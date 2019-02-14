 Суд вернул Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян зачитал решение по ходатайству Министерства юстиции об отмене обеспечения иска Мосийчука против Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Судья не удовлетворил ходатайство Минюста, но отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения, таким образом, Супрун может исполнять обязанности министра.
"Суд постановил: удовлетворение ходатайств представителей Кабинета Министров Украины и Супрун Ульяны-Надежды об отмене мер обеспечения иска отказать. Отметить по собственной инициативе [суда] меры обеспечения административного иска, примененные решением… суда от 5 февраля 2019 года. Решение вступает в законную силу немедленно, после его оглашения", – цитирует "Гордон" решение судьи Каракашьян.
Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.
13 февраля Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.
- Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)
- Доктор медицины (MD, врач). Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)
- Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оквуда, США (1989-1990)
- Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)
- Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)
А у тебя сколько было, например, по химии?
Де в українському законодавстві прописано, що можна відсторонити людину через суд від її трудової діяльності?
Я не дуже в захваті від Супрун, але політично мотивованим було якраз рішення про її відсторонення. Це не компетенція суду!
😁😁😁
✌✌✌
🙄😂
Між нардепом від Блоку Петра Порошенка Сергієм Лещенком і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком у напівпорожній сесійній залі парламенту 6 липня відбулася словесна перепалка. Відео опублікувала у Facebook журналіст Емма Антонюк. "Хлопчик-смоктунчик... Що там, в [бізнесмена Ріната] Ахметова, солодкий чи ні?" - звернувся Лещенко до Ляшка. Після цього між депутатами почався конфлікт. За даними журналіста, до бійки не дійшло. Лещенко питав у Ляшка: "Ти в Ахметова гроші брав?" Ляшко відповів: "А ти бачив?"
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-shcho-u-ahmetova-solodkij-p-dorasy-leshchenko-i-ljashko-poskandalili-v-radi-video-254742.html
https://youtu.be/TSA6sMziWHg
Гордон передал кака было с радиКалами )))
😂
🤗
трусливі, безхребетні, безпринципні... навіщо нам судді, які власну думку відстояти не можуть? Якщо він як травинка гнеться під вітром, це хіба суддя?
но дороже
УЖЕ И СУД РАСПИСАЛСЯ В ПОЛНОЙ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ. 😂😅😂
отказать в возражении признав его незаконным, и при этом отменить решение и необосновать ничем ??????? - СУДИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ??????? 😂😅😂
НЕТ. ЭТО ТУПИК ГОСУДАРСТВА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ порошенки. 😂😅😂
прошлое и ,к сожалению.ещё и настоящее.
Но эта мужественная ,не коррумпированная женщина всё же не комиссар Катани.
Станем рядом !
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было.
Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему.
Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране.
Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
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Фуфел, ***** и СЦЫКЛО
Так вот судья, как я думаю, чтобы не создавать коллизию, учитывая что у Супрун появились со среды полномочия данные Кабмином, отменил обеспечение иска, так как основания уже исчезли на сегодня.
Что тут такого? Да это не каждый день наверное бывает, но нефиг тут теории змовы строить.
Але справа не в тому, читала вона присягу чи не читала, має вона паспорт США чи не має. Справа навіть не в тому, що так довго не можна бути в. о.
Справа в іншому! Суд не мав права відсторонити її з посади! Це не компетенція суду!
І я не захищаю тут Супрун. Так, вона зробила толкові речі (батьки тепер отримують сердечні ліки), але вона нічого не робить для впровадження страхової медицини. Справа не в Супрун, справа в абсурдному рішенні суду!
Сьогодні, 10:28
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Чимало представників фармринку сприймають Супрун як загрозу
НВ
Автор Катерина Шаповал
Журнал Новое Время назвав п'ять наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Уляна Супрун, чим нажила собі могутніх ворогів.
5 лютого Окружний адмінсуд Києва за позовом депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука тимчасово відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків голови МОЗ. Вона, мовляв, некомпетентна і досі має американське громадянство.
Розгляд справи по суті відбудеться 15 лютого.
Однак є більш фундаментальне пояснення того, чому прізвище голови МОЗ не зникає із заголовків новин.
Супрун, колишня американка, яка приїхала на батьківщину предків робити реформи, стала флагманом цих змін. Наприкінці минулого року НВ опитав півсотні експертів, намагаючись дізнатися, кого вони вважають головним реформатором країни, - і більшість віддали голоси саме за Супрун. Розпочаті нею зміни настільки масштабні, що розбурхали всю країну і торкнулися мільйонів українців.
При цьому чиновниця з літа 2016 року живе і працює в статусі "в. о.", тому що вже 2,5 року в Верховній раді не можуть знайти достатньої кількості голосів для її призначення повноцінним міністром.
Чи не з перших днів роботи Супрун на чолі МОЗ проти неї почали вести боротьбу опоненти - як авторитетні медики, так і народні депутати.
Розпочаті нею зміни настільки масштабні, що розбурхали всю країну і торкнулися мільйонів українців
Профільний парламентський комітет з питань охорони здоров'я, очолюваний Ольгою Богомолець з Блоку Петра Порошенка (БПП), і зовсім став колективним ворогом Супрун - там двічі намагалися зняти чиновницю з посади.
На думку Олексія Шершньова, співвласника мережі клінік Ilaya, постійні спроби звільнити і. о. міністра відбуваються тому, що проведена Супрун та її командою реформа зачіпає інтереси тих, хто сидить або сидів на корупційній ренті. "Вони її [Супрун] сприймають як загрозу", - говорить Шершнев.
