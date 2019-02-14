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 Политика Украины
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Все про:суд (21817) Супрун Ульяна (438)

 Суд отменил обеспечение иска в отношении Супрун: она может исполнять обязанности министра здравоохранения

Судья Сергей Каракашьян, который 11 февраля удалился в совещательную комнату, спустя три дня принял решение.

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян зачитал решение по ходатайству Министерства юстиции об отмене обеспечения иска Мосийчука против Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Судья не удовлетворил ходатайство Минюста, но отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения, таким образом, Супрун может исполнять обязанности министра.

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"Суд постановил: удовлетворение ходатайств представителей Кабинета Министров Украины и Супрун Ульяны-Надежды об отмене мер обеспечения иска отказать. Отметить по собственной инициативе [суда] меры обеспечения административного иска, примененные решением… суда от 5 февраля 2019 года. Решение вступает в законную силу немедленно, после его оглашения", – цитирует "Гордон" решение судьи Каракашьян. 

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

13 февраля Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.

Источник: https://censor.net.ua/n3111696
 
   
 Топ комментарии
 
Это пол дела !Пора включать ответственность.Двух взаимоисключающих законных решения не бывает
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Кокой у нас однако справедливый, рехвормированый и неподкупный суд! Прям как шлюхи на окружной Харькова...
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Друзям усе,іншим "закон")))Правосуддя!!!
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Вот оно ТОРЖЕСТВО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ !!! !!! !!! ( Как и всех остальных " 144 реформ " ) Вот оно ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ !!! !!! Вот она наша твёрдая поступь в Европу !!! !!!
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Подскажите , а ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ Януковича ???
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Для вас ничего хорошего. Страдайте молча.
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Дик по закону суд і не мав права позбавляти Супрун займатися трудовою діяльністю. Рішення про відсторонення - юридичний абсурд!
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Это пол дела !Пора включать ответственность.Двух взаимоисключающих законных решения не бывает
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Конституционный суд Украины доказал, что бывает.
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Кокой у нас однако справедливый, рехвормированый и неподкупный суд! Прям как шлюхи на окружной Харькова...
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шо курили авторы статьи...суд отконил заявления кабмина полностью..
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а потом отменил свое собственное решение, которым запрещал супрун исполнять обязанности министра.
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Решение судьи противоречит действующему законодательству Украины и является политически мотивированным. Очевидно, что после неминуемой смены власти в Украине безграмотная фельдшерица будет пинком отправлена по месту ее гражданства в США, а судье придется ответить за такое решение
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У этой "безграмотной фельшерицы" образование:
- Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)
- Доктор медицины (MD, врач). Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)
- Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оквуда, США (1989-1990)
- Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)
- Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)

А у тебя сколько было, например, по химии?
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Да он учебник Химии еще в третьем классе скурил.
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Москаль?
Де в українському законодавстві прописано, що можна відсторонити людину через суд від її трудової діяльності?
Я не дуже в захваті від Супрун, але політично мотивованим було якраз рішення про її відсторонення. Це не компетенція суду!
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"Що, в Ахметова солодкий?" - "П...дараси". Лещенко і Ляшко поскандалили в Раді. Відео
Між нардепом від Блоку Петра Порошенка Сергієм Лещенком і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком у напівпорожній сесійній залі парламенту 6 липня відбулася словесна перепалка. Відео опублікувала у Facebook журналіст Емма Антонюк. "Хлопчик-смоктунчик... Що там, в [бізнесмена Ріната] Ахметова, солодкий чи ні?" - звернувся Лещенко до Ляшка. Після цього між депутатами почався конфлікт. За даними журналіста, до бійки не дійшло. Лещенко питав у Ляшка: "Ти в Ахметова гроші брав?" Ляшко відповів: "А ти бачив?"
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-shcho-u-ahmetova-solodkij-p-dorasy-leshchenko-i-ljashko-poskandalili-v-radi-video-254742.html
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ВЕРХОВНА РАДА ефир
https://youtu.be/TSA6sMziWHg

