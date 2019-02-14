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Все про:НАБУ (2591) обыск (1236) НКРЭКУ (265) Роттердам+ (10)

 НАБУ провело в НКРЭКУ обыски по делу "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в НКРЭКУ.

"Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и раньше предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность", – отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящее время регулятор работает в штатном режиме.

Как сообщают "Украинские Новости" об обысках также сообщили глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук и адвокат НКРЭКУ Ирина Одинец.

"Пришли детективы НАБУ в составе 11 человек. Вместе с неким "специалистом". "Специалист" не предъявил документы. Следственные действия происходят только в кабинетах нескольких сотрудников, которые не являются членами комиссии. Работа комиссии не заблокирована. По моему мнению, обыск это попытка оправдать работу 50 детективов НАБУ, которые безрезультатно расследуют дело "Роттердам+" уже два года. Интересно, что судья вынесла постановление об обыске 12 февраля. Именно в этом день в СМИ появились сообщения о том, что исследование института экономики и прогнозирования НАН Украины не выявило негативного влияния от формулы "Роттердам+". И заявления руководства НАБУ, которые ссылались на это исследования, рассказывая о мифических убытках от формулы, не отвечают действительности", - сообщила Ирина Одинец.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ахметов зарабатывает на "Роттердам+". Будет "Роттердам три плюса", он тоже будет на этом зарабатывать. Он играет по правилам, написанным властью", - Коломойский. ВИДЕО

Эксперт Юрий Корольчук также связывает обыск в НКРЭКУ с выводами института Валерия Гееца, ссылаясь на которые руководство НАБУ оправдывало необходимость продления расследования дела "Роттердам+".

Как сообщалось, проект постановление об отмене формулы "Роттердам+" был обнародован 17 августа на официальном сайте НКРЭКУ. Представители экспертного сообщества поддержали планы НКРЭКУ по введению нового рынка электрической энергии и рекомендовали ускорить данный процесс. Об этом говорится в сообщении, обнародованном вчера на странице Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова по итогам профессиональной дискуссии. Как отметили организаторы мероприятия, в профессиональной дискуссии принимали участие представители Правительства Украины, Представительства ЕС в Украине, Посольства Польши в Украине, "Укрэнерго", Украинской энергетической биржи и независимые эксперты.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Источник: https://censor.net.ua/n3111700
 
   
 Топ комментарии
 
Так звичайно у них немає збитків, збитки в наших кишенях.
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Формула РОТЕРДАМ +++ - то барыши БАРЫЖНО-ФЕОДАЛЬНОГО ОЛИГАРХАТА, и ничего с ней не будет (криминального), пока БАРЫГИ - ОЛИГАРХИ при владе!
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исследование института экономики и прогнозирования НАН Украины не выявило негативного влияния от формулы "Роттердам+"Источник:https://censor.net.ua/n3111700

Бггг, для кого именно не выявлено негативное влияние не уточняется)))) Хотя между строк читается "для пацанов усьо в формуле нормально, на потребителя начхать".
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Так звичайно у них немає збитків, збитки в наших кишенях.
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надприбуток від "Роттердаму+" отримало ДТЕК де керують порохло з ахметовим, МВФ ПРАЦЮЄ НА ДТЕК !!!
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Ога! В принципе, все верно, только одна неточность. МВФ працює на МАРСІАНСЬКИХ РЕПТИЛОЇДІВ.
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"Следственные действия происходят только в кабинетах нескольких сотрудников, которые не являются членами комиссии". Смотрящие?
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Формула РОТЕРДАМ +++ - то барыши БАРЫЖНО-ФЕОДАЛЬНОГО ОЛИГАРХАТА, и ничего с ней не будет (криминального), пока БАРЫГИ - ОЛИГАРХИ при владе!
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Что самое обидное, что украинцы и дальше будут этих барыг выбирать. Недальновидность на лицо, а потом сетуют на эту же власть.
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К сожалению, проблема серьёзней не в "недальновидности", а в ХОЛОПСТВЕ и ХОЛУЙСТВЕ сознания БОЛЬШИНСТВА, они имеют право политического "голоса" (как ПСЕВДОГРАЖДАНЕ) и ими МАНИПУЛИРУЮТ УЗУРПАТОРЫ!
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І Ви вірите в ці замовні рейтинги? Це звичайне зомбування. Вони не розуміють, що Україна вже не росія.
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Если бы и зарплаты они платили такие же как в РОТТЕРДАМЕ, то я бы и не заикнулся бы (было бы справедливо и честно)!
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Если бы ты работал как Роттердаме, то и платили бы соответственно. Но, поскольку ты работаешь в ольгино , то и платят гроши.
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исследование института экономики и прогнозирования НАН Украины не выявило негативного влияния от формулы "Роттердам+"Источник:https://censor.net.ua/n3111700

Бггг, для кого именно не выявлено негативное влияние не уточняется)))) Хотя между строк читается "для пацанов усьо в формуле нормально, на потребителя начхать".
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- Дайте нарзану, .
- Нарзану нету,
- Пиво есть?
- Пиво привезут к вечеру
- А что есть?
- Абрикосовая, и только теплая… (с)
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В этой новости вообще все прекрасно: "рассказывая о мифических убытках от формулы, не отвечают действительностиИсточник:https://censor.net.ua/n3111700 Какие и кому убытки также не уточняется)
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институт прогнозирования.... дальше уже можно не читать ))))))
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Кроме формулы "Роттердам+" в Украине действует формула "Дюссельдорф+" на рынке газа.
Почему это не беспокоит депутатов, кандидатов, журналистов-расследователей и НАБУ?
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НЕ ТАМ ИЩУТ ? НА РАБОТЕ НЕ ДЕРЖАТ КОМПРОМАТ!
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Обыски надо проводить на таможне --- сколько угля прошло , и в ДТЭК сколько спалили , разница будет то что они из Лугандона приперли, а Лугандон не Роттердам за это к стенке ....... Итог хотели бы найти нашли , но при нынешней соевой власти сама себя она искать не будет ,и другим не даст НАБУ провело в НКРЕКП обшуки у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 1492
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Кіпішний показушний кіпіш для видимості "боротьби з корупцією" перед МВФ і Європою.
Зараз ПОП передзвонить в НАБУ - все тишком замнуть, ну або через суд визнають дії НАБУ неправомірними і повернуть формулу взад.
Поки ПОП+Ахметка будуть при кориті -такі формули будуть працювати, а для тупих гоїв придумають ще парочку аналогічних (ще можна ввести податок на опади, сонячне світло і т.п.).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ провело в НКРЭКУ обыски по делу "Роттердам+"
 
 
 
 
 
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