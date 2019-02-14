 Европарламент осудил РФ за нарушение ракетного договора и призвал ее вернуться к полному соблюдению обязательств

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции законодательного органа ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Европарламент выражает осуждение России за нарушение условий Договора. Призывает Российскую Федерацию вернуться к полному и подконтрольному соблюдению обязательств", - отмечается в резолюции.

Отмечается, что эта ситуация представляет угрозу для безопасности как Европы, так и мира.

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности приложить дипломатические усилия для содействия в решении конфликтной ситуации. В частности, речь идет о возможности начала переговоров о заключении многостороннего договора о ракетах малой и средней дальности.

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Напомним, в декабре прошлого года официальный Вашингтон предупредил Москву о намерении выйти из Договора РСМД, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки 9М129, которые она разработала и приняла на вооружение в нарушение достигнутых договоренностей. Российская сторона не приняла условий Соединенных Штатов, и 2 февраля Белый дом официально объявил о прекращении участия США в Договоре.

Договор между СССР и США о РМСД подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км).