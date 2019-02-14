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Все про:суд (21817) Супрун Ульяна (438)

 Суд вернул Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Судья Сергей Каракашьян, который 11 февраля удалился в совещательную комнату, спустя три дня принял решение.

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян зачитал решение по ходатайству Министерства юстиции об отмене обеспечения иска Мосийчука против Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Судья не удовлетворил ходатайство Минюста, но отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения, таким образом, Супрун может исполнять обязанности министра.

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"Суд постановил: удовлетворение ходатайств представителей Кабинета Министров Украины и Супрун Ульяны-Надежды об отмене мер обеспечения иска отказать. Отметить по собственной инициативе [суда] меры обеспечения административного иска, примененные решением… суда от 5 февраля 2019 года. Решение вступает в законную силу немедленно, после его оглашения", – цитирует "Гордон" решение судьи Каракашьян. 

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.

Источник: https://censor.net.ua/n3111696
 
   
 Топ комментарии
 
Кокой у нас однако справедливый, рехвормированый и неподкупный суд! Прям как шлюхи на окружной Харькова...
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Это пол дела !Пора включать ответственность.Двух взаимоисключающих законных решения не бывает
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Друзям усе,іншим "закон")))Правосуддя!!!
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Вот оно ТОРЖЕСТВО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ !!! !!! !!! ( Как и всех остальных " 144 реформ " ) Вот оно ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ !!! !!! Вот она наша твёрдая поступь в Европу !!! !!!
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Подскажите , а ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ Януковича ???
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Для вас ничего хорошего. Страдайте молча.
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Ляшко обісрався! Отепер Мосійчук точно спалить свої труселі...
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мадам фурцева, предлагаю вам, в знак протеста против произвола Порошенко и Супрун, повеситься на ближайшем фонарном столбе или утопиться в Фонтанке.
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Дик по закону суд і не мав права позбавляти Супрун займатися трудовою діяльністю. Рішення про відсторонення - юридичний абсурд!
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Це ти про Бахтеєву з Богатирьовой? Суд скасував забезпечення позову щодо Супрун: вона може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2907
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Это пол дела !Пора включать ответственность.Двух взаимоисключающих законных решения не бывает
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Конституционный суд Украины доказал, что бывает.
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Кокой у нас однако справедливый, рехвормированый и неподкупный суд! Прям как шлюхи на окружной Харькова...
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а потом отменил свое собственное решение, которым запрещал супрун исполнять обязанности министра.
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Решение судьи противоречит действующему законодательству Украины и является политически мотивированным. Очевидно, что после неминуемой смены власти в Украине безграмотная фельдшерица будет пинком отправлена по месту ее гражданства в США, а судье придется ответить за такое решение
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Алекс забув як в дитинстві у чужих руках пісявся.
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У этой "безграмотной фельшерицы" образование:
- Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)
- Доктор медицины (MD, врач). Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)
- Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оквуда, США (1989-1990)
- Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)
- Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)

