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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (9020) Порошенко (16330) энергоэффективность (88)

 Украина ежегодно снижает объемы потребления природного газа, - Порошенко

Украина ежегодно снижает объемы потребления природного газа: в 2017 году - 14 млрд куб м, в 2018 году - 10,5 млрд куб м.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю 85-летия АО "Турбоатом" в четверг в Харькове.

"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд куб м… Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 млрд куб м. И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства", - сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укргаздобыча" провалила план по добыче собственного газа до 2020 года, - Гройсман. ВИДЕО (обновлено)

Президент также отметил, что планомерное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось не в 2014 году, а еще с 2009 года.

Порошенко напомнил, что именно тогда были заключены соглашения, согласно которым Украина платила завышенную цену за потребляемый газ и взяла на себя обязательства покупать в РФ ежегодно 52 млрд куб м газа вне зависимости от объемов потребления.

Источник: https://censor.net.ua/n3111693
 
   
 Топ комментарии
 
Крятяк.
Если добить промышленность до конца, а бытовым потребителям поднять цены ещё в три раза то ещё снизим потребление
Кто нам выбрал в президенты такого кретина?
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Это чего? Он хвастает тем, что производства закрываются и население уменьшается?
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Главное, что объем потребления а денежном исчислении не уменьшается...)))
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Ага, а еще природа с каждым днем все краше, все насыщенней.
Україна щороку знижує обсяги споживання природного газу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3344
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Крятяк.
Если добить промышленность до конца, а бытовым потребителям поднять цены ещё в три раза то ещё снизим потребление
Кто нам выбрал в президенты такого кретина?
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вы все замерзните - Украина банкрот и так далее и тому подобное - по моему это ты кретин - если такое пишешь
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Не переквалифицируйся, а суй свой нос! Україна щороку знижує обсяги споживання природного газу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9802
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Це прибульці з Космосу приперли його до нас, а ми тут ні при чому.
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Это чего? Он хвастает тем, что производства закрываются и население уменьшается?
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да ты шо ))
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найти повод для перемоги , там где его нет - петина коронная фишка
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Ага как же, даже охвициально то
В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ
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скоро перейдем на газовые баллончики для зажигалок.
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Уже. Все кирпичи сжёг, все перья из-под снегирей и жир от русскоязычных младенцев.
Чувствую, до весны позамерзаем к свиньям собачьим
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Так вы еще тарифы поднимите, вообще весь в хранилищах будет.
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уже в мае запланировано. уже кругом сел и поселков все леса и лесопосадки в пни превратились.
не по карману оказалось життя по-новому сельскому и не только населению.
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просто люди устанавливают счетчики..так что єто снижение..это то что воровали Украина ежегодно снижает объемы потребления природного газа, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6629
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Зато в этом году "добыча" резко увеличится! Выигравший президентские выборы кандидат столько набздит от радости...Прямо девать будет некуда! Недаром НКАРЕ КП, Тигипке дало разрешение продавать газ на экспорт...
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культ личности ...але , добре годоване порося , ще не племінної кабанчик
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Дрова, нє??

А вам томос! Как власть накануне выборов подарила жулику Фуксу три десятка газовых месторождений
Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло
После того как госкомпания «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» одиозного Павла Фукса, известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил о том, что власти просто подарили ему большое число газовых месторождений.
О подробностях скандального решения журналист написал накануне в Фейсбуке.
«Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло.
Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях.
Коротко история вопроса. Во времена Януковича «семейный» министр энергетики Ставицкий создал фирму «Голден Деррик» на которую вывел тридцать газовых месторождений. В «Голден Деррик» 33% принадлежало государству через НАК «Надра Украины», а остальные 67% контролировал Ставицкий. Государственная доля нужна была Ставицкому, чтобы получить недра бесплатно.
А потом случился Евромайдан. Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 килограмма золота и 5 000 000 долларов. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но…
Но… Через некоторое время «Голден Деррик» прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто ошивается в Администрации президента Порошенко.
Фукс переименовал «Голден Деррик» на «Ист Юроуп Петролеум». И стал забирать обратно в государство многочисленные газовые месторождения. Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и «Ист Юроуп Петролеуму».
Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК «Надра Украины» подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК «нерационально заниматься этими недрами».
Нерационально, понимаете?
Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки - Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более.
Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража «на коня», так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», написал Дмитрий Гнап.
http://ua24ua.net/kak-vlast-nakanune-viborov-podarila-guliku-fuksu-tri-desyatka-gazovih-mestorogdeniy/

😁
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посадки рубают аж гай шумит...
У меня в районе ездишь и не узнаешь места где был 2 года назад...
Скоро останется степь кругом..
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Чем это объяснить? Может переходом на другой вид топлива.
Или объём промышленного производства падает.
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Сам эту чепуху делаешь или из методички?
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в степях скоро ни одной лесополосы не останется..загнали народ в середину двадцатого века..твари ненасытные..
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В сети нашлось ВИДЕО с гарантоидом Порошенко, где он обещал снизить цены на газ - БРЕХЛО!
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/

🤗
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Петра Алексеевича вместе с его другом Ахметовым Ринатом Леонидовичом после 31.03.2019 года будут судить за роттердам плюс!!!
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К черту суды, лучше пристрелить, так надежней...Ахметка за все время своего бандитствования, стольких людей убил, что,небось по колено в людской крови стоит, надеюсь, этого упыря ждет та же участь.
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головне не дати цим покидькам змитись кудись на парашу.
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В Украине в цену на газ всё включено - и Мальдивы Порошенко, и Сейшелы Луценко, и даже эконом-класс Яценюка.

