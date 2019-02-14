 Президентские рейтинги: Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в январе Центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг", сообщает Интерфакс-Украина.

На втором и третьем местах по уровню поддержки находятся лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (19,2%) и действующий президент Петр Порошенко (14,8%).

Больше 5% набрали бы такие кандидаты, как внефракционный нардеп Юрий Бойко (10,4%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (8,4%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,5%).

Президентский антирейтинг возглавляет Порошенко. За него не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 50,6% тех, кто пришел бы на выборы. На втором месте – Тимошенко (30,7%), на третьем – Бойко (23,7%).

Исследование проводилось с 19 по 30 января во всех регионах Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса. Опрошено 10 тыс. респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

3 февраля закончился срок подачи документов для регистрации кандидатами в президенты. Зарегистрировано по состоянию на 4 февраля 28 претендентов на должность.