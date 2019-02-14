 У РФ больше нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени. Нет и никогда не будет, - Порошенко

Об этом он сказал в Харькове на торжественном заседании по случаю 85-летия АО "Турбоатом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Наша амбициозная цель, цель моей команды - превратить Украину в регионального лидера, которую будут считать во всем мире неотъемлемой составляющей европейской цивилизации и краеугольным элементом европейской безопасности... Возобновление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в государство - регионального лидера, государство, где украинцы живут в безопасности и достатке", - заявил Президент.
По его словам, на сегодня четко определены приоритеты и делаются акценты на тех секторах экономики, в которых Украина может выйти на лидерские позиции.
В первую очередь это агропромышленный сектор экономики, отметил Президент, ведь Украина - это аграрная страна, а население мира растет ежегодно на 80-90 млн человек, которых нужно обеспечивать продукцией. В этом контексте Порошенко напомнил, что в прошлом году в Украине благодаря инвестициям и современным технологиям был собран рекордный урожай - 70 млн тонн зерна.
Кроме этого, подчеркнул Президент, секторами, где Украина может занять лидирующие позиции, является развитие IT-технологий, индустриализация и развитие современной промышленности, инфраструктурные проекты и логистика и развитие туризма.
"Эти направления станут точками прорыва, обеспечат и подтолкнут нас вперед, а инвестиции в эти сферы принесут средства для того, чтобы создать высокооплачиваемые рабочие места, значительно повысить уровень жизни людей", - подчеркнул Порошенко.
При этом он отметил, что его личная задача, чтобы экономический рост каждый украинец ощутил на собственном кармане.
Он также напомнил, что доля ЕС в структуре экспорта Украины составляет сегодня уже 42,6%. Доля же экспорта товаров в Россию была 33%, сегодня 7,7 %.
"И больше уже у России нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени, нет и никогда не будет", - сказал Президент.
Сев поток-2.
Коболева нужно оставить главой Нафто-Газа.
которое обижено на нафтогаз за Стокгольм...
То есть, первые 5 лет петя прицеливался... Сейчас, если выстрелит - польша с чехией лопнут от украинских работяг.
Если бы было не так, разве было бы 44 кандидата на то, чтобы собрать себе сливки и славу при следующем президенстве? Экономика штука весьма инерционная. Что сделал Порошенко, скажется в следующие 5 лет, если новый не начнет грабить и мириться.
1. 5 років порушується ст.103 Конституції про те, що у президента не може бути НІЯКИХ інших доходів крім зарплатні президента.
2. Не може бути в демократичній державі (Ст.1 Конституції) окремих законів для "пересічних" і "можновладців", а ПОП підписав Закон про Конституціний Суд (ст.27 про пенсіі членів КС) і Закон про Судоустрій, (Розділ Х, песії суддів), які порушують ст.1 і вводять для суддів окремі пенсійні закони, згідно яким пенсія суддів по розміру і принципам нарахування відрізняється від загального пенсійного Закону. Гарний такий "солідаризм", але тільки не в загальних інтересах.
3. Не може бути в демократичній державі (Ст.1 Конституції) тоталітарного мафіозного Податкового Кодексу, який проголошує нерівноправність громадян між собою і нерівноправність їх і юридичних осіб. Згідно нашого ПКУ грошові виплати в т.ч. і фонд оплати праці (ЗП+ЄСВ) не є сферою дії цього податку. Як наслідок на цей фонд (ЗП+ЄСВ) роботодавець сплачує 20% ПДВ. А потім після оподаткування ЗП, з залишившейся на руках суми робітник ще раз платить ПДВ на товар, який купляє. Тобто другий раз платиться ПДВ на ОДИН спожитий робітником товар, еквівалентна ставка ПДВ при цьому (що легко виводиться) є мінімум 56,4%. Коли товар споживає громадянин, то ПДВ є 56,4%, а коли підприємство - 20%. Маразм, корні якого лежать в тому, що робітник прирівнюється до речі (раба) і не враховується, що він є повноправна людина.
4. Введенням в законодавство такого поняття як ФОП ПОП порушив ПРАВА громадян займатись підприємництвом без дозволу держави. А коли обклав ФОПів податком (ЄСВ) при відсутності доходів порушив ПРАВА ще раз. Такий маразм може існувати лише в Північній Кореї, а не в нормальних державах.
Продовжувати далі?
Доля же экспорта товаров в Россию была 33%, сегодня 7,7 %.
"И больше уже у России нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени, нет и никогда не будет", - сказал Президент. Источник: https://censor.net.ua/n3111709
Украинский блогер Даниил Чикин, в 2015-м уезжавший в Москву, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, недавно стал гостем форума фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) и даже «заселфился» с вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко.
Именно этим снимком он похвастал на своей странице в социальной сети Facebook.
