Оккупация Крыма Россией остается в повестке дня правительств стран мира и международных организаций, и это большая неожиданность для России. Такое мнение высказала в интервью изданию Слово и дело первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с тем, пока нет ни одной площадки, на которой Россию можно было бы заставить говорить о Крыме, отметила она. "В нормандском формате звучали попытки говорить о Крыме. Путин категорически это отметает… К сожалению, мы видим, что сегодня это не только вопрос Украины, это вопрос, если честно, мягкотелости мира, который позволяет России воровать", - считает Геращенко.
Она напомнила, что сразу после аннексии Запад не ввел против страны-агрессора серьезных санкций, что позволило ее лидеру Владимиру Путину продвинуться в Донбасс.
Первый вице-спикер считает, что сейчас Украине удастся привлечь к вопросу оккупации полуострова больше внимания – "в контексте тех провокации и той эскалации, которая сегодня происходит в Керченском проливе и в Азове". Она подчеркнула, что Украина будет настаивать на "азовском" пакете акций.
Необходимым условием возвращения Крыма является освобождение Донбасса, убеждена Геращенко.
Враги Украины о ее выборах. Кто не в курсе, что это за персонажи-быстренько гуглим, потом смотрим до конца в свой обеденный перерыв и не забываем написать ублюдкам коммент и поблагодарить курьера, доставившего вкусную нямку.
«Причиной заражения суворовцев паразитами назвали насвай.
Курсанты Суворовского училища в Ульяновске (УГСВУ) могли заразиться эхинококкозом, разжевывая насвай - табачный продукт, в состав которого входят экскременты животных. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщают «Известия».
По данным источника журналистов, близкого к следствию, версия заражения через насвай пока является одной из приоритетных. «Если в состав насвая входит помет, то от него вполне могло произойти заражение», - прокомментировал эту информацию собеседник издания в медицинских кругах.
Очаги заражения обнаружены не только в легких курсантов, но и в других органах - в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке. По словам мамы одного из подростков, часть пострадавших придется оперировать.14 февраля в красногорском госпитале, где находятся 33 воспитанника училища, ожидают новых больных из Ульяновска.»