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 Для России неожиданность то, что о Крыме еще говорят, - Ирина Геращенко

Сейчас Украине удастся привлечь к вопросу оккупации Крыма больше внимания.

Оккупация Крыма Россией остается в повестке дня правительств стран мира и международных организаций, и это большая неожиданность для России. Такое мнение высказала в интервью изданию Слово и дело первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем, пока нет ни одной площадки, на которой Россию можно было бы заставить говорить о Крыме, отметила она. "В нормандском формате звучали попытки говорить о Крыме. Путин категорически это отметает… К сожалению, мы видим, что сегодня это не только вопрос Украины, это вопрос, если честно, мягкотелости мира, который позволяет России воровать", - считает Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет, - Ирина Геращенко

Она напомнила, что сразу после аннексии Запад не ввел против страны-агрессора серьезных санкций, что позволило ее лидеру Владимиру Путину продвинуться в Донбасс.

Первый вице-спикер считает, что сейчас Украине удастся привлечь к вопросу оккупации полуострова больше внимания – "в контексте тех провокации и той эскалации, которая сегодня происходит в Керченском проливе и в Азове". Она подчеркнула, что Украина будет настаивать на "азовском" пакете акций.

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Необходимым условием возвращения Крыма является освобождение Донбасса, убеждена Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3111671
 
   
 Топ комментарии
 
.. а Турчинов також про Крим згадує?!!
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А оце, любі діточки, вам нова казочка от діда Панаса: https://www.youtube.com/watch?v=B-VDBL9cp9c
Враги Украины о ее выборах. Кто не в курсе, что это за персонажи-быстренько гуглим, потом смотрим до конца в свой обеденный перерыв и не забываем написать ублюдкам коммент и поблагодарить курьера, доставившего вкусную нямку.
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***** такое всемогущее что все отметает? ....Вероятно кому то пофиг чем кемлевский карлик занимается в Украине и вводят к России такие санкции чтоб только глаза мировому сообществу замылить.
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На Рашке уже говно жрут.

«Причиной заражения суворовцев паразитами назвали насвай.
Курсанты Суворовского училища в Ульяновске (УГСВУ) могли заразиться эхинококкозом, разжевывая насвай - табачный продукт, в состав которого входят экскременты животных. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщают «Известия».
По данным источника журналистов, близкого к следствию, версия заражения через насвай пока является одной из приоритетных. «Если в состав насвая входит помет, то от него вполне могло произойти заражение», - прокомментировал эту информацию собеседник издания в медицинских кругах.
Очаги заражения обнаружены не только в легких курсантов, но и в других органах - в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке. По словам мамы одного из подростков, часть пострадавших придется оперировать.14 февраля в красногорском госпитале, где находятся 33 воспитанника училища, ожидают новых больных из Ульяновска.»
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Кацап з гарною пам'яттю, що собака без бліх. Люди все пам'ятають і діють.
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Для нас тоже неожиданность 5 лет минских соглашений не вспоминали а тут вспомнила? Если росия не хотела это обсуждать зачем вы подписывали то что хотела росия, а не то что нужно Украине, вы с чьей стороны в Минске были?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля России неожиданность то, что о Крыме еще говорят, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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