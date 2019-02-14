 Необходимо увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по обеспечению ее стремлений войти в состав НАТО, - Столтенберг

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом он сказал во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, в рамках диалога генеральный секретарь НАТО выразил настрой на увеличение интенсивности и улучшение динамики сотрудничества с Украиной относительно обеспечения дальнейшего устремления Украины войти в состав Альянса, а также отметил необходимость возобновления работы Комиссии Украина-НАТО.
Также сегодня Полторак встретился с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Сейджжаном. Канадский министр пригласил Полторака принять участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Торонто.
"Мы всегда будем готовы рассматривать любые возможности, чтобы помочь Украине в ее отстаивании независимости и территориальной целостности. Наша страна, мощная украинская диаспора в Канаде всегда воспринимает чрезвычайно серьезно все вызовы, стоящие перед Украиной, и поддерживает народ Украины", - сказал он.
Президент решил ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.
Подобное мнение в интервью журналистам озвучил бывший представитель НАТО в Российской Федерации Гарри Табах, пишет Политека.
По его словам, лидер Белого дома дал указание решить вопрос относительно изменения действующего устава НАТО из-за сложности со вступлением Украины в Альянс на фоне военной агрессии со стороны России.
«Я знаю, что Трамп дал указание, чтобы проработали 5 пункт в уставе НАТО и нашли выход для Грузии и Украины. Я не могу предсказать, но я могу анализировать уже произошедшее», - заявил он."