🤗
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А что же ты, дюююже вумный щикаладный Прахвесиионал, хотя бы так как Юлечка не смог? Или не исправил все Юлечкины просчеты? Мозгов нет сделать как Юлечка или лучше? Только красть и повышать тупо тарифы может? Да, ты такой Пецекрыс, ты и зарплату своих прихвостней украдешь!
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Посадки вирубали майже повністю. У нас вздовж залізниці дуби росли, ііх ніхто не трогав, бо дубу довго сохнути треба, а акацією відразу можна топити. В минулому році почали валити дуби. Не на дрова, дуб валять та відправляють на Одессу і Киіів на фабрики шпону. Вивіз акаціі кришують місцеві правоохоронці, вивіз дубів кришує прокуратура. Всі при дєлі.
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в 2017 году - 14 млрд куб м, в 2018 году - 10,5 млрд куб м............

а добыча? наша собственная добыча сколько? чтобы знать хватило бы ее населению?
а ахметки с пипетками пусть покупают его хоть в Роттердаме, хоть на Мадагаскаре
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А собственную добычу они будут всегда прикручивать, что бы оставался импорт, очень необходимый для схем и разводняка населения. Поэтому процветает ручной Нафтогаз, а его чиновники гуляют по беспределу. Разведанных запасов в стране хватит и себе и на экспорт, но это же не даст "жить по новому" некоторым патриотическим "товарищам"...
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Потихоньку на пердячий пар переходим с новыми тарифами?
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Перепись населения - в студию! Вопросы отпадут сами собой. Ой, извините, нез-зя ж до выборов этого делать...
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Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...

😁
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Какой маразм. Чем хвастается.Тарифы непомерные. Возврашаемся уверенно в далёкое прошлое.Стыд и ганьба.
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К сожалению, нету такого далекого прошлого, где были такие тарифы...
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Что то у СЛАЩАВОГО "ДЕБИТ С КРЕДИТОМ" НЕ СХОДИТСЯ! Наверное, потому что САЛЬДО В КАРМАН КЛАДЁТ! Україна щороку знижує обсяги споживання природного газу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6519
По его словам получается, что добыча газа в Украине в 2018 году В ДВА РАЗА! превысила потребление (21 против 10,5) ! Тогда вопрос: ПОЧЕМУ ТАКОЙ ДОРОГОЙ ГАЗ В УКРАИНЕ (себестоимость его добычи крайне мала) и НАХЕРА ТОГДА УКРАИНЕ ФИНАНСИРОВАТЬ АГРЕССОРА И ОККУПАНТА, прокачивая его газ в Европы - струю политическую ШЛЮХУ?
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У меня в городе половина котелень уже твердотопливных котлах. ДА газа меньше город использует. Но плачу то я по цене газа. И смог в городе такой теперь по утрам что дышать нечем.
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Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. ВІДЕО.
Рубрика: "Злопам'ятний Youtube". Петро Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. Про це президент заявив, коментуючи перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі:
- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! - заявив президент 8-го червня 2017-го року.
Читайте також: Вартість газу для населення треба не збільшити, а зменшити мінімум вдвічі - експерт. ІНФОГРАФІКА
Більше, значить, не переплачуємо корупційну складову. Ясно-понятно.
https://uainfo.org/blognews/1540361791-poroshenko-rik-tomu-poobitsyav-shcho-tsini-na-gaz-znizyatsya-video.html

🤗
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Да, он БРЕХЛО, чего его вообще слушать!?
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По использованию дров догоняем Африку. Это победа.
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Так вот почему цена на газ все время растет! Это оказывается от того, что Украина постоянно снижает потребление оного, вот оно че, Алексеич))
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Была вроде версия (Марунич по моему), что это из за падения промпроизводства. Тогда непонятно, чем хвастаться
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А скільки добуто газу в Україні?Здається мені Петро чимало газку до Європи продав.
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а чого ви панове тут плачетесь?!!! - У нас єдиний народ, не має його розшарування по статкам, у нас кожен може бути вибраним на пост Президента, депутатом до Верховної Ради чи принаймні обласної, у нас свобода підприємницької діяльності - кожен може стати мільярдером.....Даремно плачетесь, даремно, радійте, що ми так добре і щасливо живемо!!!! Сарказм, скажете, - він самий.......
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В селах от газа отказались. Вырубили посадки и топят. В сл. году уже, наверное, на кизяки перейдут. И это в третьем тысячелетии. Слава пэтьке!
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Та ви б, пане президенте, хча б прочитали, що про вас народ думає.
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скоро все уедут за кордон
-вот это экономия будет!!
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Это легко обьяснимо. Повсеместное распространение полуфабрикатов быстрого приготовления. Залил кипяточком, и готов шикарный обед.
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не називайте цього покидька паном чи ще кимсь це чорт,виродок,тварюка яка повинна зі всіма його поплічниками сісти на довічне!!!
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а чё,кипяток в пластиковых бутылках тоже хорошо греет, одевают тёплые толстые одежки кладут бутылки и под ватное одеяло(в селах почти все так делают)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ежегодно снижает объемы потребления природного газа, - Порошенко
 
 
 
 
 
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