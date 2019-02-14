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 Политика Украины
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Все про:членство в НАТО (273) Столтенберг (637) Полторак (1083) Саджан Харджит (45)

 Необходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает необходимость улучшения динамики сотрудничества с Украиной, которая настроена стать членом Альянса.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом он сказал во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в рамках диалога генеральный секретарь НАТО выразил настрой на увеличение интенсивности и улучшение динамики сотрудничества с Украиной относительно обеспечения дальнейшего устремления Украины войти в состав Альянса, а также отметил необходимость возобновления работы Комиссии Украина-НАТО.

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Также сегодня Полторак встретился с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Сейджжаном. Канадский министр пригласил Полторака принять участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Торонто.

Необходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг 01

"Мы всегда будем готовы рассматривать любые возможности, чтобы помочь Украине в ее отстаивании независимости и территориальной целостности. Наша страна, мощная украинская диаспора в Канаде всегда воспринимает чрезвычайно серьезно все вызовы, стоящие перед Украиной, и поддерживает народ Украины", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3111723
 
 
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Ага! Давайте усилим "усилия" и увеличим "увеличения"! И то толку с этого: бла, бла, бла и никакого результата, одна видимость бесплодных потуг!
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Президент подписал тайный указ о вступлении Украины в НАТО

Президент решил ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.

Подобное мнение в интервью журналистам озвучил бывший представитель НАТО в Российской Федерации Гарри Табах, пишет Политека.

По его словам, лидер Белого дома дал указание решить вопрос относительно изменения действующего устава НАТО из-за сложности со вступлением Украины в Альянс на фоне военной агрессии со стороны России.

«Я знаю, что Трамп дал указание, чтобы проработали 5 пункт в уставе НАТО и нашли выход для Грузии и Украины. Я не могу предсказать, но я могу анализировать уже произошедшее», - заявил он."
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Знаете что, будет смешно, когда Казахстан (возможно на пару с Азербайджаном) "внезапно" вступит в НАТО и его (их) с большим удовольствием примут, несмотря на все проблемы "с демократией", по причине очень выгодного военно стратегического положения (граница с паРашей на Урале и Сибири, с Китаем и Ираном), система ПРО и ракеты средней дальности в этом регионе это конец ядерному шантажу паРаши, основной стратегический ядерный потенциал которой находится в нескольких километрах от казахстанской границы и при необходимости будет уничтожен ещё до старта или сразу после пуска!
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Это в смысле вы херачтесь головой о стену , а мы будем стоять и кричать Давай!Давай!
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Вспомнилась служба в Узбекистане. Ишака трудно заставить бежать, тем более если верхом сидит узбечонок лет семи от роду,так вот мальцы нашли выход- палка, веревка, на верёвке морковка и вот ишак соплями несётся галопом, а на спине хохочет малец.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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