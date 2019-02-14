 В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответах уполномоченных органов на запросы Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Администрация Президента сообщила, что за год было прекращено украинское гражданство 5 637 лиц.

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"Вследствие выхода из гражданства Украины - 5 105 лиц, вследствие потери гражданства Украины - 41 лица, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям - 491 лица", - сказано в ответе.

Приняты в гражданство Украины за это время были 988 лиц.

По данным Государственной миграционной службы, украинскими гражданами в 2018 стали выходцы из 38 иностранных государств, среди которых больше всего сирийцев, россиян и армян.

Так, 156 принятых в гражданство лиц происходят из Сирии, 126 - из России, 109 - из Армении, а 95 были лицами без гражданства.

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Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 из Молдовы, 43 из Грузии, по 39 из Азербайджана и Ирака, 38 из Узбекистана, 34 из Ирана, 33 из Ливана, 19 из Пакистана, 17 из Иордании, 16 из Египта, 15 из Беларуси, 14 из Нигерии и 11 из Турции.

Кроме того, гражданами Украины в 2018 стали 8 выходцев из Палестины, 7 из Туркменистана, 6 из Вьетнама, по 5 из Бангладеш, Емена и Индии, по 4 из Алжира, Гвинеи, Конго, Судана и Казахстана, по 3 - из Марокко и Туниса, 2 - из Монголии и по 1 - из Анголы, Ганы, Эфиопии, Камеруна, Мадагаскара, Непала и Польши.

По информации Министерства иностранных дел, среди принятых в гражданство Украины иностранцев в 2018 году не было тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе проходит военную службу в Вооруженных силах и отмечен государственной наградой, или тех, чье принятие в гражданство является государственным интересом Украины.

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Как сообщалось, Порошенко прекратил украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц в 2017 году, 7,3 тыс. - в 2016, 5,8 тыс. - в 2015 и 4,6 тыс. - в 2014 (со времени вступления в должность Президента). Принимал в гражданство Украины в 2016 и 2017 годах Порошенко также менее чем по 1 тыс. лиц, среди которых было больше всего россиян - 270 в целом.