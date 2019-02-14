 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко, Ляшко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМИС.
При этом следует отметить, что Владимир Зеленский еще дальше оторвался от конкурентов по предвыборной гонке. Среди тех украинцев, кто определился, за кого голосовать, шоумену отдают предпочтение 26,9% респондентов.
Следом за Зеленским идет Петр Порошенко, который в этот раз ненамного опережает Юлию Тимошенко. У него 17,7%, тогда как у Юлии Владимировны - 15,8%.
На четвертом месте по-прежнему находится Юрий Бойко, который держится на уровне около 10 процентов. Гриценко, который ранее входил в пятерку лидеров, заметно просел и вместе с Ляшко имеет по 6 с лишним процентов.
При этом, в гипотетическом втором туре выборов Зеленский с огромным отрывом обходит как Порошенко, так и Тимошенко
Примечательно и то, что среди причин, по которым люди хотят голосовать за Зеленского, называется его характеристика как человека не из существующей системы и независимого от олигархов.
Впрочем, большинство респондентов (17,8%) считают, что больше шансов выиграть выборы имеет действующий Президент Порошенко. Чуть меньше людей (16,8%) верят, что победа достанется лидеру "Батькивщины".
Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.
😁
Беня потребует обратно ПриватБанк...
собственно говоря ради этого ЗЕленку и выставляют...
Не здивуюсь, коли дізнаюсь, що щось їй дає і президент, і Ахметов, і Бойко, та інші з першої сотні-тисячі найбагатших людей країни, як своєрідну гарантію ненападу.
а варовка сделала за один день газ в два раза дороже...
так что Овощь ее даже в тюрьму за это посадил...)
- дядя Мойше, всегда ведь хорошо там, игде нас нет?
- Изя, я таки, скажу за твой интерес... плохо, что нас нет там, игде хорошо...
Только лузер может собрать на митинг в свою поддержку в 3 миллионном городе 622 человека, большинство из которых - члены ее «каманды» - https://www.youtube.com/watch?v=9UBsyQbgwto
😂
Пєдро-заднєпроходной!!
😁
Ну бєня тролить своїм шутом півкраїни - ну подобається йому..........
Интересно в каком изоляторе проводился опрос, если респонденты не в курсе того, как глубоко в жопе Зеленского торчит рука Коломойского.
те против своих денег никогда не играют...
Как скажет...Йуля даже в рисованых рейтингах перейдет в категорию "остальные кандидаты"...😀
То есть я должна поверить, что 6и я, ни мои знакомые, ни знакомые моих знакомых, ни родственники из других городов и их знакомые, не голосуют за порошенко, то где- то там далеко - в какой- то выдуманной местности есть какие- то 18 % , которые по- прежнему хотят 'ато за неделю'((
Ложь
ну что же.... - значит дерьмо в котором мы сейчас находимся мы выбирали сами...
Вперед безмозглые лишенцы..., не долго уже вам осталось...