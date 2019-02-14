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 В материалах дела указаны предприятия, которые никогда не принадлежали Мангеру, - адвокат

Адвокаты подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявили, что в материалах дела указаны предприятия, которые никогда не принадлежали ему.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

"В материалах дела есть письмо от генерала конттрозведки, где им каким-то образом установлено, что Мангер является собственником 10 предприятий, дома в Вене и другого бреда. Это письмо не подтверждено ничем. В ходе заседания я на глазах журналистов начал проверять эти предприятия и оказалось, что часть из них вообще не существует, часть была ликвидирована ранее, а часть никогда не была в собственности Мангера" - отметил журналистам адвокат Дмитрий Ильченко.

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По его словам, правдой есть только то, что Мангер принадлежит к указанной общественной организации.

Также защита Мангера просила суд не рассматривать протокол описи диска, потому что он на русском языке, а не государственном. Суд решил не исследовать данный протокол и перейти к другим материалам ходатайства. Сами материалы, находящиеся на диске суд рассмотрит позже в ходе заседания.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111702
 
 
 Топ комментарии
 
Мангер під присягою сказав, що замовником був генерал СБУ Доценко і попросив суд перевірити ці його покази на поліграфі.
Прокурори і суд відмовили Мангеру у перевірці на поліграфі.
Далі вже не біном Ньютона, і навіть не 2х2, далі банальна логіка зі шкільної програми.
Якщо прокуратура і суд заперечують перевірку на поліграфі, то це означає, що вони довіряють Мангеру і без цієї перевірки.
І тут прокуратура автоматично виходить не тільки на саму себе, а і на справжнього замовника та вбивцю Доценка та на його дах у вигляді постаті святого заднепроходного кандидата в Президенти, Порошенка.
Вірно все? Я ніде не схибив?
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мародерам ПРи власти строптивые не нужны.
им нужен пиар на них.
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Мангер під присягою

- підозрюваний не дає покази "під присягою"
і попросив суд перевірити ці його покази на поліграфі. Прокурори і суд відмовили Мангеру у перевірці на поліграфі.

- на цій стадії це просто не можливо. Суд не розглядає справу по суті, а обирає запобіжний, він має встановити наявність ризиків для ухилення від слідства. Захист Мангера знає де, кому та як потрібно заявляти це клопотання
ДАЛІ - враховуючи те, що я написав, ви не змінюєте свої висновки? Ось так просто, людина яка не володіє спеціальними знаннями, ведеться на дешевий цирк з телевізора, і говорить про глобальну зраду.
Так, ви схибили в усьому! Але це нормально для звичайної людини. Як би вам довірили роботу хірурга провести операцію, ви б теж із ймовірністю в 99% зарізали пацієнта.
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вполне в стиле представителя БЮТ.

они ж там все зубожілі, як церковні миші (Московького патріархату)
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Off topic...
Мои поздравления женщинам - матерям, сестрам, женам, любимым - Valentine's Day!


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матерям, сестрам, женам, любимым
фу, як це не по європейські...

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См. чуть ниже - сегодня ещё два праздника.
У нас - День Войск РХБЗ.
А в Германии отмечают День , что особо доставляет )))
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Мангер під присягою сказав, що замовником був генерал СБУ Доценко і попросив суд перевірити ці його покази на поліграфі.
Прокурори і суд відмовили Мангеру у перевірці на поліграфі.
Далі вже не біном Ньютона, і навіть не 2х2, далі банальна логіка зі шкільної програми.
Якщо прокуратура і суд заперечують перевірку на поліграфі, то це означає, що вони довіряють Мангеру і без цієї перевірки.
І тут прокуратура автоматично виходить не тільки на саму себе, а і на справжнього замовника та вбивцю Доценка та на його дах у вигляді постаті святого заднепроходного кандидата в Президенти, Порошенка.
Вірно все? Я ніде не схибив?
 показать весь комментарий
 
 
Мангер під присягою

- підозрюваний не дає покази "під присягою"
і попросив суд перевірити ці його покази на поліграфі. Прокурори і суд відмовили Мангеру у перевірці на поліграфі.

- на цій стадії це просто не можливо. Суд не розглядає справу по суті, а обирає запобіжний, він має встановити наявність ризиків для ухилення від слідства. Захист Мангера знає де, кому та як потрібно заявляти це клопотання
ДАЛІ - враховуючи те, що я написав, ви не змінюєте свої висновки? Ось так просто, людина яка не володіє спеціальними знаннями, ведеться на дешевий цирк з телевізора, і говорить про глобальну зраду.
Так, ви схибили в усьому! Але це нормально для звичайної людини. Як би вам довірили роботу хірурга провести операцію, ви б теж із ймовірністю в 99% зарізали пацієнта.
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Шо за маячня? Що ж це за суд, де підозрювані не дають свої покази під присягою? ))) Коли судили тітушек Порошенка. які ледве не вбили мене, то вони були в статусі підозрюваних і давали покази під присягою. Я, як потерпілий, також свідчив під присягою. На цій стадії поліграф не застосовується. А ця стадія, взагалі можлива без будь-яких підстав, за сфальсифікованим звинуваченням? Чому у цьому звинуваченні не ваше прізвище. а прізвище Мангера? Все абсолютно абстрактно, тільки припущення та домисли, що туди можна написати прізвище будь-якої людини.
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потерпілий свідчить під присягою. а підозрюваний ні, більше того, він має право брехати.
Так, можлива. Коли ще суд встановить чи воно сфальсифіковане, чи ні.
Чому не моє? Можливо тому, що воно не викличе стільки піару? Натовп не вимагав мене, і не був би задоволений. Врешті решт, розп'яли не Вараву, а того кого хотів натовп?
Так, плокулол Юла, без юр.освіти може написати що завгодно, і вписати туди кого завгодно, якщо це буде потрібно для досягнення політичної мети.
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Ну то й що, що не не володіє спеціальними знаннями?
Зате його комент лайків назбирає набагато більше ніж Ваш.))
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немає у Мангера присяги..як і немає в кримінальному процесі України поліграфа.
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мародерам ПРи власти строптивые не нужны.
им нужен пиар на них.
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Off topic (2)

День святого Валентина? Ні, не чули.
14 лютого Збройні Сили України відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
У матеріалах справи вказано підприємства, які ніколи не належали Мангеру, - адвокат - Цензор.НЕТ 9794 У матеріалах справи вказано підприємства, які ніколи не належали Мангеру, - адвокат - Цензор.НЕТ 5037

Soman - Skin Deep (feat. Lahannya)

У матеріалах справи вказано підприємства, які ніколи не належали Мангеру, - адвокат - Цензор.НЕТ 6819
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Опередили - как раз хотел запостить эту картинку про день в Германии )))
Но в другой теме успел.
Немецкая песня в тему:
Funker Vogt - Sick Man
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а у племени ёха буна, шо в конго, вообще праздника сегодня нет...
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Не принадлежит ему только его родственникам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ материалах дела указаны предприятия, которые никогда не принадлежали Мангеру, - адвокат
 
 
 
 
 
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