...

Після того як міліція намагалася підсунути стрілочника Новікова, після того, як кум Торбіна займався слідством, після того, як ніхто з тих, хто саботував розслідування, не був покараний. Ми не дивуємось. Ми дуже раді, що слідством займається СБУ....


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И рептилоиды могли изъять.

А могла и ВАНА лично изъять.

Я так считаю.
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Видно что холуи Порошенко замешаны в убийстве,потому так и тянется дело
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Странно то, что наряду с Мангером, отец Гандзюк обвинял еще губернатора и зам.губернатора, пециньіх ставленников. Но их почему то нет на скамье подсудимьіх, и из партии бпп их не вьігнали.Впечатление такое, что перед вьіборами пеця хочет люльку с ее батьківщиной обос..ть, а после вьіборов все єто может лопнуть, как мьільньій пузьірь.
Не верю я ,что председатель облсовета без губернатора все в области обдельівал.Они в украинских реалиях как правило в доле.
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Значит, знают, что в ноуте и телефоне что-то есть на них.
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Там ще якісь депутати були в палаті. Також могли спокійно підрізати трубу та ноут.
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Могли следить, могли прослушивать, могли изъять... Лишь бы языком ляпать. Адвокаты, мля...
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По-любому там замешанв все, кто торговал древесиной, кому Катя на хвост наступила. Осталось узнать кому больше всех. Они все из одного "корвта" ели.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМобильный телефон и ноутбук Гандзюк сразу после ее смерти могли изъять представители СБУ, - адвокаты Мангера
 
 
 
 
 
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