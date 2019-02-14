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 Общество
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Все про:Госэкоинспекция (54) задержание (5289)

 Госэкослужба не нашла нарушений на судне, которое более недели сама же незаконно удерживала в ''Черноморске''

Государственная экологическая инспекция не нашла нарушений на незаконно задержанном ею в порту "Черноморск" торговом судне.

Теперь кораблю разрешено покинуть морской порт.

Как стало известно OBOZREVATEL, сотрудники Госэкослужбы поднялись на борт корабля, взяли все необходимые пробы и не обнаружили никаких нарушений. В связи с чем запрет на выход судна из порта был снят.

Как ранее сообщалось, в "Черноморске" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Несмотря на то, что сотрудники службы не имеют законных оснований задерживать судна, кораблю запретили покидать порт.

По мнению экспертов, в этой ситуации Госэкоинспекция пользуется отсутствием подзаконных актов к принятому в октябре 2018 года законе об "едином окне". Он в частности предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами. Но там не прописан порядок взымания проб, а также проверки суден. Поэтому инспектора Госэкослужбы делают это на свое усмотрение.

Как сообщал ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, чтобы прекратить этот произвол нужно выводить ситуацию в законное поле, принять необходимые подзаконные акты и не давать чиновникам от экоинспеции заниматься самоуправством.

"Это единственный законный способ системно побороть самоуправство чиновников экоинспекции. Они превратили это в пиратскую схему заработка денег, которая бьет как по имиджу, так и по бюджетам страны и частных компаний", — считает Александр Каленков.

Его позицию поддержала и глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина. По ее мнению, для того, чтобы не ухудшить экономическую привлекательность украинских портов, важно принять наработки рабочей группы, которая разработала механизмы и порядок работы для Госэкослужбы. В нее входят все заинтерисованные органы и государственные ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3111675
 
   
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И самое интересное , что ни один чиновник-вымогатель не понесет за это наказания. А грузоотправитель-грузополучатель лишний раз подумает нужно ли связываться с украинскими портами?
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А руководители - чиновники будут и дальше проявлять "озабоченность". Так удобно и не накладно.
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От і з'явився екологам птах Обломінго!))) Сто відсотків- вимагали хабаря!
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Треба, щоб ці "королі гори" відшкодували збитки з своєї кишені, а не з державної. Та ще моральну шкоду державі Україна нарахувати.
Це зразу відіб'є бажання штучно створювати перепони для роботи. І не тільки їм
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Ильичёвский инфлот в 1994г судился с инспекцией охраны Чёрного моря из-за незаконного иска к капитану танкера продуктовоза. И когда мы почти выиграли суд, ....вдруг Начальник экологической инспекции и Ген.директор ГМА "Инфот" идут на "мировую", а Начальник инспекции отзывает свой иск. Двое "чинуш" идут навстречу друг другу, для того чтобы не было решения суда, на основании которого можно было бы и в будущем отказывать в исках экологической инспекции. Вот так у нас везде заканчивается борьба с коррупцией. Коррупционеры ищут тонкое звено, и оно так-таки там рвётся, где они предполагают.
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Украина -страна чиновничьего беспредела!!Эта саранча пожирает все что шевелится.А при отсутствии судебной системы это и отсутствие возможности бизнесу защищаться а малый бизнес вообще отдан на откуп чиновничьему рекету.Вот этого барыге спускать нельзя-такая ситуация полностью его заслуга
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Надеюсь, все понимаем, о чем было это задержание ((
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосэкослужба не нашла нарушений на судне, которое более недели сама же незаконно удерживала в ''Черноморске''
 
 
 
 
 
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