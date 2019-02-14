 Растрата 127 млн гривен: следующее судебное заседание по делу "Воздушного экспресса" состоится 21 февраля, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

"13 февраля 2019 г. в Киево-Святошинском районном суде Киевской области с участием прокурора САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве по фактам завладения и растрате средств ГП "Нацпроект "Воздушный экспресс" в сумме 127 млн ​​гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между Международным аэропортом "Борисполь" и городом Киев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время судебного разбирательства судом на 60 дней продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении участника схемы завладения средствами государственного предприятия (обвиняемый содержится под стражей со 2 сентября 2016 года).

Также, с учетом позиции прокурора, судом отказано в удовлетворении ряда других ходатайств защиты.

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Кроме того, суд приобщил к материалам судебного дела 11 томов предоставленных прокурором письменных доказательств и начал исследования письменных доказательств.

В САП отметили, что обвинительный акт находится на рассмотрении суда с 11 апреля 2017 года.

Следующее судебное заседание состоится 21 февраля 2019 г..

Напомним, бывшему руководителю государственного предприятия с участием адвоката и научного сотрудника НЮАУ, руководителя ряда субъектов хозяйствования инкриминируется растрата и завладение денежными средствами государственного предприятия в сумме более 127 млн. грн.

По выдвинутым обвинениям подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.