А у тебя сколько было, например, по химии?
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Да он учебник Химии еще в третьем классе скурил.
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Смысл этих регалий, если медицина в Украине не прогрессирует. Вот как консультант, дающий советы, ей больше подходит должность. Уже с первых дней работы в Кабмине Супрун оказывалась в центре различных скандалов. Так, например, глава Института сердца Тодуров заявил, что небрежность и некомпетентность Супрун забрала больше украинских жизней, чем последние годы войны. Это было связано с тем, что запланированная покупка расходных материалов по сердечно-сосудистым заболеваниям так и не состоялась. Кроме этого в 2017 году с подачи Супрун хотели закрыть программу "Онкология". Вместо этого Супрун предложила не лечить людей, а заниматься предупреждением болезни. Вот только вряд ли табличка "Осторожно, рак" может спасти уже заболевших людей. Еще замешана в тендерной монополии, закупая лекарства через международные организации, типа экономя деньги из бюджета. Даже если мы экономим деньги на лекарствах, мы их не видим. Их просто не привозят в страну (пример вакцин и сыворотки). И еще ее реформа экстренной медицины. Супрун хочет убрать из бригад скорой помощи врачей и заменить их парамедиками - фельдшерами без высшего образования. Таким образом, пациенту не будут ставить диагноз, а просто транспортируют в ближайшее лечебное учреждение. В условиях плохих дорог, загруженности больниц, халатного отношения к пациенту это может привести к смерти. Более того, парамедики бессильны, когда речь идет об отеке легких, инсульте, инфаркте, болевом шоке. Это малая часть ее "заслуг". Делайте выводы.
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Академік Поліщук визнав,що Супрун зробила .як міністр,для МОЗ більще чим всі разом міністри разом. Поліщук був міністром МОЗ, визнаний нейрохірург в Європі. І він признався, що це міністр непідкупний. то вірити твоєму корупціонеру Тодорову, якому також наступила на мозоль Супрун. чи людям ,які не запятнали себе в корупції.
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Скандал с Тодуровым (забыли упомянуть-известнейший кардиохирург)- под ним уже полыхало, вот и прибег к тактике нападать первым. Сейчас много о нем публикаций, и не самых сладких. В тендерной монополии замешана не она, но недовольные ею лица. Очень вероятно ,что парамедики в Украине сегодня бессильны. И проблема здесь в образовании. Чтобы стать парамедиком в США человек необходим диплом о законченном школьном образовании, medical technicians (EMTs) Basic лицензия. Для его получения необходимо 110 часов обучения в классе и затем практика на скорой помощи или в больнице в приемном отделении скорой помощи. Этот уровень обучения акцентирует внимание на сердечно-легочной реанимации. После этого вы можете получить образование EMT-Paramedic. Обучение включает такие темы, как анатомия, физиология, фармакология и токсикология, парамедицинские навыки, такие как интерпретация электрокардиограмм (ЭКГ), прием лекарств, проведение эндотрахеальной интубации и использование сложного медицинского оборудования. Практика- еще одна часть обучения, которая обычно проводится в амбулаторных и больничных условиях. Лицензированный парамедик должен уметь реанимировать, стабилизировать и довезти живым до больницы.
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Ну шо таке травка він і без хімії розуміє. Увесь такий розумний просвічений поки конопелька вставляє.
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То бишь, только училась. А дальше пошли курсы повышения квалификации под контролем ЦРУ. Выпускная оценка за курсы будет по результатам оставшихся в живых украинцев.
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Москаль?
Де в українському законодавстві прописано, що можна відсторонити людину через суд від її трудової діяльності?
Я не дуже в захваті від Супрун, але політично мотивованим було якраз рішення про її відсторонення. Це не компетенція суду!
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"Що, в Ахметова солодкий?" - "П...дараси". Лещенко і Ляшко поскандалили в Раді. Відео
Між нардепом від Блоку Петра Порошенка Сергієм Лещенком і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком у напівпорожній сесійній залі парламенту 6 липня відбулася словесна перепалка. Відео опублікувала у Facebook журналіст Емма Антонюк. "Хлопчик-смоктунчик... Що там, в [бізнесмена Ріната] Ахметова, солодкий чи ні?" - звернувся Лещенко до Ляшка. Після цього між депутатами почався конфлікт. За даними журналіста, до бійки не дійшло. Лещенко питав у Ляшка: "Ти в Ахметова гроші брав?" Ляшко відповів: "А ти бачив?"
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-shcho-u-ahmetova-solodkij-p-dorasy-leshchenko-i-ljashko-poskandalili-v-radi-video-254742.html
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ВЕРХОВНА РАДА ефир
https://youtu.be/TSA6sMziWHg

