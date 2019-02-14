 Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЕС изменил написание "Киев" в электронных адресах сотрудников

Об этом сообщил в Facebook пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то!! ЕС поменял название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv"!!! PS: Это касается наших мейлов", – отметил Стулик.

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Как сообщалось, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-компанию #CorrectUA и призвало мировое сообщество писать "Киев" латиницей в соответствии с украинской формой названия вместо советского образца.