 НАБУ провело в НКРЭКУ обыски по делу "Роттердам+"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в НКРЭКУ.

"Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и раньше предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность", – отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящее время регулятор работает в штатном режиме.

Как сообщают "Украинские Новости" об обысках также сообщили глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук и адвокат НКРЭКУ Ирина Одинец.

"Пришли детективы НАБУ в составе 11 человек. Вместе с неким "специалистом". "Специалист" не предъявил документы. Следственные действия происходят только в кабинетах нескольких сотрудников, которые не являются членами комиссии. Работа комиссии не заблокирована. По моему мнению, обыск это попытка оправдать работу 50 детективов НАБУ, которые безрезультатно расследуют дело "Роттердам+" уже два года. Интересно, что судья вынесла постановление об обыске 12 февраля. Именно в этом день в СМИ появились сообщения о том, что исследование института экономики и прогнозирования НАН Украины не выявило негативного влияния от формулы "Роттердам+". И заявления руководства НАБУ, которые ссылались на это исследования, рассказывая о мифических убытках от формулы, не отвечают действительности", - сообщила Ирина Одинец.

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Эксперт Юрий Корольчук также связывает обыск в НКРЭКУ с выводами института Валерия Гееца, ссылаясь на которые руководство НАБУ оправдывало необходимость продления расследования дела "Роттердам+".

Как сообщалось, проект постановление об отмене формулы "Роттердам+" был обнародован 17 августа на официальном сайте НКРЭКУ. Представители экспертного сообщества поддержали планы НКРЭКУ по введению нового рынка электрической энергии и рекомендовали ускорить данный процесс. Об этом говорится в сообщении, обнародованном вчера на странице Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова по итогам профессиональной дискуссии. Как отметили организаторы мероприятия, в профессиональной дискуссии принимали участие представители Правительства Украины, Представительства ЕС в Украине, Посольства Польши в Украине, "Укрэнерго", Украинской энергетической биржи и независимые эксперты.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.