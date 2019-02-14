EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  650  18
Все про:растрата (150) суд (21817) Укрзализныця (1560) САП (978)

 Растрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу "Воздушного экспресса" состоится 21 февраля, - САП

Суд продолжил рассмотрение дела о завладении и растрате средств ГП "нацпроекта "Воздушный экспресс".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

"13 февраля 2019 г. в Киево-Святошинском районном суде Киевской области с участием прокурора САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по фактам завладения и растрате средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн ​​гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время судебного разбирательства судом на 60 дней продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении участника схемы завладения средствами государственного предприятия (обвиняемый содержится под стражей со 2 сентября 2016 года).

Также, с учетом позиции прокурора, судом отказано в удовлетворении ряда других ходатайств защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень коррупции и хищений в "Укрзализныце" пошел на спад, - Сытник

Кроме того, суд приобщил к материалам судебного дела 11 томов предоставленных прокурором письменных доказательств и начал исследования письменных доказательств.

В САП отметили, что обвинительный акт находится на рассмотрении суда с 11 апреля 2017 года.

Следующее судебное заседание состоится 21 февраля 2019 г..

Напомним, бывшему руководителю государственного предприятия с участием адвоката и научного сотрудника НЮАУ, руководителя ряда субъектов хозяйствования инкриминируется растрата и завладение денежными средствами государственного предприятия в сумме более 127 млн. грн.

По выдвинутым обвинениям подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Растрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу Воздушного экспресса состоится 21 февраля, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111674
 
 
 Топ комментарии
 
У нас хоть что то могут сделать и не украсть?
 показать весь комментарий
 
Ааааа... Теперь понял зачем Омеляну гиперлууп....
Посмотрел - схемка хорошая, и себе надо что то бабушке в "США отправить".
 показать весь комментарий
 
Кого на сьогодні знищили? Пальців однієї руки вистачить?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас хоть что то могут сделать и не украсть?
 показать весь комментарий
 
 
А откат щиколадному занести? Как же тут не красть...
 показать весь комментарий
 
Ааааа... Теперь понял зачем Омеляну гиперлууп....
Посмотрел - схемка хорошая, и себе надо что то бабушке в "США отправить".
 показать весь комментарий
 
 
так 127 лімонів) це не багато, там жене один пацан дерібанив! )))
 показать весь комментарий
 
 
Подождите ! На картинке показан совсем не тот поезд ! В статье идёт речь о предыдущем проекте, который должны были строить китайцы, под китайский же кредит. А на картинке - недавно завершённый успешный проект, который обошёлся в 20 раз дешевле.
 показать весь комментарий
 
 
Ви все брешете! У країні, з такою кількістю антикорупційних органів, це взагалі неможливо! А гроші використали на утримання страусів у Межигір'ї!
 показать весь комментарий
 
 
Гроші крали ще за Януковича (якщо ви цього не зауважили).
 показать весь комментарий
 
Річ у тому, що крали, крадуть, й будуть красти, а питання- коли цьому буде край?
 показать весь комментарий
 
 
корупція в Україні - головна теза ґебельсів пукіна і тому як УКРАЇНА демонструє що ЗНИЩУЄ корупціонерів та хабарників пропукінці сіпаються в судомах Розтрата 127 млн гривень: наступне судове засідання у справі "Повітряного експреса" відбудеться 21 лютого, - САП - Цензор.НЕТ 6266
 показать весь комментарий
 
Кого на сьогодні знищили? Пальців однієї руки вистачить?
 показать весь комментарий
 
 
А ну ка сь щиколадное, поясни ка мне, почему при Юлечке платежки за газ и комунальные в целом я платил что то около 150 гривен, а при таком по вашим словам умном и блестательном пеце в 12 раз больше? Арбайтен шнелль, щиколадное, отрабатывай рошенку бигом!
 показать весь комментарий
 
Для тупых есть простое объяснение. Чтобы дотировать цену на газ в $500, по которой йуля договорилась с вовой, ********* набрала кредитов, за которые расплачиваемся по сей день. Газ, говоришь, дешевый? ню-ню. Он дешевый только для лохов, которые закончили образование на задачках в одно действие, а дальше не вышли умом.
 показать весь комментарий
 
А что же ваш дюююже вумный щикаладный Прахвесиионал хотя бы так не смог? Или не исправил все Юлечкины просчеты? Мозгов нет сделать как Юлечка или лучше? Только красть и повышать тупо тарифы может? Да, он такой ваш обожаемый Пецекрыс, он и вас на зарплату кинет!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРастрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу "Воздушного экспресса" состоится 21 февраля, - САП
 
 
 
 
 
 вверх