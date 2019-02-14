 Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди, - адвокаты Мангера заявили о слежке и прослушке их телефонов

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Адвокат Мангера Андрей Левковец заявил, что за ним и его коллегами следит СБУ.
"Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди", - отметил адвокат.
"Я замечаю за собой слежку. И есть основания считать, что наши телефоны прослушиваются", - добавил он.
Он также отметил, что были созданы "клоны сим-карточек чтобы совершить преступление против защитников", поэтому адвокаты просили суд запретить СБУ и ГПУ следить за ними.
Также адвокаты ходатайствуют о перенесении заседания, чтобы они могли обратиться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями о слежке и прослушке.
Прокурор заявляют, что адвокаты безосновательно обвиняют правоохранительные органы в слежке. И просят суд не удовлетворят ходатайство.
Судья решил удовлетворить ходатайство частично. Таким образом просит после заседания направить заявления адвокатов в полицию.
Адвокат Глоба заявил, что некие люди просили их также отказаться от дела.
В чем проблема? Слежка запрещена.
Мы сообщали, что интересы председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которому сегодня в Шевченковском суде Киева избирают меру пресечения по подозрению в убийстве Екатерины Гандзюк, представляют несколько адвокатов.
Херсонские (Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин) к началу заседания не успели, с Мангером были 3 киевских адвоката.
Как сообщает «РБК-Украина», это Константин Глоба, Андрей Левковец и Александр Шадрин.
Все трое также защищают интересы нардепа Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов и покушения на государственных деятелей.
Глоба известен как адвокат нардепа Борислава Розенблата по «янтарному делу», Левковец был назначен госадвокатом Геннадия Корбана, Шадрин защищал Штепу и одного из активистов «Антимайдана» Игната Кромского («Топаз»).
наружка МВД, разведчики МВД, КР обеспечение фискалов, частники. Мне продолжать?
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А навіщо МВС буде слідкувати за адвокатами Мангера? МВС мають їм охорону надати! Бо вбивство Шеремета досі не розслідуване. І тут закладаються якісь дивні підозри - чому не розслідуване? Може Шеремера вбило наше СБУ? По замоленню з Банкової?