 Суд отменил обеспечение иска в отношении Супрун: она может исполнять обязанности министра здравоохранения

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян зачитал решение по ходатайству Министерства юстиции об отмене обеспечения иска Мосийчука против Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Судья не удовлетворил ходатайство Минюста, но отменил свое первое решение об обеспечении иска в отношении и.о. министра здравоохранения, таким образом, Супрун может исполнять обязанности министра.
"Суд постановил: удовлетворение ходатайств представителей Кабинета Министров Украины и Супрун Ульяны-Надежды об отмене мер обеспечения иска отказать. Отметить по собственной инициативе [суда] меры обеспечения административного иска, примененные решением… суда от 5 февраля 2019 года. Решение вступает в законную силу немедленно, после его оглашения", – цитирует "Гордон" решение судьи Каракашьян.
Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.
13 февраля Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун ограниченно исполнять обязанности министра. Она сообщила, что 14 февраля утром работа ведомства будет разблокирована.
- Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)
- Доктор медицины (MD, врач). Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)
- Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оквуда, США (1989-1990)
- Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)
- Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)
А у тебя сколько было, например, по химии?
Де в українському законодавстві прописано, що можна відсторонити людину через суд від її трудової діяльності?
Я не дуже в захваті від Супрун, але політично мотивованим було якраз рішення про її відсторонення. Це не компетенція суду!
😁😁😁
✌✌✌
🙄😂
Між нардепом від Блоку Петра Порошенка Сергієм Лещенком і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком у напівпорожній сесійній залі парламенту 6 липня відбулася словесна перепалка. Відео опублікувала у Facebook журналіст Емма Антонюк. "Хлопчик-смоктунчик... Що там, в [бізнесмена Ріната] Ахметова, солодкий чи ні?" - звернувся Лещенко до Ляшка. Після цього між депутатами почався конфлікт. За даними журналіста, до бійки не дійшло. Лещенко питав у Ляшка: "Ти в Ахметова гроші брав?" Ляшко відповів: "А ти бачив?"
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-shcho-u-ahmetova-solodkij-p-dorasy-leshchenko-i-ljashko-poskandalili-v-radi-video-254742.html
https://youtu.be/TSA6sMziWHg
Гордон передал кака было с радиКалами )))
😂
🤗
трусливі, безхребетні, безпринципні... навіщо нам судді, які власну думку відстояти не можуть? Якщо він як травинка гнеться під вітром, це хіба суддя?
но дороже
УЖЕ И СУД РАСПИСАЛСЯ В ПОЛНОЙ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ. 😂😅😂
отказать в возражении признав его незаконным, и при этом отменить решение и необосновать ничем ??????? - СУДИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ??????? 😂😅😂
НЕТ. ЭТО ТУПИК ГОСУДАРСТВА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ порошенки. 😂😅😂
прошлое и ,к сожалению.ещё и настоящее.
Но эта мужественная ,не коррумпированная женщина всё же не комиссар Катани.
Станем рядом !
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было.
Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему.
Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране.
Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
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Фуфел, ***** и СЦЫКЛО
Так вот судья, как я думаю, чтобы не создавать коллизию, учитывая что у Супрун появились со среды полномочия данные Кабмином, отменил обеспечение иска, так как основания уже исчезли на сегодня.
Что тут такого? Да это не каждый день наверное бывает, но нефиг тут теории змовы строить.
Але справа не в тому, читала вона присягу чи не читала, має вона паспорт США чи не має. Справа навіть не в тому, що так довго не можна бути в. о.
Справа в іншому! Суд не мав права відсторонити її з посади! Це не компетенція суду!
І я не захищаю тут Супрун. Так, вона зробила толкові речі (батьки тепер отримують сердечні ліки), але вона нічого не робить для впровадження страхової медицини. Справа не в Супрун, справа в абсурдному рішенні суду!