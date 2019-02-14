 Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЕС изменил написание "Киев" в электронных адресах сотрудников

Об этом сообщил в Facebook пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец-то!! ЕС поменял название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv"!!! PS: Это касается наших мейлов", – отметил Стулик.
Как сообщалось, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-компанию #CorrectUA и призвало мировое сообщество писать "Киев" латиницей в соответствии с украинской формой названия вместо советского образца.
Як в Україні ничегониделаеца: № 310 (огляд)
Значит "Kiev" нужно заменить на "Kiiv", почему меняется вторая буква? В английском "у" читается как "ы"?
Британське видання The Guardian віднині буде використовувати у своїх публікаціях назву столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv - замість старої форми Kiev.
Про це на своїй сторінці в в Twitter написав у середу журналіст The Guardian Шон Вокер.
"Це сталося. Оновлення стилістичного довідника: Kyiv замість Kiev (крім "котлети по-київськи")", - написав журналіст.
Вокер також зазначив, що на цьому тлі виданню варто розглянути і вживання варіанту Odesa замість Odessa.
Користувачі Twitter часто звертали увагу The Guardian на необхідність використання слова Kyiv, а не Kiev для назви української столиці, оскільки саме ця форма є граматично правильною.
Пропаганда - это любовь / все ведьмы за Путина / революция гидности - мем | Вечер с Яниной Соколовой #13
...
Я хлопець простий: бачу гарненьку дівчинку Янінку - одразу ставлю вподобайку 😍😍😍😘😘😘
А вже потім дивитися...
+100500!!!
А еще она на радио Україна (100-FM) вірші Шевченка читає.