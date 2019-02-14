 Суд вернул Супрун полномочия и.о. министра здравоохранения

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян зачитал решение по ходатайству Министерства юстиции об отмене обеспечения иска Мосийчука против Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Судья не удовлетворил ходатайство Минюста, но отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения, таким образом, Супрун может исполнять обязанности министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР откроет дело в отношении Супрун за вмешательство в работу суда

"Суд постановил: удовлетворение ходатайств представителей Кабинета Министров Украины и Супрун Ульяны-Надежды об отмене мер обеспечения иска отказать. Отметить по собственной инициативе [суда] меры обеспечения административного иска, примененные решением… суда от 5 февраля 2019 года. Решение вступает в законную силу немедленно, после его оглашения", – цитирует "Гордон" решение судьи Каракашьян.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Также читайте: Лекарства не развезены по регионам, заблокировано строительство "ОХМАТДЕТ" и внедрение программ, - Супрун назвала последствия блокирования работы Минздрава

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.