Гордон передал кака было с радиКалами )))
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Нагорродити її орденом "Золота Клізма"! УрррРРРРррряААА!!
😂
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Того, хто спамить, гумовою, відерною!!
🤗
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Раптом мені доведеться когось убити- я на суді скажу що жертву реформував. Як Супрун українську медицину.
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Навряд чи суд прийме до уваги таке пояснення...Такщо доведеться сидіти довго і нудно 😃😃😃
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Ну то спробуй. Можливо і в тебе "проканає". Лише не забудь, що судитимуть по різних Кодексах..😃
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Судебный парубий - 33 решения как и голосования
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Краща ілюстрація Пеціной реформи судочинства...
трусливі, безхребетні, безпринципні... навіщо нам судді, які власну думку відстояти не можуть? Якщо він як травинка гнеться під вітром, це хіба суддя?
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они за бабло маму продадут - потом купят - а потом снова продадут
но дороже
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Интересно, кто ему позвонил? И что сказал...?
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ГОСПОДА ЮРИСТЫ, И ШО ЭТО БЫЛО ??????? 😂😅😂
УЖЕ И СУД РАСПИСАЛСЯ В ПОЛНОЙ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ. 😂😅😂
отказать в возражении признав его незаконным, и при этом отменить решение и необосновать ничем ??????? - СУДИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ??????? 😂😅😂
НЕТ. ЭТО ТУПИК ГОСУДАРСТВА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ порошенки. 😂😅😂
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украинский суд, самый ответствнный суд в мире. дал слово--взял слово
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Респект пані Супрун , яка не злякалася погроз від ригівської шобли , які на лікарських схемах гребли мілліони , а пішла до кінця !! Тільки повага такій людині , як Супрун !!
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Как раз по рыговски и действоволо типа судьи. Ну украинцы до 31 марта еще потерпят, потом хавайтесь.))))))))
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Судді діяли по-дебільному! Я не фанат Супрун, але з юридичної т. з. рішення про її відсторонення - повний ахтунг! Того суддю, який це придумав, треба одразу ж звільняти за профнепригодність!
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а Вы видели присягу Супрун? Ну так ради прикола спросил
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Суддя дочекався чергового рейтингу і прийняв рішення!
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Супрун- будущее Украины , медицинская мафия и её прислужники -позорное
прошлое и ,к сожалению.ещё и настоящее.
Но эта мужественная ,не коррумпированная женщина всё же не комиссар Катани.
Станем рядом !
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ЕСЛИ НАСТОЙЧИВОЕ БЕЗЗАКОНИЕ ДАЖЕ В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВОПРОСАХ ЭТО - ,,БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ", ТО У ТАКОЙ УКРАИНЫ БУДУЩЕГО НЕТ.
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Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было.
Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему.
Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране.
Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
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Отметить по собственной инициативе



Фуфел, ***** и СЦЫКЛО
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Алё, коментаторы. ы что пропустили новость о том, что Кабмин в среду издал распоряжение по Супрун, которым возложил на неё часть обязанностей министра (кроме участия принятия решений на Кабмине)?
Так вот судья, как я думаю, чтобы не создавать коллизию, учитывая что у Супрун появились со среды полномочия данные Кабмином, отменил обеспечение иска, так как основания уже исчезли на сегодня.
Что тут такого? Да это не каждый день наверное бывает, но нефиг тут теории змовы строить.
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Ради кал, мусей недосаженый, обосрался по самое ляшко.
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Прочтя адекватный репортаж на ЛБ.юа, стало понятно, что судьёй были созданы условия угрозы национальной безопасности из-за его постановы. Ему очевидно объяснили, что шутки кончились.
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Покажите народу присягу Супрун Ульяны, которую она должна была зачитать в Верховной Раде и лично поставить под ней подпись
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Присягу в Раді зачитує міністр, а не в. о.

Але справа не в тому, читала вона присягу чи не читала, має вона паспорт США чи не має. Справа навіть не в тому, що так довго не можна бути в. о.

Справа в іншому! Суд не мав права відсторонити її з посади! Це не компетенція суду!

І я не захищаю тут Супрун. Так, вона зробила толкові речі (батьки тепер отримують сердечні ліки), але вона нічого не робить для впровадження страхової медицини. Справа не в Супрун, справа в абсурдному рішенні суду!
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Вы мауп заканчивали или реально юрист?
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а как возбужденное дело по давлению супрун на суд?
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А как она на суд давила? Сняла рюкзак и закрыла рот судье в совещательной комнате? А слуги Ахметова на суд не давили? Это по чьему заявлению открыли производство? На тех кто давил на суд и когда не получилось начал давить на ДБР?
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П'ять наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Супрун - розслідування НВ

Сьогодні, 10:28

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Чимало представників фармринку сприймають Супрун як загрозу
НВ

Автор Катерина Шаповал

Журнал Новое Время назвав п'ять наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Уляна Супрун, чим нажила собі могутніх ворогів.

