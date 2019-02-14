 Миллионы евро из Венесуэлы отмывались через болгарские банки: средства заморожены

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Цензор.НЕТ.

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В выводе средств, сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, был задействован болгарский гражданин, который в настоящий момент находится за пределами страны. Средства PDVSA, переведенные на счета в болгарских банках, заморожены. Точные суммы не называются, но речь идет о миллионах евро.

Посол США в Болгарии Эрик Рубин, комментируя заявление Цацарова, подчеркнул, что американское правительство тесно сотрудничает со странами ЕС, чтобы предотвратить "ограбление венесуэльского народа".

Болгарское издание The Sofia Globe, в свою очередь, сообщает, что схема вывода средств PDVSA была раскрыта благодаря информации, полученной от США.

PDVSA на 100% принадлежит государству, ее доходы составляют значительную часть поступлений в бюджет Венесуэлы. В конце января в связи с ситуацией в стране США ввели в отношении компании санкции.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.