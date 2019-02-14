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 Политика Украины
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Все про:гражданство (884) мигранты (565) Порошенко (16330)

 В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ

Президент Петр Порошенко за 2018 год прекратил гражданство более 5,6 тыс. украинцев, а принял в гражданство Украины менее 1 тыс. иностранцев.

Об этом говорится в ответах уполномоченных органов на запросы Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Администрация Президента сообщила, что за год было прекращено украинское гражданство 5 637 лиц.

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"Вследствие выхода из гражданства Украины - 5 105 лиц, вследствие потери гражданства Украины - 41 лица, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям - 491 лица", - сказано в ответе.

Приняты в гражданство Украины за это время были 988 лиц.

В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП 01

По данным Государственной миграционной службы, украинскими гражданами в 2018 стали выходцы из 38 иностранных государств, среди которых больше всего сирийцев, россиян и армян.

Так, 156 принятых в гражданство лиц происходят из Сирии, 126 - из России, 109 - из Армении, а 95 были лицами без гражданства.

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Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 из Молдовы, 43 из Грузии, по 39 из Азербайджана и Ирака, 38 из Узбекистана, 34 из Ирана, 33 из Ливана, 19 из Пакистана, 17 из Иордании, 16 из Египта, 15 из Беларуси, 14 из Нигерии и 11 из Турции.

Кроме того, гражданами Украины в 2018 стали 8 выходцев из Палестины, 7 из Туркменистана, 6 из Вьетнама, по 5 из Бангладеш, Емена и Индии, по 4 из Алжира, Гвинеи, Конго, Судана и Казахстана, по 3 - из Марокко и Туниса, 2 - из Монголии и по 1 - из Анголы, Ганы, Эфиопии, Камеруна, Мадагаскара, Непала и Польши.

В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП 02

По информации Министерства иностранных дел, среди принятых в гражданство Украины иностранцев в 2018 году не было тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе проходит военную службу в Вооруженных силах и отмечен государственной наградой, или тех, чье принятие в гражданство является государственным интересом Украины.

В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП 03

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Как сообщалось, Порошенко прекратил украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц в 2017 году, 7,3 тыс. - в 2016, 5,8 тыс. - в 2015 и 4,6 тыс. - в 2014 (со времени вступления в должность Президента). Принимал в гражданство Украины в 2016 и 2017 годах Порошенко также менее чем по 1 тыс. лиц, среди которых было больше всего россиян - 270 в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3111680
 