Гордон передал кака было с радиКалами )))
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Нагорродити її орденом "Золота Клізма"! УрррРРРРррряААА!!
😂
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Того, хто спамить, гумовою, відерною!!
🤗
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Раптом мені доведеться когось убити- я на суді скажу що жертву реформував. Як Супрун українську медицину.
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Навряд чи суд прийме до уваги таке пояснення...Такщо доведеться сидіти довго і нудно 😃😃😃
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Ну то спробуй. Можливо і в тебе "проканає". Лише не забудь, що судитимуть по різних Кодексах..😃
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Судебный парубий - 33 решения как и голосования
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Краща ілюстрація Пеціной реформи судочинства...
трусливі, безхребетні, безпринципні... навіщо нам судді, які власну думку відстояти не можуть? Якщо він як травинка гнеться під вітром, це хіба суддя?
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они за бабло маму продадут - потом купят - а потом снова продадут
но дороже
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Интересно, кто ему позвонил? И что сказал...?
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ГОСПОДА ЮРИСТЫ, И ШО ЭТО БЫЛО ??????? 😂😅😂
УЖЕ И СУД РАСПИСАЛСЯ В ПОЛНОЙ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ. 😂😅😂
отказать в возражении признав его незаконным, и при этом отменить решение и необосновать ничем ??????? - СУДИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ??????? 😂😅😂
НЕТ. ЭТО ТУПИК ГОСУДАРСТВА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ порошенки. 😂😅😂
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украинский суд, самый ответствнный суд в мире. дал слово--взял слово
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Респект пані Супрун , яка не злякалася погроз від ригівської шобли , які на лікарських схемах гребли мілліони , а пішла до кінця !! Тільки повага такій людині , як Супрун !!
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Как раз по рыговски и действоволо типа судьи. Ну украинцы до 31 марта еще потерпят, потом хавайтесь.))))))))
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Судді діяли по-дебільному! Я не фанат Супрун, але з юридичної т. з. рішення про її відсторонення - повний ахтунг! Того суддю, який це придумав, треба одразу ж звільняти за профнепригодність!
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а Вы видели присягу Супрун? Ну так ради прикола спросил
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Суддя дочекався чергового рейтингу і прийняв рішення!
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Супрун- будущее Украины , медицинская мафия и её прислужники -позорное
прошлое и ,к сожалению.ещё и настоящее.
Но эта мужественная ,не коррумпированная женщина всё же не комиссар Катани.
Станем рядом !
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Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было.
Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему.
Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране.
Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
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Отметить по собственной инициативе



Фуфел, ***** и СЦЫКЛО
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Алё, коментаторы. ы что пропустили новость о том, что Кабмин в среду издал распоряжение по Супрун, которым возложил на неё часть обязанностей министра (кроме участия принятия решений на Кабмине)?
Так вот судья, как я думаю, чтобы не создавать коллизию, учитывая что у Супрун появились со среды полномочия данные Кабмином, отменил обеспечение иска, так как основания уже исчезли на сегодня.
Что тут такого? Да это не каждый день наверное бывает, но нефиг тут теории змовы строить.
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Ради кал, мусей недосаженый, обосрался по самое ляшко.
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Прочтя адекватный репортаж на ЛБ.юа, стало понятно, что судьёй были созданы условия угрозы национальной безопасности из-за его постановы. Ему очевидно объяснили, что шутки кончились.
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Покажите народу присягу Супрун Ульяны, которую она должна была зачитать в Верховной Раде и лично поставить под ней подпись
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Присягу в Раді зачитує міністр, а не в. о.

Але справа не в тому, читала вона присягу чи не читала, має вона паспорт США чи не має. Справа навіть не в тому, що так довго не можна бути в. о.

Справа в іншому! Суд не мав права відсторонити її з посади! Це не компетенція суду!

І я не захищаю тут Супрун. Так, вона зробила толкові речі (батьки тепер отримують сердечні ліки), але вона нічого не робить для впровадження страхової медицини. Справа не в Супрун, справа в абсурдному рішенні суду!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отменил обеспечение иска в отношении Супрун: она может исполнять обязанности министра здравоохранения
 
 
 
 
 
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