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 Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЕС изменил написание "Киев" в электронных адресах сотрудников

Европейский Союз изменил написание названия столицы Украины "Kiev" на "Kyiv" в электронных адресах сотрудников.

Об этом сообщил в Facebook пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то!! ЕС поменял название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv"!!! PS: Это касается наших мейлов", – отметил Стулик.

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Goodbye Kiev, long life to Kyiv, - ЕС изменил написание Киев в электронных адресах сотрудников 01
Goodbye Kiev, long life to Kyiv, - ЕС изменил написание Киев в электронных адресах сотрудников 02

Как сообщалось, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-компанию #CorrectUA и призвало мировое сообщество писать "Киев" латиницей в соответствии с украинской формой названия вместо советского образца.

Источник: https://censor.net.ua/n3111677
 
   
 Топ комментарии
 
При правильній вимові назви столиці України - Київ справжній москаль у 99 % випадків звихне русскоязичну щелепу. Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЕС изменил написание "Киев" в электронных адресах сотрудников - Цензор.НЕТ 3020
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ну вот теперь можно и к "мау" претензии предьявлять...
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Для тих московитів і своїх російськомовних що не навчаться вимовляти Київ - чи писати Kyiv можна діяти як на картинці. Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 6103
Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 9797
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При правильній вимові назви столиці України - Київ справжній москаль у 99 % випадків звихне русскоязичну щелепу.
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Щелепа прив"язана до язика, а язик русский, тому і щелепа русскоязична. Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 8351
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Для тих московитів і своїх російськомовних що не навчаться вимовляти Київ - чи писати Kyiv можна діяти як на картинці. Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 6103
Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 9797
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ну вот теперь можно и к "мау" претензии предьявлять...
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Коломойський зробить це напевно аж після Путіна.
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На лондонському летовищі "Лутон" запровадили вживання назви столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv.
Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 9911
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Може і так. Коли розпочнемо себе і свою історію поважати
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Было "Киев" нужно "Київ" то есть меняется третья буква.
Значит "Kiev" нужно заменить на "Kiiv", почему меняется вторая буква? В английском "у" читается как "ы"?
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Я же и спрашиваю "у" читается как "ы"? Так же получается?
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Ґаліно, Ви справді трохи приморожені чи лише вдаєте?
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The Guardian писатиме Kyiv замість Kiev

Британське видання The Guardian віднині буде використовувати у своїх публікаціях назву столиці України відповідно до правопису англійською - Kyiv - замість старої форми Kiev.

Про це на своїй сторінці в в Twitter написав у середу журналіст The Guardian Шон Вокер.

"Це сталося. Оновлення стилістичного довідника: Kyiv замість Kiev (крім "котлети по-київськи")", - написав журналіст.

Вокер також зазначив, що на цьому тлі виданню варто розглянути і вживання варіанту Odesa замість Odessa.

Користувачі Twitter часто звертали увагу The Guardian на необхідність використання слова Kyiv, а не Kiev для назви української столиці, оскільки саме ця форма є граматично правильною.
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Тим часом півгодини тому з'явилося на ютубі...
Пропаганда - это любовь / все ведьмы за Путина / революция гидности - мем | Вечер с Яниной Соколовой #13
...
Я хлопець простий: бачу гарненьку дівчинку Янінку - одразу ставлю вподобайку 😍😍😍😘😘😘
А вже потім дивитися...﻿
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Аналогично!
+100500!!!
А еще она на радио Україна (100-FM) вірші Шевченка читає.
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Тут вас багато, хто хоче полайкати Яніну. Самці. Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 717
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Є таке Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 9694 Я б її не відмовився "полайкати" не лише віртуально...
Goodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЄС змінив написання "Київ" в електронних адресах співробітників - Цензор.НЕТ 5212
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Тепер залишилось відновити правильну назву Москви. Moscow - Moksha.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныGoodbye "Kiev", long life to "Kyiv", - ЕС изменил написание "Киев" в электронных адресах сотрудников
 
 
 
 
 
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