 
 Топ комментарии
 
біжить народ, від життя по-новому.
вже треба зупиняти. таке життя і його автора.
бо крім інвалідів і пенсіонерів, нікого не залишиться.
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Рэхформа поросячоi шобли , чи нi ?
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Крысы как раз захватили корабль, а люди бегут
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біжить народ, від життя по-новому.
вже треба зупиняти. таке життя і його автора.
бо крім інвалідів і пенсіонерів, нікого не залишиться.
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это крысы бегут с корабля, надеюсь, к вам на расеюшку.
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Крысы как раз захватили корабль, а люди бегут
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Это ты про "родную гавань"? Про тех крыс, которые Крым оккупировали?
У 2018 році 988 осіб отримали громадянство України, 5,6 тис. осіб - вийшли з нього, - АП - Цензор.НЕТ 9832
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Хватит путинские методички читать, лучше пойди съешь рошенку, пока твой хозяин еще за бугор не свалил.
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выражаешься, как хамло пенсионного возраста.
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Прямо таки бежит В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП - Цензор.НЕТ 5965 ? И это при том, что Радио "Эхо Москвы" опросило почти 14 тысяч человек (граждан РФ), из которых аж 54% изъявили желание жить в Украине при Петре Порошенко, Россию и ее узурпатора Владимира Путина выбрали лишь 14% граждан, еще 32% не смогли определиться.
Максим, тебе так плохо в Украине и ты уже свалил? Или ты из-за поребрика волну разгоняешь?
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Ось результати реформ хряка. Будкобудівника Люди вже комуналку оплатити невзмозі. Народ пограбований найбагатшим президентом Європи.
АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків.
В результаті маємо:
мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !
Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.
Вся провладна верхівка зробила собі і своїм холуям- суддям, прокурорам, мусорам і нацикам зарплати в сотні і тисячі, а народ зубожіє!
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Вы не ответили на вопрос. Слава Украине!
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Тысячи человек в разных городах Аргентины вышли на улицы с требованием к правительству ввести режим продовольственного чрезвычайного положения на фоне роста цен в стране. Об этом сообщают западные СМИ.
"Мы снова столкнулись с голодом... это худшая ситуация со времен кризиса 2001 года", - сказал один из лидеров активистов в Буэнос-Айресе Даниэль Менендес.
Накануне в Буэнос-Айресе состоялся масштабный марш-протест против повышения цен. Протестующие собирались в разных частях аргентинской столицы, а потом двинулись в центр, где провели митинг. Основное требование митингующих - повышение зарплаты на фоне роста тарифов. Из-за акции протеста движение по ряду ключевых магистралей Буэнос-Айреса было заблокировано. Организаторами маршей выступили социальные движения Аргентины.
С 2015 года с начала президентского срока Маурисио Макри в Аргентине цены на электроэнергию выросли на 2,1%, цены на газ - на 3%. Причиной роста цен в правительстве называют отмену большого количества субсидий, введенных прежней администрацией. А у нас ухудшение в разы и будкобудівнык збираться в травні ще по новішому покрщити. Коли газ буде коштувати більше 10 гривезь що потягне за собою подорозчання всього , і харчів і послуг і промислових товарів.
Зараз харчі дорозчають кожен день а з травня буде ще гірше, якщо будкобудівники залишаться при владі.
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Не, Фрол, ты от Соловьева или Киселева опросники пости, у них аудитория минимум в 100 раз больше
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названные вами деятели на 100% пропагандоны. Венедиктов только на 50%. Удивляет другое., почему человек как бы из Никополя, под флагом Украины ссылается на ТВ помойку?. Чей Крым, Никополь?
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А тебе не интересно с каких лугандонских полей бегут?
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Рэхформа поросячоi шобли , чи нi ?
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Какое-то словоблудие. Так "вышли" или "прекратил"?. Это как "ушел с работы" или "уволили"
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яка різниця?! все одно це зменшення населення України!
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Если очередные долбасане вышли из гражданства, я только за. Если наша вата выехала на свою историческую родину, не велика потеря
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згоден, до-речі з домбаса є ті хто поїхав в кацапію і прийняв кацяпьке гормадянство, знаю тих
хто поїхав в Польшу-Чехію, такі теж є, і не втратив громадянство України...
це процес і погано, що він веде до зменшення населення України,
і заміна населення біженцями - це погана тенденція!
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ніфіга не словоблудіє. Вийшли - то розмовний стиль, а "припинення громадянства" - це офіційна назва виходу з громадянства, йдеться про добровільний вихід. Довідка про припинення громадянства - це офіційна назва документу, який видає консульство наприкінці довгого процесу денатуралізації. Громадянство припиняється наказом президента, який (наказ) підписується двічі на рік - у березні та листопаді, у довідці про припинення громадянства зазначається номер цього наказу.
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Написанное вами верно, но вы не учли главного в заголовке написано - "вышли", в тексте "прекратил". Так что ваш выпендреж не засчитан. Научитесь читать
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Здесь вопрос НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ, а В КАЧЕСТВЕ!
Реально и фактически звания ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ достойны 10% от населения (чуть более 4-х миллионов), остальные в лучшем случае ПОДДАННЫЕ, а то и того хуже: ХОЛОПЫ и ХОЛУИ БАРЫГ-ОЛИГАРХОВ и РАБЫ МОСКОВСКОЙ ИМПЕРИИ!
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а в окопах донбасса именно эти 10%, и с 14 года именно эти 10% погибли?
Урадибилопатриот
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ГРАЖДАНЕ по совести и долгу В "ДОБРОБАТАХ", А ХОЛОПЫ (подневольные,по призыву) в ВСУ! Да погибло за Украину немало настоящих граждан, но не все 4 миллиона (резерв ещё есть), это НАСТОЯННАЯ АРМИЯ граждан, если собрать хотя бы половину (2 млн.)!
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ти, мабуть з окопів пишеш, чи ти цивільний і ак отримав , як в Швейцарії ?!
чи ти бухгалтер-пасічник, бджоли мосок), виїли? )))))))))))
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моя личность абсолютно ни причём, я пишу о том, кого можно и нужно считать ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ, если я не потяну на звание "гражданина", то кто в том виноват (кроме меня самого)!
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И почему вы так любите СЕБЯ САМИХ, считая, что являетесь ЭТАЛОНОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ? Я отношусь к себе очень здраво и критически и не считаю себя "пупом Земли", обоснованно считаю, что есть очень много людей более достойных и лучших, чем я сам, зачем же всех "по себе равнять"!?
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і шо всіх тих, кому припинили громадянство, як Саакашвілі, на літаку в Польшу?! В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП - Цензор.НЕТ 502
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К нам тоже не последние люди ломятся: камерун, бангладеш, непал... Вон аж откуда разглядели, как у нас тут всё попёрло.
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Вышли те, кому оно не надо, вошли те, кому оно надо.
Для страны - это позитив в любом случае.
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это позор для страны. Это значит что климат в стране не совсем здоровый: на одного + шесть -
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Печерський райсуд вимагає від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти відстороненої в.о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун "за втручання у діяльність суду".
Відповідне рішення суд ухвалив 13 лютого, повідомляє "Судово-юридична газета".
"Печерський районний суд Києва своєю ухвалою зобов'язав уповноважених службових осіб Державного бюро розслідувань внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 376 ("Втручання в діяльність судових органів" - 24 канал) Кримінального кодексу України і почати досудове розслідування стосовно в.о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун", - йдеться у повідомленні.
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дожмут улянку, поедет она в америку продолжать практику санитаркой при госпитале
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И не стыдно гаранту что народ лыжи мылит...Обнародуйте данные рождаемость и смертность в Украине за последние 5 лет.
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гидрант плохо работает 0 пусть рубликует скока баб подмял за истекший период У 2018 році 988 осіб отримали громадянство України, 5,6 тис. осіб - вийшли з нього, - АП - Цензор.НЕТ 8072

и планы на будущеее У 2018 році 988 осіб отримали громадянство України, 5,6 тис. осіб - вийшли з нього, - АП - Цензор.НЕТ 1333
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Пацаки шоКАЛадні, а шо тама в мєтодухє-Пабєда, нє??
🤑
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Вот и результат Петиного правления, еще 5 лет Украина не вьінесет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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