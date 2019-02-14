 Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМИС.

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Так, первое место занимает политсила Зеленского "Слуга народа". Она получила поддержку 13,8% респондентов (либо 24,6% от числа определившихся).

На втором месте с 10,1% - ВО "Батькивщина" (18% от определившихся).

Третье место с 7,9% (14,2%) занял "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

5,8% (10,3%) респондентов ответили, что отдали бы свой голос за "Оппозиционную платформу - За життя".

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Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный порог, чтобы попасть в парламент. Ближе всего к нему Радикальная партия Олега Ляшко и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - к голосованию за них склоняются по 3,5% респондентов. Хотя если считать от числа определившихся - то оба набирают чуть более 6 процентов.

Остальные партии на данный момент имеют довольно призрачные шансы попасть в парламент. Например рейтинг "Оппозиционного блока" (без Бойко, но с Вилкулом и Колесниковым), партии "Наши" Мураева, "Свободы" и "Самопомочи" Садового находится в диапазоне от 1 до 2 процентов от общего числа опрошенных.

При этом процент неопределившихся с выбором очень большой - 32,4%. 6,7% опрошенных вообще не стали бы участвовать в парламентских выборах, 2,6% испортили бы бюллетень, 2,3% - отказались отвечать на этот вопрос.

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Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.