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 Политика Украины, Курьезы
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Все про:Бойко (775) выборы (21058) Зеленский (167) Ляшко (1492) Порошенко (16330) рейтинг (1178) Тимошенко (24116) КМИС (43)

 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС

Согласно данным Киевского международного института социологии, который с 31 января по 10 февраля проводил опрос "Мысли и взгляды населения Украины", в первой тройке лидеров президентской гонки по прежнему остаются Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМИС.

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При этом следует отметить, что Владимир Зеленский еще дальше оторвался от конкурентов по предвыборной гонке. Среди тех украинцев, кто определился, за кого голосовать, шоумену отдают предпочтение 26,9% респондентов.

Следом за Зеленским идет Петр Порошенко, который в этот раз ненамного опережает Юлию Тимошенко. У него 17,7%, тогда как у Юлии Владимировны - 15,8%.

На четвертом месте по-прежнему находится Юрий Бойко, который держится на уровне около 10 процентов. Гриценко, который ранее входил в пятерку лидеров, заметно просел и вместе с Ляшко имеет по 6 с лишним процентов.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС 01

При этом, в гипотетическом втором туре выборов Зеленский с огромным отрывом обходит как Порошенко, так и Тимошенко

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС 02

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Примечательно и то, что среди причин, по которым люди хотят голосовать за Зеленского, называется его характеристика как человека не из существующей системы и независимого от олигархов.

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС 03

Впрочем, большинство респондентов (17,8%) считают, что больше шансов выиграть выборы имеет действующий Президент Порошенко. Чуть меньше людей (16,8%) верят, что победа достанется лидеру "Батькивщины".

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС 04

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Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3111697
 
 
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Варовка фсё?
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Интересно, когда варовка не попадет в второй тур, Беня прикажет зелепукину сняться с выборов в пользу бомжули?
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Если зеленый клоун выйдет во второй тур
Беня потребует обратно ПриватБанк...
собственно говоря ради этого ЗЕленку и выставляют...
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та ну - у нее квартирка в Днепре имеется махонькая, не бомж она ))))
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Ти такий наівний Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4360 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4360 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4360
Не здивуюсь, коли дізнаюсь, що щось їй дає і президент, і Ахметов, і Бойко, та інші з першої сотні-тисячі найбагатших людей країни, як своєрідну гарантію ненападу.
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юльки сейчас начнут убиваться - фейсами об монитор...

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А ну ка сь щиколадное, поясни ка мне, почему при Юлечке платежки за газ и комунальные в целом я платил что то около 150 гривен, а при таком по вашим словам умном и блестательном пеце в 12 раз больше? Арбайтен шнелль, щиколадное, отрабатывайт рошенку бигом!
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Это при Ющенко платили по 150 гривен...
а варовка сделала за один день газ в два раза дороже...
так что Овощь ее даже в тюрьму за это посадил...)
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О, как нам не хватает ещё одного еврея в правительстве, Зеленского..
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Мама Римма Владимировна. Бабушка - Ольга Соломоновна
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***
- дядя Мойше, всегда ведь хорошо там, игде нас нет?
- Изя, я таки, скажу за твой интерес... плохо, что нас нет там, игде хорошо...
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согласен, диабетик реально ниже первой десятки
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На самом деле у Лолиты 8%, остальное рисуют за деньги. Не ведитесь, это технология как в 2014 году ему накручивали несуществующие рейтинги, а потом народ пошел голосовать "вадинтур" за типо "победителя".
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И тут тюлю, которая нам с весны навязывала свое президенство, Порох перебил одной левой...
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Баб Йуля в пролете.
Только лузер может собрать на митинг в свою поддержку в 3 миллионном городе 622 человека, большинство из которых - члены ее «каманды» - https://www.youtube.com/watch?v=9UBsyQbgwto
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Зато выбор есть. А у нас выбор был- за Путина, или... за Путина
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паша - начинаешь ценить только тогда когда теряешь - жители Крыма и Донбасса уже поняли
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Щиколадные, ну топорно же работаете. Ну какое второе место у тупого, облеваного с перепою балабола, не отвечающего за свои обещания Пецикрысы? Ну палитесь же на ровном месте. Вы же сами топите своего говноработодателя...
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Люблю мокшанскую истерику)
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А что же ваш дюююже вумный щикаладный Прахвесиионал хотя бы как Юлечка разрулить с тарифами на комуналку не смог? Или не исправил все Юлечкины просчеты? Мозгов нет сделать как Юлечка или лучше? Только красть и повышать тупо тарифы может? Да, он такой ваш обожаемый Пецекрыс, он и вас на зарплату кинет!
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баба юля, давай ДОСВИДАНИЕ!!!!
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Брехня для охлосу!
😂
Пєдро-заднєпроходной!!
😁
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😀 Особено посмешили те наивняки...которые одной из причин назвали независимость зеленого клоуна от олигархов...😀
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Понятно, почему началась грязная кампания по фейковым вбросам против Зеленского. Свинья в ужасе от перспективы того, что Коломойский вернет влияние в Украине. В панике не остаётся ничего кроме как бросаться какашками.
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Ваш хозяин дрыщет от мысли, что Коломойский окажется на политической вершине, а сам Лолита вне корыта без власти и влияния, снова в слезах и споплях.
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ЦН вбросил свежую косточку - налетай! Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4685
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Представляю как будут ржать над такими опросами на следующий день после выборов! Смеяться будут все, кроме Зеленского!
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Моё выражение лица, когда в ленте появляется тема про рейтинги и её начинают комментить:

Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4567
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Ну пэцю сразу ж не поставишь первым в купленом опросе. А клоун не опасен. И народу надо вбить в головы между делом,что пэтро опережает йульку. А в ночь после выборов "посчитают" как надо. Кивалов проконсультирует.Ведь время поджимает.
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вот как раз комика в правительстве и не хватает
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Пепо или ПОПа опять сегодня нажрётся с радостей, как в Измаиле?
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Нажрется, но с горя. Он знает настоящий свой рейтинг.....
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чи не ця це "бікєшкіна" яка верещала в грудні про те що у Пороха на другий тур немає навіть гіпотетичних шансів??????????????
Ну бєня тролить своїм шутом півкраїни - ну подобається йому..........
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независимого от олигархов

Интересно в каком изоляторе проводился опрос, если респонденты не в курсе того, как глубоко в жопе Зеленского торчит рука Коломойского.
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Если так и есть, то проваливаемся в ещё больший пи2дец.
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Насаженный на руку Коломойского на первом месте? Это уже нифига не смешно (Представил, как он будет выглядеть на переговорах с мировыми лидерами- аж слеза навернулась)!
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Смотрите лучше коэффициенты букмерских контор...
те против своих денег никогда не играют...
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А это еще паша лазоренко своего слова не сказал..😀
Как скажет...Йуля даже в рисованых рейтингах перейдет в категорию "остальные кандидаты"...😀
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Все упирается в экономику, чем больше народ давят, тем больше он сопротивляется.
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і чим ближче до виборів тим частіше будуть такі "рейтинги" -гівновкиди від ФСБ. А СБУ спить
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Какой Порошенко? Он 5-й или 6-й по рейтингу.
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Опрос явно куплен, ну откуда такой рост рейтинга у Зеленского, с 10%( в это еще можно поверить) аж до 27%.
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У березні рейтинги малюватимуть кожен день.
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Судя по рейтингам все эта шоколадная шушваль может смело сниматься с выборов...!
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Так откуда там почти 18 %? Это просто смешно. Пририсовать можно все, что угодно.
То есть я должна поверить, что 6и я, ни мои знакомые, ни знакомые моих знакомых, ни родственники из других городов и их знакомые, не голосуют за порошенко, то где- то там далеко - в какой- то выдуманной местности есть какие- то 18 % , которые по- прежнему хотят 'ато за неделю'((
Ложь
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смотришь на первую пятерку лидеров и понимаешь, что у украинского народа есть большой запрос на самоубийство...

ну что же.... - значит дерьмо в котором мы сейчас находимся мы выбирали сами...

Вперед безмозглые лишенцы..., не долго уже вам осталось...
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