5 лютого Окружний адмінсуд Києва за позовом депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука тимчасово відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ. Вона, мовляв, некомпетентна і досі має американське громадянство.
Розгляд справи по суті відбудеться 15 лютого.
Однак є більш фундаментальне пояснення того, чому прізвище голови МОЗ не зникає із заголовків новин.
Супрун, колишня американка, яка приїхала на батьківщину предків робити реформи, стала флагманом цих змін. Наприкінці минулого року НВ опитав півсотні експертів, намагаючись дізнатися, кого вони вважають головним реформатором країни, - і більшість віддали голоси саме за Супрун. Розпочаті нею зміни настільки масштабні, що розбурхали всю країну і торкнулися мільйонів українців.
При цьому чиновниця з літа 2016 року живе і працює в статусі "в. о.", тому що вже 2,5 року в Верховній раді не можуть знайти достатньої кількості голосів для її призначення повноцінним міністром.
Чи не з перших днів роботи Супрун на чолі МОЗ проти неї почали вести боротьбу опоненти - як авторитетні медики, так і народні депутати.
Розпочаті нею зміни настільки масштабні, що розбурхали всю країну і торкнулися мільйонів українців
Профільний парламентський комітет з питань охорони здоров'я, очолюваний Ольгою Богомолець з Блоку Петра Порошенка (БПП), і зовсім став колективним ворогом Супрун - там двічі намагалися зняти чиновницю з посади.
На думку Олексія Шершньова, співвласника мережі клінік Ilaya, постійні спроби звільнити і. о. міністра відбуваються тому, що проведена Супрун та її командою реформа зачіпає інтереси тих, хто сидить або сидів на корупційній ренті. "Вони її [Супрун] сприймають як загрозу", - говорить Шершнев.
А Дмитро Шерембей, керівник пацієнтської організації 100% здоров'я, пояснює, що навіть позов Мосійчука в цьому аспекті не випадковий. Радикальна партія, за його словами, пов'язана з Опозиційним блоком і тими його членами, які раніше заробляли на медицині. Зокрема, мова йде про екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову. "У них вже 2,5 року немає доступу до корупційних схем, і вони хочуть це повернути", - стверджує Шерембей.
За оцінками активіста, на держзакупівлі ліків бізнесмени від медицини отримували частку в 40% з кожного витраченого державою 1 млрд грн.

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У ті часи, коли Богатирьова керувала Міністерством охорони здоров'я, відповідним комітетом Ради командувала теж регіоналка Тетяна Бахтєєва. Сьогодні вона є депутатом Оппоблоку і входить до складу членів все того ж комітету.
НВ відібрав п'ять найбільш грошових схем у сфері державної медицини, які знищила Супрун і її команда. 1. Лікування держзакупівель
У 2015-му Україна перейшла на держзакупівлі ліків через міжнародні організації.
У підсумку, за даними Рахункової палати, бюджет став щорічно економити 40% від сум, виділених на ці цілі. Наприклад, у 2018-му на держзакупівлі ліків пішло 5,9 млрд грн. Відповідно економія склала 2,36 млрд грн.
Рішення про міжнародних посередників потрібно щороку продовжувати на рівні уряду, що регулярно і робив МОЗ Супрун.
Зараз відомство користується послугами трьох великих міжнародних організацій: Crown Agents, Програма розвитку ООН та UNICEF.
За одним лише напрямком дорослої онкології 90% препаратів закуповуються дешевше, ніж в 2014 році
Заощаджені гроші МОЗ спрямовує на придбання додаткових ліків, наприклад для лікування лейкозу.
На сьогодні за одним лише напрямком дорослої онкології 90% препаратів закуповуються дешевше, ніж у 2014 році, говорить Олена Щербан, керівник медичного напрямку ЦПК. Для прикладу вона наводить ціну популярного в онкології препарату Бікалутамід: вона знизилася в 19 разів.
Чому так сталося? Вікторія Тимошевська, директор програми громадського здоров'я Міжнародного фонду Відродження, відповідає просто: у справі держзакупівель ліків з'явився громадський контроль і одночасно зникла корупція.
Раніше держава закуповувала препарати на тендерах. А їх переможцями, як правило, ставали компанії, пов'язані з відомими в фармбізнесі людьми, пояснює Щербан. Вона називає їхні прізвища: бізнесмени Олена Миронова і Петро Багрій, а також Богатирьова.
Компанія Миронової Людмила-Фарм, за даними дослідницької компанії SMD, після реформи в рази скоротила свою частку в держзамовленні: в 2017-м у неї залишилося лише 1,2%.
Фірма Фармадіс Багрія до реформи також вигравала помітну частину тендерів. Але до 2017-го, за оцінками SMD, її успіхи скоротилися в рази, - до 1,8% від загального числа держконтрактів.
Вестерфарма, компанія Богатирьової, була в минулому ключовим постачальником препаратів для хворих на СНІД в рамках програми закупівель МОЗ. У грудні 2014-го фірма отримала 50 млн грн передоплати за ліки. Однак, за даними ЦПК, так нічого і не поставила. Після цього Вестерфарма зникла.

