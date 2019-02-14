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 Происшествия, Общество
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Все про:суд (21817) Супрун Ульяна (438) ГБР (225)

 ГБР откроет дело в отношении Супрун за вмешательство в работу суда

Печерский районный суд Киева обязал ГБР открыть уголовное производство по исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за вмешательство в деятельность суда.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ.

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"Печерский районный суд Киева своим постановлением обязал уполномоченных должностных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун", - сообщает издание.

Отмечается, что данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 этой статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Санкция ч. 2 ст. 376 УКУ предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко ранее сообщил, что Окружной административный суд г. Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Источник: https://censor.net.ua/n3111683
 
 
 Топ комментарии
 
Ульяна таки разворошила змеиное кубло.
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Чудны дела твои, Господи. Какая-то радикальная мразь не хочет про англицкий паспорт Насирова спросить, этот же суд восстановил в должности
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Не один "мосийчук" тут окопался...
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Печерский "суд" в Киеве, это как Басманный в Москве. Мы такие "разные"...
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Чудны дела твои, Господи. Какая-то радикальная мразь не хочет про англицкий паспорт Насирова спросить, этот же суд восстановил в должности
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ну да... сказали..
там могут и копчик отмассажировать и денег лишить...
там низзя
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А ще: коли привозили "тітушок" у суди, то ніяких справ порушено не було.
Мафія сильно взялася за пані Супрун.
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Ульяна таки разворошила змеиное кубло.
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Йуля все виправить, знов дасть украсти стільки, як вони хочуть!
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Так у нас ГБР тоже карманный у президента. Барыге не нужны никакие реформы. А ведь реформа в здравоохранении была не 144-й, а единственной реформой в стране.
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кому интересно, что у вас там в Великобритании делается?
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Ета репхорма - смена крьіши мединстутрии местньіх олигархов на транснациональньіх. С увеличением стоимости на порядок. Вьішиваную шиксу подобрали, чтоб народ клюнул. А подсекать назначат другого министра.
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Вот все, кто возмущён Порохом, лютуют, твиты пишут, шо, аж Скабеева с Соловьёвым завидуют... Вот вы все - с фуя в Киеве сидите?
Переезжайте в ОРДЛО - тут ваши единомышленники, они вам и солдатиками помогут, чтоб проклятого угнетателя скинуть и народ Украины освободить.
СлабО?
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а когда будут подробности... как именно она вмешивалась?
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Нююю, з "чорного" чи заднєпроходного отвору..)))
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не... ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 6331 ну как-то же вмешивалась... раз они обиделись
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На компьютере какого-то жопоблоковца текст еще готовится радиКалами.
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Коли ж вже судді висітимуть на гілках?
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Низяяяяя! Толян теперь будет на пару с садовником львовский мусор собирать ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 4585
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Так всі ж знають, що адміністративний суд- це вотчина Ахметова, для цих суддів він і царь і бог. Тепер вже "жалкоє подобіє ФБР" тут засвітилося. Святая троіца Ахметов-Медведчук-Порошенко рулит
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Медичний корупційний спрут пустив свої щупальця в усі гілки влади України, що наочно продемонструвало це рішення суду.
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Ох і настирлива баба! Їхала б додому, ;талановитий мамолог;.
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Все живые организмы имеют дырочку для клизмы.

