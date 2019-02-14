 В материалах дела указаны предприятия, которые никогда не принадлежали Мангеру, - адвокат

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
"В материалах дела есть письмо от генерала конттрозведки, где им каким-то образом установлено, что Мангер является собственником 10 предприятий, дома в Вене и другого бреда. Это письмо не подтверждено ничем. В ходе заседания я на глазах журналистов начал проверять эти предприятия и оказалось, что часть из них вообще не существует, часть была ликвидирована ранее, а часть никогда не была в собственности Мангера" - отметил журналистам адвокат Дмитрий Ильченко.
По его словам, правдой есть только то, что Мангер принадлежит к указанной общественной организации.
Также защита Мангера просила суд не рассматривать протокол описи диска, потому что он на русском языке, а не государственном. Суд решил не исследовать данный протокол и перейти к другим материалам ходатайства. Сами материалы, находящиеся на диске суд рассмотрит позже в ходе заседания.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
они ж там все зубожілі, як церковні миші (Московького патріархату)
Мои поздравления женщинам - матерям, сестрам, женам, любимым - Valentine's Day!
фу, як це не по європейські...
У нас - День Войск РХБЗ.
А в Германии отмечают День , что особо доставляет )))
Прокурори і суд відмовили Мангеру у перевірці на поліграфі.
Далі вже не біном Ньютона, і навіть не 2х2, далі банальна логіка зі шкільної програми.
Якщо прокуратура і суд заперечують перевірку на поліграфі, то це означає, що вони довіряють Мангеру і без цієї перевірки.
І тут прокуратура автоматично виходить не тільки на саму себе, а і на справжнього замовника та вбивцю Доценка та на його дах у вигляді постаті святого заднепроходного кандидата в Президенти, Порошенка.
Вірно все? Я ніде не схибив?
- підозрюваний не дає покази "під присягою"
і попросив суд перевірити ці його покази на поліграфі. Прокурори і суд відмовили Мангеру у перевірці на поліграфі.
- на цій стадії це просто не можливо. Суд не розглядає справу по суті, а обирає запобіжний, він має встановити наявність ризиків для ухилення від слідства. Захист Мангера знає де, кому та як потрібно заявляти це клопотання
ДАЛІ - враховуючи те, що я написав, ви не змінюєте свої висновки? Ось так просто, людина яка не володіє спеціальними знаннями, ведеться на дешевий цирк з телевізора, і говорить про глобальну зраду.
Так, ви схибили в усьому! Але це нормально для звичайної людини. Як би вам довірили роботу хірурга провести операцію, ви б теж із ймовірністю в 99% зарізали пацієнта.
Так, можлива. Коли ще суд встановить чи воно сфальсифіковане, чи ні.
Чому не моє? Можливо тому, що воно не викличе стільки піару? Натовп не вимагав мене, і не був би задоволений. Врешті решт, розп'яли не Вараву, а того кого хотів натовп?
Так, плокулол Юла, без юр.освіти може написати що завгодно, і вписати туди кого завгодно, якщо це буде потрібно для досягнення політичної мети.
Зате його комент лайків назбирає набагато більше ніж Ваш.))
им нужен пиар на них.
День святого Валентина? Ні, не чули.
14 лютого Збройні Сили України відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Soman - Skin Deep (feat. Lahannya)
Но в другой теме успел.
Немецкая песня в тему:
Funker Vogt - Sick Man