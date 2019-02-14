 В материалах дела указаны предприятия, которые никогда не принадлежали Мангеру, - адвокат

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

"В материалах дела есть письмо от генерала конттрозведки, где им каким-то образом установлено, что Мангер является собственником 10 предприятий, дома в Вене и другого бреда. Это письмо не подтверждено ничем. В ходе заседания я на глазах журналистов начал проверять эти предприятия и оказалось, что часть из них вообще не существует, часть была ликвидирована ранее, а часть никогда не была в собственности Мангера" - отметил журналистам адвокат Дмитрий Ильченко.

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По его словам, правдой есть только то, что Мангер принадлежит к указанной общественной организации.

Также защита Мангера просила суд не рассматривать протокол описи диска, потому что он на русском языке, а не государственном. Суд решил не исследовать данный протокол и перейти к другим материалам ходатайства. Сами материалы, находящиеся на диске суд рассмотрит позже в ходе заседания.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.