Супрун (на фото в центрі) стала локомотивом радикальних реформ / Фото: UN Women / Volodymyr Shuvaev

Мала свій інтерес у сфері держзакупівель і Богомолець, переконана Щербан. За її словами, Ігор Кирилюк, четвертий чоловік голови парламентського комітету з охорони здоров'я (яка тепер стала ще й кандидатом в президенти), є партнером адвокатської фірми Паритет і обслуговує ряд великих вітчизняних фармкомпаній. "Я особисто чула, як Богомолець говорила, що лобіює інтереси українських фармвиробників, яким закупівлі ліків через міжнародні організації принесли проблеми", - зізнається експерт.
Богомолець на прохання НВ про коментарі не відгукнулася. 2. Реанімація сердець
Три роки тому МОЗ розпочало реформу системи лікування серцево-судинних захворювань.
Відомство Супрун майже втричі збільшило закупівлю стентів - розширювачів судин, необхідних для екстрених операцій при гострому інфаркті. У результаті у більшої кількості людей з'явився шанс на порятунок, а закупівельна ціна стентів впала з 2,5-9,8 тис. грн. до 2-3,4 тис.
Міністерство змінило і систему їхнього розподілу. Раніше відомство передавало ці розширювачі для безкоштовної установки пацієнтам (не всім, а тільки екстреним) обласним управлінням охорони здоров'я. Розмір партії залежав від чисельності населення регіону. Тепер МОЗ спрямовує стенти лікарням з урахуванням кількості проведених ними операцій.
Серед критиків реформи опинився Борис Тодуров, голова київського державного Інституту серця.

Один з критиків Супрун - Борис Тодуров, голова київського Інституту серця (на фото в центрі) / Фото: Борис Тодуров via Facebook

Цей лікувальний заклад встановлював та встановлює значну частину стентів - в областях лише у деяких лікарень було обладнання, необхідне для подібних операцій. Про це кажуть у МОЗ.
Зараз же міністерство стало розвивати регіональну мережу центрів, здатних проводити стентування. І хоча в розпорядження Тодурова тепер стало потрапляти більше стентів для безкоштовної установки, у клініки з'явилися конкуренти. А адже до 2016-го частина невикористаних в областях безкоштовних стентів поверталася до столиці, що і дозволяло Інституту серця проводити подібні операції за гроші.
Інститут серця продовжував
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Суддя довго "радився", чи виконувати норму закона, чи відробляти ахметовський гонорар. Визнанний світом ,академік Поліщук, нейрохірург,бивший міністр МОЗ заявив, що Супрун, единий міністр. який зробив для МОЗ більше ніж всі міністри разом взяті. Непідкупна. і на правильному шляху. А медицинська мафія намагається недопустити закриття різних корупційних схем.
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Треба було "суду" креативно підходити до справи - ввести для Супрун нову посаду, а саме: виконуючий обов'язки виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я.
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Гордон обделался на этой теме.)Как то он уже не такой уважаемый.
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Рівень дебільності шоколадних просто вражає. Рейтинги Порошенко провальні і не в останню чергу через ті довбані "реформи". Супрун в населення викликає просто огиду, і не лише вона. Здавалось би, Мусійчук зробив просто подарунок Порошенку, так використай. Злий її як цапа-відбувайла. І ще кількох, найогидніших для людей, всяких там рев з кобєлєвими. Рятуйся, дурню. Так ні, з якоюсь маніакальною тупістю не поступається. Триндець повний...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд вернул Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения
 
 
 
 
 
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