Такую информацию привело сегодня издание «Без Табу».
Именно на это селфи обратил внимание блогер Иван Оберемко.
Также он добавил фотопруфы, по которым видно, что Данил Чикин действительно работал на людей, устроивших «русскую весну» на Донбассе.
https://goo.gl/7PLdnV
🤗
наприклад оце - "індустріалізація і розвиток ******** промисловості",
У мене просте питання: Що ж конкретно?
ще можна було про електрифікацію сказати - чого б ні?
прямо як Лєнін:
"Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны»
😁
Хотя, по мне так ответ очевиден - в аккурат перед выборами пацанов отпустят, а шоколадный очередную перемогу выдаст для электората. Вот и станет ясно кто кремляди у руля Украины выгоднее
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Пяти лет было мало. Все решилось сегодня
Тільки тобі, падлюко, воно довірило це робити!
НЕ ВИЙДЕ І В ТЕБЕ, КАРАМЄЛЬНИК!!
покращення заходит в каждый дом
и выносит последнее.
«Известный актер, шоумен и руководитель "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский сделал заявление, в котором призвал Владимира Путина к миру. Артист признался, что готов просить о недопущении военного конфликта на коленях. Обращаясь к Путину, Зеленский напоминает о том, что Россия и Украиина это братские народы и призывает президента РФ со своей стороны не допустить и намека на военный конфликт. В своем заявлении артист подчеркнул, что готов умолять об этом на коленях»
https://ura-inform.com/ru/culture/2014/03/03/vladimir-zelenskij-prizval-putina-ne-stavit-narod-na-koleni
Дежурные побрехеньки от Аnti-colorados
Заседание Кафедры порохоботства
Однако давненько не вспоминал такое имя нашего старого пациента, как анти-колорадос. Вот сто процентов, что и не вспомнил бы о его существовании, если бы сегодня на сайте Uainfo не наткнулся на перепост его материала с порохоботного ресурса "Линия обороны"
Еще раз о порохоботах, как о Системе
Автор неоднократно говорил о том, что порохоботство является стройной системой, полностью заимствованной у нашего заклятого стратегического партнера в лице Мордора. То есть это точно такой же пиар-пропагандистский механизм, только не в лапти обутый, а наряженный в вышиванку.
Порохоботная свора, которая в целом, выглядит как стая рыжих псов из мульта про Маугли, на самом деле состоит из отдельных разнопородистых стай, каждая из которых отвечает за отдельное направление политического пиара, пропаганды и целевой аудитории…
Как и в любой организации, в шоколадном цеху существует своя иерархия и четкая вертикаль управления: идеологи, модераторы, знаковые общественные фигуры, бригадиры и рядовые "торпеды".
Реально в этой Системе плутовства и промыва мозгов задействованы тысячи человек. Вся эта шобла ежедневно хочет кушать, причем отсутствием аппетитов отнюдь не страдает: если "пехоте" в лице клоунов, в обязанности которых входит ставить лайки и постить однообразные каменты, достаточно бросить какую-то тысячу гривен в месяц и они будут счастливы, то топ-блогерам, старательно вылизывающим очко власти - надо платить ту же тысячу, но уже не в гривнах, а в долларах.
Общий бюджет на кормежку порохоботов и содержание ТВ-, радио-, интернет- ресурсов настолько обременителен, а степень жлобства и жадности барыг настолько безгранична, что на Банковой значительную часть этих расходов, не мудрствуя лукаво, ловко повесили непосредственно на госбюджет. То есть получается, что сами налогоплательщики еще и платят из собственного кармана, чтобы им "лили в жопу кефир"…
Но разговор, собственно, сейчас не об этом, а о том, что вышеупомянутый автор в лице анти-колорадоса относится к элитной своре шоколадного цеха, без зазрения совести паразитирующей на теме патриотизма. Это высшая каста провокаторов-манипуляторов, задачей которых является втереться в полное и безоговорочное доверие украинских патриотов. С целью чего эти ребята денно и нощно "рубят в капусту" ватную публику и кремлевских пропагадонов.
И чтоб вы даже не сомневались, что в браузерах большинства патриотических интернет-пользователей всенепременно есть закладки таких сайтов, как "Крымский бандеровец", "Линия обороны", "Петр и Мазепа", "InformNapalm", "Миротворец" и прочая, которые на самом деле занимаются не столько контрпропагандой, сколько маркировкой "свой-чужой"и целевым вспрыскиванием доз мышьяка, полностью отключающим доли мозга читателей, отвечающих за критическое осмысление входящей информации…
Ключевой месседж шоколадного провокатора
Чем же так примечателен материал анти-колорадоса, со ссылки на который я начал? Он образцово-показателен в качестве учебного пособия по НЛП-обработке сознания читателей-патриотов.
