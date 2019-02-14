 Украина ежегодно снижает объемы потребления природного газа, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю 85-летия АО "Турбоатом" в четверг в Харькове.
"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд куб м… Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 млрд куб м. И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства", - сказал Порошенко.
Президент также отметил, что планомерное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось не в 2014 году, а еще с 2009 года.
Порошенко напомнил, что именно тогда были заключены соглашения, согласно которым Украина платила завышенную цену за потребляемый газ и взяла на себя обязательства покупать в РФ ежегодно 52 млрд куб м газа вне зависимости от объемов потребления.
Если добить промышленность до конца, а бытовым потребителям поднять цены ещё в три раза то ещё снизим потребление
Кто нам выбрал в президенты такого кретина?
😂
В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ
Чувствую, до весны позамерзаем к свиньям собачьим
не по карману оказалось життя по-новому сельскому и не только населению.
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А вам томос! Как власть накануне выборов подарила жулику Фуксу три десятка газовых месторождений
Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло
После того как госкомпания «Надра Украины» добровольно вышла из состава учредителей ООО «Ист Юроуп Петролеум» одиозного Павла Фукса, известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап заявил о том, что власти просто подарили ему большое число газовых месторождений.
О подробностях скандального решения журналист написал накануне в Фейсбуке.
«Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло.
Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях.
Коротко история вопроса. Во времена Януковича «семейный» министр энергетики Ставицкий создал фирму «Голден Деррик» на которую вывел тридцать газовых месторождений. В «Голден Деррик» 33% принадлежало государству через НАК «Надра Украины», а остальные 67% контролировал Ставицкий. Государственная доля нужна была Ставицкому, чтобы получить недра бесплатно.
А потом случился Евромайдан. Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 килограмма золота и 5 000 000 долларов. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но…
Но… Через некоторое время «Голден Деррик» прибрал к рукам Фукс. Фукс дружит с Аваковым и часто ошивается в Администрации президента Порошенко.
Фукс переименовал «Голден Деррик» на «Ист Юроуп Петролеум». И стал забирать обратно в государство многочисленные газовые месторождения. Почти все три десятка газовых площадей оказались в руках Фукса и «Ист Юроуп Петролеуму».
Но, напомню, в этой фирме была еще государственная доля - 33%. Теперь ее нет. НАК «Надра Украины» подарили Фуксу эту долю. Это треть собственности в десятках газовых месторождений. Потому что НАК «нерационально заниматься этими недрами».
Нерационально, понимаете?
Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных площадях неизвестны, но это очень перспективные участки - Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более.
Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража «на коня», так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же», написал Дмитрий Гнап.
http://ua24ua.net/kak-vlast-nakanune-viborov-podarila-guliku-fuksu-tri-desyatka-gazovih-mestorogdeniy/
😁
У меня в районе ездишь и не узнаешь места где был 2 года назад...
Скоро останется степь кругом..
Или объём промышленного производства падает.
такое заявление он сделал год назад.
Президент Украины Петр Порошенко, до анонсированного из-за кредита от МВФ повышения цена на газ, заявлял, что стоимость голубого топлива в Украине "пересчитают в меньшую сторону".
В сообщении фейсбук-сообщества "Гібридна політика" также говорится, что такое заявление он сделал год назад.
"Цены на газ мы пересчитаем в меньшую сторону потому что Украина переплачивала. Что переплачивала? Коррупционную составляющую", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/gibridpolit
http://ua24ua.net/v-seti-nashli-video-s-poroshenko-gde-on-obeshchal-snizit-tseni-na-gaz/
🤗
🤗
а добыча? наша собственная добыча сколько? чтобы знать хватило бы ее населению?
а ахметки с пипетками пусть покупают его хоть в Роттердаме, хоть на Мадагаскаре
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
😁
По его словам получается, что добыча газа в Украине в 2018 году В ДВА РАЗА! превысила потребление (21 против 10,5) ! Тогда вопрос: ПОЧЕМУ ТАКОЙ ДОРОГОЙ ГАЗ В УКРАИНЕ (себестоимость его добычи крайне мала) и НАХЕРА ТОГДА УКРАИНЕ ФИНАНСИРОВАТЬ АГРЕССОРА И ОККУПАНТА, прокачивая его газ в Европы - струю политическую ШЛЮХУ?
Рубрика: "Злопам'ятний Youtube". Петро Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. Про це президент заявив, коментуючи перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі:
- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! - заявив президент 8-го червня 2017-го року.
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Більше, значить, не переплачуємо корупційну складову. Ясно-понятно.
https://uainfo.org/blognews/1540361791-poroshenko-rik-tomu-poobitsyav-shcho-tsini-na-gaz-znizyatsya-video.html
🤗
-вот это экономия будет!!