 Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМИС.
Так, первое место занимает политсила Зеленского "Слуга народа". Она получила поддержку 13,8% респондентов (либо 24,6% от числа определившихся).
На втором месте с 10,1% - ВО "Батькивщина" (18% от определившихся).
Третье место с 7,9% (14,2%) занял "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
5,8% (10,3%) респондентов ответили, что отдали бы свой голос за "Оппозиционную платформу - За життя".
Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный порог, чтобы попасть в парламент. Ближе всего к нему Радикальная партия Олега Ляшко и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - к голосованию за них склоняются по 3,5% респондентов. Хотя если считать от числа определившихся - то оба набирают чуть более 6 процентов.
Остальные партии на данный момент имеют довольно призрачные шансы попасть в парламент. Например рейтинг "Оппозиционного блока" (без Бойко, но с Вилкулом и Колесниковым), партии "Наши" Мураева, "Свободы" и "Самопомочи" Садового находится в диапазоне от 1 до 2 процентов от общего числа опрошенных.
При этом процент неопределившихся с выбором очень большой - 32,4%. 6,7% опрошенных вообще не стали бы участвовать в парламентских выборах, 2,6% испортили бы бюллетень, 2,3% - отказались отвечать на этот вопрос.
Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.
Олигархи при наличии больших денег, не упускали и не упускают шансов, на создание или покупку уже готовых СМИ, букмекерских контор, социологических институтов, чтобы с их помощью продвигать свои интересы в массы народа. Российские и украинские олигархи, скупали информационные институты в самых влиятельных странах - США, ЕС, Канаде и собственно в странах где имеется их имущество и бизнес. Особо выразительно и агрессивно продвигаются интересы олигархов во время выборов президента или выбора парламента в той или иной стране. Появляются социальные опросы, статьи, телепередачи с пиаром кандидата. Как говорится - Пиплу приподносят на блюдечке не говоря от кого такой подарок. Мой совет - Прежде чем схавать, как говорил великий пропагандист Киселев, не поленитесь скопировать название телеканала, газеты, букмекерской конторы и дать Google запрос - Владелец газеты, телеканала, журнала "название" Или запрос следующего содержания - Газета "название" принадлежит олигарху и поиск предоставит вам необходимые ответы.
Я тут пару недель назад с одним социологом-психологом обсуждал рейтинговый феномен В. Зеленского. Я ему подробно рассказал (с использованием видео возможностей), кто такие В. Зеленский и его партия, про его путь в политику.
Сравнив его партийные и кандидатские рейтинги он сделал вывод, что большинство его "избирателей" - шутники, опасающиеся высказаться за Леди Ю, ну а шутку направить на П. Порошенко из-за отвращения просто рука их не поднимается.
2.- "У неділю рано зілля копала"
3. - "Школа- випускний"..
На другому місці партєйка, яка має фракційку в парламенті, лідерка якої не голосує за антиросійські законопроекти. Це просто пісєц.
Про БПП зрозуміло (хоча там вистачає лайна), вони в коаліції, і на них, як і на "Народному фронті", лежить відповідальність за країну - країну, яка тримає бій вже 5 років, тримається на ногах і навіть показує хоч і незначний, але поступовий прогрес і рух в напрямку цивілізованого світу - ЄС та НАТО.
Далі йже "За жиддя", очільники якої сиділи в тюрязі і відкрито служать паРаші.
І от тепер скажіть мені, що може вибрати з цього усього представленого СПРАВЖНІЙ УКРАЇНЕЦЬ?