Обращу ваше внимание на тот интересный момент, что на сайте Uainfo в материале под заголовком "Как российского представителя в ООН носом возили" сведены во едино две части статьи, размещенной на сайте "Линия обороны" под названием "Ооновская оплеуха".
Если проанализировать две части статьи чисто по количеству текста, то первая часть состоит из 642 слов, а вторая - из 805, то есть в сумме получается 1447 слов, что составляет ровно две страницы текста стандартного шрифта кегля 12. Это я тонко намекаю на то, что даже обычный читатель в состоянии схавать весь текст за один раз, не разбивая эту пайку на "обед" и "ужин". Согласитесь, что крайне странно было бы в обед съесть гамбургер, а кофе оставить на ужин. Поэтому неслучайно на Uainfo две части соединили в одно целое.
Не буду "тянуть кота за хвост", просто сухо поясню, что смысл разбивки одного материала на две части заключается в том, что если первая часть не вызывает у читателей не малейших возражений, то и вторая часть прицепом пойдет как по маслу. Но именно во второй части и содержится та доля мышьяка, которая и должна травить сознание патриота.
Судя по заголовкам, в статье речь идет о заседании ООН и стебе над российским представителем. Что, собственно, так и есть, ибо этому вопросу уделено 99% текста. Но самое интересное заключается именно в оставшемся одном проценте текста, который сводится к следующему месседжу в последних двух абзацах материала (цитата):
"И еще один важный момент. Вспомним агрессию РФ против Грузии в 2008 году. Тогда Москва еще не пряталась за призрачную завесу гибридности, а воевала открыто. С тех пор прошло более 10 лет и кто-то может вспомнить, чтобы замечательный «реформатор» смог организовать хоть сотую часть того, что сделала Украина? Постепенно, медленнее чем хотелось бы, но гайки закручиваются так, что Москве становится все грустнее, и на подходе тот самый переход, когда количество переходит в качество.
Просто для себя, каждый может найти ответ на вопрос о том, почему в Грузии не удалось сделать то, что удалось Украине. Даже поиск самостоятельного ответа на этот вопрос даст много интересных выводов, а возможно, и открытий".
Если озвученное, образно говоря, "выпарить" от лишних слов, то на выходе мы получим следующий тезис в форме прямого, как угол дома, утверждения:
"Порошенко в Украине удалось сделать то, что не удалось Саакашвили в Грузии, причем шоколадные реформы на два порядка эффективнее реформ грузинского горе-реформатора".
Полагаю, что значительная часть патриотов, ежедневно пасущихся на "Линии обороны", этот тезис проглотила чисто "на автомате", не придав ему никакого значения. Хм, а разве вы придаете значение вкусу таблетки, которую вам прописал врач? Для врача главное, чтобы пациент таблеточку проглотил, а уж она, родная, свое дело сделает вне зависимости от того, что больной думает о её вкусе!
Так и для шоколадного цеха важно, чтобы читатели-патриоты тупо проглатывали тезисы, выгодные Банковой, не задумываясь над тем, что им благополучно скармливают совершенно лживую информацию. Причем изо дня в день, из текста в текст, по ложечке, по капельке. Но на выходе мы получаем зомби, у которого полностью отсутствует критическое мышление, и который гордится несуществующими победами Порошенко при том, что страна находится в глубокой жопе…
Тогда как на самом деле ситуация обстоит с точностью донаоборот: это именно грузинские реформы Саакашвили были на порядок эффективнее "танцев с бубном" шоколадных шаманов.
Напомню, что Михаил Саакашвили возглавлял Грузию два президентских срока в период с 25 января 2004 года по 17 ноября 2013 года. И за это время ВВП Грузии увеличился с 4 млрд. долларов до 16,1 млрд. долларов. То есть вырос ровно в 4 раза!
Таблицу прилагаю. Заодно обращу внимание ваше внимание на то, что после отставки Саакашвили ВВП Грузии начал потихонечку сдуваться.
А теперь смотрим на ВВП Украины и оцениваем заслуги "шоколадных реформаторов":
2013 год - 183,3 млрд.
2014 - 131,8
2015 - 90,6
2016 - 93,2
2017 - 112,1
2018 - 114,02
То есть спустя пять лет якобы ******* выдающихся реформ, которые якобы в сто раз эффективнее реформ "лузера Саакашвили", нам понадобится еще лет десять (!), чтобы выйти на уровень ВВП 2013 года.
Если это не ****** ******кий, то тогда я уже и не знаю, что именно является демонстрацией тотального провала якобы проведенных реформ.
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Но чтоб вы даже не сомневались в том, что патриоты-порохососы, которые свято верят в байки порохоботов, и дальше будут уверены в том, что мы "йдемо своїм шляхом" в правильном направлении.
Ну, вот как тут, *****, не материться!?