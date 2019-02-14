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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1117) прослушка (244) слежка (130) суд (21817) Гандзюк (218) Мангер (25)

 Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди, - адвокаты Мангера заявили о слежке и прослушке их телефонов

Адвокаты подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявляют, что за ними следят.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат Мангера Андрей Левковец заявил, что за ним и его коллегами следит СБУ.

"Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди", - отметил адвокат.

"Я замечаю за собой слежку. И есть основания считать, что наши телефоны прослушиваются", - добавил он.

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Он также отметил, что были созданы "клоны сим-карточек чтобы совершить преступление против защитников", поэтому адвокаты просили суд запретить СБУ и ГПУ следить за ними.

Также адвокаты ходатайствуют о перенесении заседания, чтобы они могли обратиться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями о слежке и прослушке.

Прокурор заявляют, что адвокаты безосновательно обвиняют правоохранительные органы в слежке. И просят суд не удовлетворят ходатайство.

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Судья решил удовлетворить ходатайство частично. Таким образом просит после заседания направить заявления адвокатов в полицию.

Адвокат Глоба заявил, что некие люди просили их также отказаться от дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3111670
 
 
 Топ комментарии
 
Это уже просто модная фишка для тех, кого обоснованно берут за жопу. Невинные жертвы режима плодятся, как тараканы. Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди, - адвокаты Мангера заявили о слежке и прослушке их телефонов - Цензор.НЕТ 9702
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Так ясное дело . Начнешь сливать всю шоблу , уберут .
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Еще один "неуловимый Джо"...
Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди, - адвокаты Мангера заявили о слежке и прослушке их телефонов - Цензор.НЕТ 5441
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Заседание перенося и переносят, а вдруг ваш клиент ... того... этого
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Это уже просто модная фишка для тех, кого обоснованно берут за жопу. Невинные жертвы режима плодятся, как тараканы.
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А чего тогда такой негатив против вынесения судом о запрете слежки? Если никто не следил, то после запрета слежки ничего не изменится.
В чем проблема? Слежка запрещена.
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что за тотальная слежка за всеми....или это тотальный пиар на актуальные темы
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Так ясное дело . Начнешь сливать всю шоблу , уберут .
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Делают все, чтобы затянуть дело. Как и раньше. Это их тактика и право. Судья должен с этим разобраться. Если он судья, а не проплаченная тряпка.
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Головне - дотягнути до виборів, а там прийдуть наші і все порішають.
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"Топаз, дай команду",

Мы сообщали, что интересы председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которому сегодня в Шевченковском суде Киева избирают меру пресечения по подозрению в убийстве Екатерины Гандзюк, представляют несколько адвокатов.
Херсонские (Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин) к началу заседания не успели, с Мангером были 3 киевских адвоката.
Как сообщает «РБК-Украина», это Константин Глоба, Андрей Левковец и Александр Шадрин.
Все трое также защищают интересы нардепа Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов и покушения на государственных деятелей.
Глоба известен как адвокат нардепа Борислава Розенблата по «янтарному делу», Левковец был назначен госадвокатом Геннадия Корбана, Шадрин защищал Штепу и одного из активистов «Антимайдана» Игната Кромского («Топаз»).
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Дайте адвокатам клітчасті ковдри. Со вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди, - адвокаты Мангера заявили о слежке и прослушке их телефонов - Цензор.НЕТ 8721
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За ним следят люди и он уверен, шо это сбу... а шо у нас люди только в сбу? Есть еще минимум 400 депутатов, кабмин и порось
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Структура спостереження є тільки в СБУ
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Глубокое заблуждение...
наружка МВД, разведчики МВД, КР обеспечение фискалов, частники. Мне продолжать?
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Структура спостереження є у всiх органах мвд. сбу. всу. i так далi
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НАБУ ще забули))
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А навіщо МВС буде слідкувати за адвокатами Мангера? МВС мають їм охорону надати! Бо вбивство Шеремета досі не розслідуване. І тут закладаються якісь дивні підозри - чому не розслідуване? Може Шеремера вбило наше СБУ? По замоленню з Банкової?
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Пане Іване, структура спостереження є у всіх спецслужбаж. Але їх саме більше у комерційних структарах та бандитських злочинних угрупуваннях. Але міні цікаво те, звідки "адвокати" знвють, що за ними стежать СБУ? Мже ті, що стежать показали їм свої "ксіви"? Чи може вони когось упізнали? Чи може вони просто блешуть? У таких "адвокатів" треба забирати право-ліцензію. Фактично вони є посібники злочинців.
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Слово не горобець - "вискочить"....живий не вийдеш! (З ********* "нового життя" ...)
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а ты думал, что смурфики следить будут?
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Справа Мангера може потягнути за собою всю шоблу Шпигуна з Банкової. А він ще сподівається переобратись. Тут ставка більше ніж життя. Шпигун піде на будь що, щоб залишитись у владі
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)))) тюля еще вчера за него мазу тянула, а сегодня шабуню продтянула, чтоб оно волало -люлю надо посадить... Хреново у косатой с рейтингом, ох, хреново)))
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А мне уже жалко, вас, тюленеудачников -опять люля в пролете...)))
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Наїлись грибів і їм здається що на ними слідкують.
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Украинские адвокаты не законность в судах защищают а занимаются враньем и фальсификацией понимая именно так свои функции
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Ага! А мусорня, чікісти, слєдакі, прокурви та "судді" це такі порядні, що аж наскрізь просвічуються.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСо вчерашнего дня замечаю, что за мной следят люди, - адвокаты Мангера заявили о слежке и прослушке их телефонов
 
 
 
 
 
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