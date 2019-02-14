 В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответах уполномоченных органов на запросы Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
Администрация Президента сообщила, что за год было прекращено украинское гражданство 5 637 лиц.
"Вследствие выхода из гражданства Украины - 5 105 лиц, вследствие потери гражданства Украины - 41 лица, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям - 491 лица", - сказано в ответе.
Приняты в гражданство Украины за это время были 988 лиц.
По данным Государственной миграционной службы, украинскими гражданами в 2018 стали выходцы из 38 иностранных государств, среди которых больше всего сирийцев, россиян и армян.
Так, 156 принятых в гражданство лиц происходят из Сирии, 126 - из России, 109 - из Армении, а 95 были лицами без гражданства.
Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 из Молдовы, 43 из Грузии, по 39 из Азербайджана и Ирака, 38 из Узбекистана, 34 из Ирана, 33 из Ливана, 19 из Пакистана, 17 из Иордании, 16 из Египта, 15 из Беларуси, 14 из Нигерии и 11 из Турции.
Кроме того, гражданами Украины в 2018 стали 8 выходцев из Палестины, 7 из Туркменистана, 6 из Вьетнама, по 5 из Бангладеш, Емена и Индии, по 4 из Алжира, Гвинеи, Конго, Судана и Казахстана, по 3 - из Марокко и Туниса, 2 - из Монголии и по 1 - из Анголы, Ганы, Эфиопии, Камеруна, Мадагаскара, Непала и Польши.
По информации Министерства иностранных дел, среди принятых в гражданство Украины иностранцев в 2018 году не было тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе проходит военную службу в Вооруженных силах и отмечен государственной наградой, или тех, чье принятие в гражданство является государственным интересом Украины.
Как сообщалось, Порошенко прекратил украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц в 2017 году, 7,3 тыс. - в 2016, 5,8 тыс. - в 2015 и 4,6 тыс. - в 2014 (со времени вступления в должность Президента). Принимал в гражданство Украины в 2016 и 2017 годах Порошенко также менее чем по 1 тыс. лиц, среди которых было больше всего россиян - 270 в целом.
вже треба зупиняти. таке життя і його автора.
бо крім інвалідів і пенсіонерів, нікого не залишиться.
Максим, тебе так плохо в Украине и ты уже свалил? Или ты из-за поребрика волну разгоняешь?
хряка.Будкобудівника Люди вже комуналку оплатити невзмозі. Народ пограбований найбагатшим президентом Європи.
АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків.
В результаті маємо:
мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !
Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.
Вся провладна верхівка зробила собі і своїм холуям- суддям, прокурорам, мусорам і нацикам зарплати в сотні і тисячі, а народ зубожіє!
"Мы снова столкнулись с голодом... это худшая ситуация со времен кризиса 2001 года", - сказал один из лидеров активистов в Буэнос-Айресе Даниэль Менендес.
Накануне в Буэнос-Айресе состоялся масштабный марш-протест против повышения цен. Протестующие собирались в разных частях аргентинской столицы, а потом двинулись в центр, где провели митинг. Основное требование митингующих - повышение зарплаты на фоне роста тарифов. Из-за акции протеста движение по ряду ключевых магистралей Буэнос-Айреса было заблокировано. Организаторами маршей выступили социальные движения Аргентины.
С 2015 года с начала президентского срока Маурисио Макри в Аргентине цены на электроэнергию выросли на 2,1%, цены на газ - на 3%. Причиной роста цен в правительстве называют отмену большого количества субсидий, введенных прежней администрацией. А у нас ухудшение в разы и будкобудівнык збираться в травні ще по новішому покрщити. Коли газ буде коштувати більше 10 гривезь що потягне за собою подорозчання всього , і харчів і послуг і промислових товарів.
Зараз харчі дорозчають кожен день а з травня буде ще гірше, якщо будкобудівники залишаться при владі.
хто поїхав в Польшу-Чехію, такі теж є, і не втратив громадянство України...
це процес і погано, що він веде до зменшення населення України,
і заміна населення біженцями - це погана тенденція!
Реально и фактически звания ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ достойны 10% от населения (чуть более 4-х миллионов), остальные в лучшем случае ПОДДАННЫЕ, а то и того хуже: ХОЛОПЫ и ХОЛУИ БАРЫГ-ОЛИГАРХОВ и РАБЫ МОСКОВСКОЙ ИМПЕРИИ!
Урадибилопатриот
чи ти бухгалтер-пасічник, бджоли мосок), виїли? )))))))))))
Для страны - это позитив в любом случае.
Відповідне рішення суд ухвалив 13 лютого, повідомляє "Судово-юридична газета".
"Печерський районний суд Києва своєю ухвалою зобов'язав уповноважених службових осіб Державного бюро розслідувань внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 376 ("Втручання в діяльність судових органів" - 24 канал) Кримінального кодексу України і почати досудове розслідування стосовно в.о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун", - йдеться у повідомленні.
и планы на будущеее
🤑