Таки правда, Супрун??
😂😂
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Вы что там, совсем охерели, до выборов дожить не хотите?! Вакарчук не зря говорит о 3й революции, продуманной и с четкими требованиями.
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Паскуда, не ставь в один ряд певиц ртом , и Вакарчука. Ты кто, вообще, сраный бот!
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Статья 376. Вмешательство в деятельность судебных органовСодержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса1. Вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения -наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.2. Те же действия, если они воспрепятствовали предотвращению преступления либо задержанию лица, его совершившего, или совершены лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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***** полрады мона пересажать и поросенка с ними
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путлера своего сажай. А за такие призывы можна и скрин в СБУ отправить!
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судья решил себя обезопасить от непредсказуемого результата "голосования" ЛОХТОРАТА.
Вынес решение в пользу БАРЫГИ и дал указание начать расследование по вмешательству в судебный процесс (типа отстаньте от меня я всех попытался "удовлетворить")! ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 9583
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и где тут - запрет занимтаь должности если она будет признана виновной только по 1 пункту?
мрак а не юризды в суде релизы пишут
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Теперь её посадят в тюрьму?
Вмешательство в работу суда - подрыв основ Демократии!
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Судья судью в Украине не посадит никогда. Аксиома коррупции.
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Вот как же достал этот Печерский районный суд Киева...
Такое впечатление что судьи там моторолы и гиви - вредят Украине как могут....
Если будет еще один Майдан это здание должно сгореть вместе со всеми его работниками, а потом спалить и тех кто придет на похороны этих мерзавцев...
Слов давно нет....- бдин...
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вот приведешь с собой друзей - они станут шелковые ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 3707
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Я об этом давно пишу! Если уже и начинать следующий майдан,то только с судов и судьей.
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""вмешательство в работу суда"" как то не комильфо...вот если в теме завоза тамифлю связать супрун и юльку, то можно сразу обоих в качановку посадить...
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Когда Тимошенко завозила этот фуфломицин под названием тамифлю, Ульяны в Украине еще и в помине не было, она жила в США. Так связать их никак не возможно. А вот Тимошенко стоило бы эту авантюру припомнить, как и закупку совершенно непригодных для этой цели машин скорой помощи.
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"связать их никак не возможно их никак не возможно"...если у слова "связать" очень хорошая финансовая подпора - связать можно все
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Нас от чего-то важного перед выборами отвлекают .
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В работу того суда надо вмешиваться радикально. ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 9568
ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 4943
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стеснаюсь спросить - а шо сее означает - а то все ржут ,ну как я понял - а я индеец)))))
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Ну, есть такие врачи, которые пытаются наощупь познать внутренний мир пациента. ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 5613 Большинство пациентов без восторга относятся к этому, но Ляшко и, возможно, Мосийчук в этом деле тренированные.
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(((ааааа - я таки понял шо стены нет - ой отставить - шо такое бывает? и да кто то добровольно, на такое идет - а некоторым (каждому свое) нравиться)))))
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Вредоносные вирусы)... во власти.
Система заражена вирусами агрессивной некомпетентности. И.о. министра Супрун наиболее ярко доказывает, как собственная некомпетентность и апломб запросто гробят важнейшие реформы...
https://goo.gl/FFHtfn

🤗
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Ульяна замахнулася на головне джерело корупції в Україні- фармацевтика
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Вибачте- це вже реформований суд, чи той, що від "папєрєдніков" залишився?
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это попередно рехВормированый будкостройный муд ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 8689
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То може їм не те пожиттєве призначили?
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" Вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей"
Вот насчёт "воспрепятствовать выполнению" - можно поподробней?
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мало занес - воспрепятствовал - ваще не занес - ты жуткий рецидивист - мешаешь процветанию и шатаешь лодки - сразу все
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Шановні українці! На час вирішення проблеми з міністром МОЗ прохання не хворіти! ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 1357
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Что это за эту Супрун вцепились все...за ее басни о борьбе медицинской мафии? На каждом углу госструктуа о борьбе с коррупцией и только Супрун на гребне волны это победа... ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 5902
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улянка, беги ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 8712
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Скоро суды будут выносить решения о вмешательство в их работу: истцов, прокуроров, адвокатов, НАБУ, САП, ДБР....
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Этот продажный суд всем знаком. Препятствия в его деятельности-это несогласие, что ли?
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Если кто непонял что произошло: -
порошенко ЧЕРЕЗ СВОЙ ,,КАРМАННЫЙ СУД" УЖЕ ОТКРЫТО ГОВОРИТ - БЕГИ УЛЯ. БЕГИ.
это называется порошенко уже сливает супрун как слил своих ,,торговых партнёров" во время блокады ордло в 2016 году. 😂😅😂
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Вся Украина не может справиться, может хоть ГБР выдворит ее на свою родину. Конечно, справедливо, если бы ее посадили за разрушение медицины, передачу в приватные руки больниц, резкое ограничение доступа людей к медпомощи, уничтожение "скорой помощи", циничное вытеснение людей в коммерческую медицину. А ведь с июля планирует ввести плату за только лишь обращение к врачам--специалистам. Пенсионер и даже низкооплачиваемый рабочий фактически не сможет безоплатно сделать даже простейшую операцию.
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а когда пенсионер мог бесплатно сделать опрацию..может богатырёва это обеспечила ДБР відкриє справу стосовно Супрун за втручання в роботу суду - Цензор.НЕТ 4556
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Коли вже сам такий "суд" стане підсудним?!
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Чемодан-вокзал-Ньюйорк пора домой !
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Прийшла на засідання суду , це і є втручання в "діяльність" . З особистого досвіду - суддя був відкрито на стороні позивача , а так як все було на моїй стороні , служитель Феміди нічого кращого не придумав , як звинуватити в не повазі до суду. Чого чого а такого повороту ні я ані адвокат не чекали , в мене рот навіть відкрився ,дивлюсь на адвоката а неї круглі очі . Через це , якщо українці отямляться і змінять цю владу , потрібно буде в нової вимагати прийняття закону , про обовязкову відео і аудіо фіксацю засідань.
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Ох і розворушила Супрун кубло гадів і кремлівських консерв!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР откроет дело в отношении Супрун за вмешательство в работу суда
 
 
 
 
 
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