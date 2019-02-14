 Из-за участившихся краж оружия и боеприпасов в оккупационные войска РФ запретили брать ранее судимых лиц, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.
"Комиссиями высших штабов ВС РФ при работе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК установлен рост с начала с. г. в подчиненных подразделениях преступлений, связанных прежде всего с хищением военного имущества, оружия и боеприпасов. С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава, командующим 1 и 2 АК отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных военным комиссариатам разрешений на набор граждан, имеющих судимость. Также введен запрет повторного заключения контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволенные с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контрактов", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным украинской разведки, командование оккупационных войск обязало командиров соединений и частей 1 и 2 АК увольнять российских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта РФ с целью сокрытия участия российских граждан в вооруженном конфликте на Востоке Украины.
То-есть, лугандония останется без армии? Только рассеяне? - И то под вопросом.
Так вот, уважаемый ГУР - данные субхекты устраиваются охранниками в частные (якобы) структуры. Ну т.е. ЧВК. По рашкинскому законодательству ЧВК неприемлимо, а вот охранные структуры с огнестрелом - вполне пожалуйста. Т.е. уважаемые форумчане и ГУР - те же самые уголовники - тупо пушечное мясо кацапов в особо горячих местах.. Для особо тугих разъясняю : Вот есть блок пост под Донецком. Для ОБСе и парашенских генесралов его охраняют впопучленцы и ихтамнеты-контрактники. А по факту, когда потемкинские деревни уйдут ибо ампиратор уехал, выходят твари-уголовники-чвкашники. Также данное мясо вовсю используется в Сирии. едут эти урки как строители, учители (и пох что с судимостью), а где сжохнет - так всем начхать, обычно у такого контигента родных минус полтора человека.