EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  6135  113
Материалы по теме:
Все про:ВР (22658) выборы (21058) Гражданская позиция (49) рейтинг (1178) КМИС (43) Батькивщина (1769) Блок Петра Порошенко (1573) оппозиционный блок (345) Радикальная партия (337)

 Рейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя"

Согласно данным Киевского международного института социологии, который с 31 января по 10 февраля проводил опрос "Мысли и взгляды населения Украины", если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, туда проходили бы 4 партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМИС.

Читайте также: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС

Так, первое место занимает политсила Зеленского "Слуга народа". Она получила поддержку 13,8% респондентов (либо 24,6% от числа определившихся).

На втором месте с 10,1% - ВО "Батькивщина" (18% от определившихся).

Третье место с 7,9% (14,2%) занял "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

5,8% (10,3%) респондентов ответили, что отдали бы свой голос за "Оппозиционную платформу - За життя".

Смотрите также: Самый богатый кандидат в президенты - Порошенко, самые бедные - Гриценко и Садовый. ИНФОГРАФИКА

Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный порог, чтобы попасть в парламент. Ближе всего к нему Радикальная партия Олега Ляшко и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - к голосованию за них склоняются по 3,5% респондентов. Хотя если считать от числа определившихся - то оба набирают чуть более 6 процентов.

Рейтинги партий: Слуга народа, Батькивщина, БПП, Оппозиционная платформа - За життя 01

Рейтинги партий: Слуга народа, Батькивщина, БПП, Оппозиционная платформа - За життя 02

Остальные партии на данный момент имеют довольно призрачные шансы попасть в парламент. Например рейтинг "Оппозиционного блока" (без Бойко, но с Вилкулом и Колесниковым), партии "Наши" Мураева, "Свободы" и "Самопомочи" Садового находится в диапазоне от 1 до 2 процентов от общего числа опрошенных.

При этом процент неопределившихся с выбором очень большой - 32,4%. 6,7% опрошенных вообще не стали бы участвовать в парламентских выборах, 2,6% испортили бы бюллетень, 2,3% - отказались отвечать на этот вопрос.

Читайте также: ЦПК требует от Луценко открыть уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3111703
 
 
 Топ комментарии
 
Люди сами не знают, за что голосуют. "Слуга народа" даже ничего не обещали-предлагали, а уже якобы 24,6% за них.
 показать весь комментарий
 
😀Там вся партия пять человек ...стол и компьютер...но у Бени есть деньги...
 показать весь комментарий
 
тому що помста за тарифи. докерувалось рошенохапуго!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
И кто в такие рейтинги верит, на кого они расчитаны. Хотя если есть спрос, значить будет и предложение. Кто то в этот бред получается верит.
 показать весь комментарий
 
 
В любом Деле главное Вера..! А Надежда уходит последней.
 показать весь комментарий
 
Устраняем манипуляции.

Олигархи при наличии больших денег, не упускали и не упускают шансов, на создание или покупку уже готовых СМИ, букмекерских контор, социологических институтов, чтобы с их помощью продвигать свои интересы в массы народа. Российские и украинские олигархи, скупали информационные институты в самых влиятельных странах - США, ЕС, Канаде и собственно в странах где имеется их имущество и бизнес. Особо выразительно и агрессивно продвигаются интересы олигархов во время выборов президента или выбора парламента в той или иной стране. Появляются социальные опросы, статьи, телепередачи с пиаром кандидата. Как говорится - Пиплу приподносят на блюдечке не говоря от кого такой подарок. Мой совет - Прежде чем схавать, как говорил великий пропагандист Киселев, не поленитесь скопировать название телеканала, газеты, букмекерской конторы и дать Google запрос - Владелец газеты, телеканала, журнала "название" Или запрос следующего содержания - Газета "название" принадлежит олигарху и поиск предоставит вам необходимые ответы.
 показать весь комментарий
 
Рейтинги показывают что % дебилов у нас очень высок. На майдане люди гибли а большинство не оценило их жертвенность и отдают голос за лгунов,сепаратистов и лицемеров.
 показать весь комментарий
 
 
Из за Майдана мы стали нищими и превратились в нацию заробитчан. Тоже голосую за Зеленского - нет геноциду.
 показать весь комментарий
 
 
С днем святого Валентина,

Я тут пару недель назад с одним социологом-психологом обсуждал рейтинговый феномен В. Зеленского. Я ему подробно рассказал (с использованием видео возможностей), кто такие В. Зеленский и его партия, про его путь в политику.

Сравнив его партийные и кандидатские рейтинги он сделал вывод, что большинство его "избирателей" - шутники, опасающиеся высказаться за Леди Ю, ну а шутку направить на П. Порошенко из-за отвращения просто рука их не поднимается.
 показать весь комментарий
 
 
1- "Слуга Народу"
2.- "У неділю рано зілля копала"
3. - "Школа- випускний"..
 показать весь комментарий
 
Та не пройде Гриценко, бо екстремальні для України часи полковник прогулював. А ще у нього немає своїх грошей і структур на місцях. А ще й жодної справи - тільки слова. Справи та свої гроші є тільки в одного - Петра Порошенка! Тому я однозначно за нього і навіть вже загітував за нього навіть пенсіонерів!
 показать весь комментарий
 
 
На першому місці партєйка, які взагалі нічого не зробила для України. Розумієте - ні-чо-го, а вже на першому місці. Це говорить про те, що лохами маніпулюють, як хотять. І лохи не це ведуться плюс підтримують.
На другому місці партєйка, яка має фракційку в парламенті, лідерка якої не голосує за антиросійські законопроекти. Це просто пісєц.
Про БПП зрозуміло (хоча там вистачає лайна), вони в коаліції, і на них, як і на "Народному фронті", лежить відповідальність за країну - країну, яка тримає бій вже 5 років, тримається на ногах і навіть показує хоч і незначний, але поступовий прогрес і рух в напрямку цивілізованого світу - ЄС та НАТО.
Далі йже "За жиддя", очільники якої сиділи в тюрязі і відкрито служать паРаші.

І от тепер скажіть мені, що може вибрати з цього усього представленого СПРАВЖНІЙ УКРАЇНЕЦЬ?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРейтинги партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя"
 
 
 
 
 
 вверх