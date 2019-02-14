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 Из-за участившихся краж оружия и боеприпасов в оккупационные войска РФ запретили брать ранее судимых лиц, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск вынуждено вводить кадровые ограничения по прохождению военной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

"Комиссиями высших штабов ВС РФ при работе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК установлен рост с начала с. г. в подчиненных подразделениях преступлений, связанных прежде всего с хищением военного имущества, оружия и боеприпасов. С целью снижения уровня правонарушений среди личного состава, командующим 1 и 2 АК отдано распоряжение об отмене ранее предоставленных военным комиссариатам разрешений на набор граждан, имеющих судимость. Также введен запрет повторного заключения контрактов с военнослужащими, которые были ранее уволенные с военной службы в связи с нарушениями выполнения условий контрактов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диверсионная группа ВС РФ подорвалась на своих же минах при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

Кроме того, по данным украинской разведки, командование оккупационных войск обязало командиров соединений и частей 1 и 2 АК увольнять российских наемников, которые отказались сдавать военные билеты и паспорта РФ с целью сокрытия участия российских граждан в вооруженном конфликте на Востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3111705
 
 
 Топ комментарии
 
А кого вони брати будуть?Дітей?
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Из-за участившихся краж оружия и боеприпасов в оккупационные войска РФ запретили брать ранее судимых лиц.
То-есть, лугандония останется без армии? Только рассеяне? - И то под вопросом.
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а где ж таких в Лугандоне взять ?
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За пять лет подросло "поколено" обдолбанное кацапской пропагандой и не имеющее легальных источников дохода. На украинские пенсии бубушек и дедушек мы фактически мы дали кацапам возможность вырастить "пушечное мясо".
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Из-за участившихся краж оружия и боеприпасов в оккупационные войска РФ запретили брать ранее судимых лиц, - ГУР - Цензор.НЕТ 7494 правильно, надо искать идейных долбодятлов
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Идейных то как раз и не осталось там. Идейная вата хоть тупая, но смекнула, шо ее тупо на убой гонят. Остались алкаши, нарики, желающие что-то отжать или на метал распилить.
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там и пилить-то уже нечего, все украдено до них)
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Даже эти идиоты понимают что нужно все и всех фильтровать . А то авякян берет сепаров в полицию.
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одна половина служит, другая грабит - вот так и жить будут
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Из-за участившихся краж оружия и боеприпасов в оккупационные войска РФ запретили брать ранее судимых лиц.
То-есть, лугандония останется без армии? Только рассеяне? - И то под вопросом.
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Угу. Это у них такая инициация. Без этого они не граждане своей страны.
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Де ж їх узяти, коли 8-9 з 10 сиділи? Хіба що "маладоє пакаленіє навароссії паможет"
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Короче, читал на .ту тему у одного блоггера (не столь раскрученный. но контент интересный).Ну и подтвердилось с моими старыми связями кое-что с совковой службы.
Так вот, уважаемый ГУР - данные субхекты устраиваются охранниками в частные (якобы) структуры. Ну т.е. ЧВК. По рашкинскому законодательству ЧВК неприемлимо, а вот охранные структуры с огнестрелом - вполне пожалуйста. Т.е. уважаемые форумчане и ГУР - те же самые уголовники - тупо пушечное мясо кацапов в особо горячих местах.. Для особо тугих разъясняю : Вот есть блок пост под Донецком. Для ОБСе и парашенских генесралов его охраняют впопучленцы и ихтамнеты-контрактники. А по факту, когда потемкинские деревни уйдут ибо ампиратор уехал, выходят твари-уголовники-чвкашники. Также данное мясо вовсю используется в Сирии. едут эти урки как строители, учители (и пох что с судимостью), а где сжохнет - так всем начхать, обычно у такого контигента родных минус полтора человека.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за участившихся краж оружия и боеприпасов в оккупационные войска РФ запретили брать ранее судимых лиц, - ГУР
 
 
 
 
 
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