 Уильямсон - Полтораку: Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и поощрять к этому всех союзников

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Украине нужно двигаться вперед и мы делаем важные шаги к тому, чтобы стать полноценным членом Альянса. Для этого есть непоколебимое стремление украинского народа и твердая политическая воля", - сказал Полторак.

В свою очередь Уильямсон отметил, что со стороны Великобритании будет продолжена помощь Украине и диалог будет постоянно происходить на двустороннем уровне и поощрять всех союзников помогать Украине конкретными делами.

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Также Полторак сообщил, что во время диалога стороны обменялись мнениями, касающиеся общей безопасности, которая является неделимой для нашего государства и союзников.

"Мы обсудили основные вопросы, которые касаются оборонной реформы Минобороны Украины, которая проходит при поддержке НАТО", - сказал он и отметил, что ускоренное вступление Украины в НАТО отвечает фундаментальным национальным интересам Украины.