А Дмитро Шерембей, керівник пацієнтської організації 100% здоров'я, пояснює, що навіть позов Мосійчука в цьому аспекті не випадковий. Радикальна партія, за його словами, пов'язана з Опозиційним блоком і тими його членами, які раніше заробляли на медицині. Зокрема, мова йде про екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову. "У них вже 2,5 року немає доступу до корупційних схем, і вони хочуть це повернути", - стверджує Шерембей.
За оцінками активіста, на держзакупівлі ліків бізнесмени від медицини отримували частку в 40% з кожного витраченого державою 1 млрд грн.
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У ті часи, коли Богатирьова керувала Міністерством охорони здоров'я, відповідним комітетом Ради командувала теж регіоналка Тетяна Бахтєєва. Сьогодні вона є депутатом Оппоблоку і входить до складу членів все того ж комітету.
НВ відібрав п'ять найбільш грошових схем у сфері державної медицини, які знищила Супрун і її команда. 1. Лікування держзакупівель
У 2015-му Україна перейшла на держзакупівлі ліків через міжнародні організації.
У підсумку, за даними Рахункової палати, бюджет став щорічно економити 40% від сум, виділених на ці цілі. Наприклад, у 2018-му на держзакупівлі ліків пішло 5,9 млрд грн. Відповідно економія склала 2,36 млрд грн.
Рішення про міжнародних посередників потрібно щороку продовжувати на рівні уряду, що регулярно і робив МОЗ Супрун.
Зараз відомство користується послугами трьох великих міжнародних організацій: Crown Agents, Програма розвитку ООН та UNICEF.
За одним лише напрямком дорослої онкології 90% препаратів закуповуються дешевше, ніж в 2014 році
Заощаджені гроші МОЗ спрямовує на придбання додаткових ліків, наприклад для лікування лейкозу.
На сьогодні за одним лише напрямком дорослої онкології 90% препаратів закуповуються дешевше, ніж у 2014 році, говорить Олена Щербан, керівник медичного напрямку ЦПК. Для прикладу вона наводить ціну популярного в онкології препарату Бікалутамід: вона знизилася в 19 разів.
Чому так сталося? Вікторія Тимошевська, директор програми громадського здоров'я Міжнародного фонду Відродження, відповідає просто: у справі держзакупівель ліків з'явився громадський контроль і одночасно зникла корупція.
Раніше держава закуповувала препарати на тендерах. А їх переможцями, як правило, ставали компанії, пов'язані з відомими в фармбізнесі людьми, пояснює Щербан. Вона називає їхні прізвища: бізнесмени Олена Миронова і Петро Багрій, а також Богатирьова.
Компанія Миронової Людмила-Фарм, за даними дослідницької компанії SMD, після реформи в рази скоротила свою частку в держзамовленні: в 2017-м у неї залишилося лише 1,2%.
Фірма Фармадіс Багрія до реформи також вигравала помітну частину тендерів. Але до 2017-го, за оцінками SMD, її успіхи скоротилися в рази, - до 1,8% від загального числа держконтрактів.
Вестерфарма, компанія Богатирьової, була в минулому ключовим постачальником препаратів для хворих на СНІД в рамках програми закупівель МОЗ. У грудні 2014-го фірма отримала 50 млн грн передоплати за ліки. Однак, за даними ЦПК, так нічого і не поставила. Після цього Вестерфарма зникла.
Супрун (на фото в центрі) стала локомотивом радикальних реформ / Фото: UN Women / Volodymyr Shuvaev
Мала свій інтерес у сфері держзакупівель і Богомолець, переконана Щербан. За її словами, Ігор Кирилюк, четвертий чоловік голови парламентського комітету з охорони здоров'я (яка тепер стала ще й кандидатом в президенти), є партнером адвокатської фірми Паритет і обслуговує ряд великих вітчизняних фармкомпаній. "Я особисто чула, як Богомолець говорила, що лобіює інтереси українських фармвиробників, яким закупівлі ліків через міжнародні організації принесли проблеми", - зізнається експерт.
Богомолець на прохання НВ про коментарі не відгукнулася. 2. Реанімація сердець
Три роки тому МОЗ розпочало реформу системи лікування серцево-судинних захворювань.
Відомство Супрун майже втричі збільшило закупівлю стентів - розширювачів судин, необхідних для екстрених операцій при гострому інфаркті. У результаті у більшої кількості людей з'явився шанс на порятунок, а закупівельна ціна стентів впала з 2,5-9,8 тис. грн. до 2-3,4 тис.
Міністерство змінило і систему їхнього розподілу. Раніше відомство передавало ці розширювачі для безкоштовної установки пацієнтам (не всім, а тільки екстреним) обласним управлінням охорони здоров'я. Розмір партії залежав від чисельності населення регіону. Тепер МОЗ спрямовує стенти лікарням з урахуванням кількості проведених ними операцій.
Серед критиків реформи опинився Борис Тодуров, голова київського державного Інституту серця.
Один з критиків Супрун - Борис Тодуров, голова київського Інституту серця (на фото в центрі) / Фото: Борис Тодуров via Facebook
Цей лікувальний заклад встановлював та встановлює значну частину стентів - в областях лише у деяких лікарень було обладнання, необхідне для подібних операцій. Про це кажуть у МОЗ.
Зараз же міністерство стало розвивати регіональну мережу центрів, здатних проводити стентування. І хоча в розпорядження Тодурова тепер стало потрапляти більше стентів для безкоштовної установки, у клініки з'явилися конкуренти. А адже до 2016-го частина невикористаних в областях безкоштовних стентів поверталася до столиці, що і дозволяло Інституту серця проводити подібні операції за гроші.
Інститут серця продовжував