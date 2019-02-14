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 Политика Украины, Общество
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 Президентские рейтинги: Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко

Лидером предпочтений украинцев на президентских выборах является шоумен Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 21,9% граждан, определившихся с выбором и собирающихся прийти на избирательные участки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в январе Центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг", сообщает Интерфакс-Украина.

На втором и третьем местах по уровню поддержки находятся лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (19,2%) и действующий президент Петр Порошенко (14,8%).

Больше 5% набрали бы такие кандидаты, как внефракционный нардеп Юрий Бойко (10,4%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (8,4%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,5%).

Президентский антирейтинг возглавляет Порошенко. За него не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 50,6% тех, кто пришел бы на выборы. На втором месте – Тимошенко (30,7%), на третьем – Бойко (23,7%).

Исследование проводилось с 19 по 30 января во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Опрошено 10 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

3 февраля закончился срок подачи документов для регистрации кандидатами в президенты. Зарегистрировано по состоянию на 4 февраля 28 претендентов на должность.

Источник: https://censor.net.ua/n3111714
 
 
 Топ комментарии
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Шо такое? У соевой ботофермы опять истерика??? Президентські рейтинги: Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - Цензор.НЕТ 189 И это при МАКСИМАЛЬНЫХ накрутках Гетьману Мальдивскому! Президентські рейтинги: Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - Цензор.НЕТ 873
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Они знают реальный рейтинг Лолиты, вот и истерика.
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С таким админресурсом, Томосом, и одобрямсом - должно быть 70%.
Если Зеленский выйдет во второй тур, следующие 5 лет будем хихикать?
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Как так? А как же бухмекерские конторы, которые даром шоколад не едят? А как же писающий плачущий мальчик, обогретый Петром Алесеичем?
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Лучше хихикать, чем еще 5 лет рыдать от зрады и коррупции.
НО "хихикать" будем с Тимошенко! Президентські рейтинги: Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - Цензор.НЕТ 2087
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На данный момент нам нужен не просто лидер. Нам нужен профессионал. Человек с крепкой командой. Человек, которого знают и уважаю во всем мире. И наконец нам нужен человек, который понимает принципы работы государственной машины.И как бы пафосно это не звучало, на эту роль подходит только Юлия Тимошенко. А чтобы не быть голословным, представляю вашему вниманию только Факты.На посту вице-премьер-министра и премьер-министра Юлия Тимошенко:- Ликвидировала бартерные расчеты в энергетической сфере.- Ликвидировала компанию-прокладку «Росукрэнерго».- Решила проблему веерного отключения электричества.- Навела порядок в энергетической отрасли.- Провела прозрачную реприватизацию «Криворожстали».- В несколько раз повысила выплаты по рождению ребенка.- В разы повысила пенсии, зарплаты и стипендии.- Значительно увеличила денежное довольствие военнослужащих.- Начала компенсировать вклады Сбербанка.- Ликвидировала специальные экономические зоны, а по факту черные дыры для отмывания денег.- Запретила так называемый «игорный бизнес».- Обеспечила рекордное увеличение доходов госбюджета.- Упростила и сделала бесплатной процедуру выдачи актов на землю.- Выплатила долги по заработной плате шахтерам.- Отстояла и фактически спасла от искусственного банкротства десятки стратегических предприятий.
- Удержала украинскую экономику от краха и дефолта на фоне мирового финансового кризиса.- Не допустила повышение пенсионного возраста.- Не допустила повышения тарифов на газ и электроэнергию.И это далеко не полный список того, что успела сделать Юлия Владимировна.
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И да. В реале у Тимошенко НЕ МЕНЕЕ 25%. 25%- суто её, "ядерный" электорат. Плюс идиоты, которые не поверили её словам в 2010 и в 2014. Зато сейчас, став жебраками, "проснулись". Президентські рейтинги: Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - Цензор.НЕТ 9224
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Максимка!!! ты грибы больше уважаешь или порошки-таблетки?
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Ни то, ни другое, КОКС. Президентські рейтинги: Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - Цензор.НЕТ 7891
УВАЖАЮ ТИМОШЕНКО!!! Президентські рейтинги: Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - Цензор.НЕТ 6720
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- Украинцы, когда вы пойдете на выборы, то просто помните главное - рядом с вашей страной есть страна которая живет не в 2019 году, и даже не в 1939, а уже в 1700-х годах! Не стройте иллюзий на счет мира с Россией, вам нужно в Европу и в НАТО, и желательно поскорее!

https://twitter.com/i/status/1096026777003143168
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Мы это знаем и помним . поэтому для нас архиважно не выбрать - Пороха . Бойко . Вилкула и тд . А то эти деятели приведут нас в Таежный союз.
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Даже «Виагра», освящённая главой ПЦУ Епифанием, не может поднять рейтинг Порошенко!
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Не пройшло й години..славний тролінг Бутусова двох ботоферм))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидентские рейтинги: Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко
 
 
 
 
 
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