 У Гандзюк были определенные конфликты с полицией Херсона, - мэр Николаенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил херсонский городской голова Владимир Николаенко.
"Ничего не знаю о конфликтах СБУ в Херсонской области и Нацполиции. Я знаю, что у Кати были конфликты с полицией, и она их обвиняла. Именно по ее инициативе я написал письмо в ГПУ, и большинство депутатов городского совета поддержали передачу этого дела на подследственность СБУ ... Это был определенный конфликт именно Екатерины с нашими полицейскими и ее инициатива о передаче дела в СБУ", - заявил Николаенко.
Он также прокомментировал заявление подозреваемого в убийстве Гандзюк Владислава Мангера, который ранее сообщил о якобы сотрудничестве активистки со Службой безопасности Украины.
"Для меня это было даже обидно слышать. Мне кажется, что Владислав Николаевич, видимо, послушал своих юристов и ту систему защиты он осуществляет сегодня - надо не обвинять кого-то, а защищать свое имя. Что касается Екатерины, она была человеком совершенно неуправляемым", - сообщил городской глава.
Николаенко отметил, что Гандзюк было невозможно указывать, что ей необходимо делать. По словам мэра Херсона, "она была искренним человеком, не воспринимала ни дураков, ни фальши".
"Что касается СБУ, я лично знаю господина Доценко, возможно не так хорошо, несколько раз встречались. И я искренне убежден, что это настоящий патриот Украины. Ни на одной встрече мы не обсуждали политические вопросы. Мне кажется, что это просто желание перевести в политическую плоскость это дело. Автомобили с лесом в направлении морского порта или через Херсон сегодня не двигаются. Видимо, выжидают", - добавил Николаенко.
Ранее Мангер заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе безопасности Украины заявление Мангера назвали абсурдным.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Чем известен шеф "политической охранки" СБУ Даниил Доценко, которого назвали убийцей Гандзюк
Наявність в поліції таких, які б'ють людей з криками "Ложись, Бандера" це самостійність і незалежність від кого?
Волонтери, активісти з групи "#Хто замовив Катю Гандзюк" пишуть про дуже дивну самостійність Авакова.
Roman Sinicyn
17 год ·
Веселих історій вам на вечір.
Ви вже чули мабуть, про те що в АП ніби-то планують будувати чи вже будують масову мережу з підкупу виборців.
Типу гроші за голос.
Різнокаліберні риги про це прямо казали, майонезна баночка натякала що не допустить....
Так от мусора.
Обласні управління поліції по всій Україні вже з місяць розсилають в різні бюджетні \ комунальні установи запити з вимогою надати дані про партійну належність співробітників (!!!).
Інші цікаві данні збирають, але про це згодом.
В даному випадку з головлікарем «не проканало», бо про ці папірці дізнались в РДА, далі в ОДА ну і зчинився скандал.
Мусора прийшли відкликати свій запит актом (!!!), а потім ще й головлікарю вибачення прилетіло з главку)).
Я це до чого?
На фото Олег Козловський. Про нього ви не знайдете багато інформації в відкритих джерелах.
Козловський - колишній очільник СБУ в Луганській області.
В минулому році його чомусь звідти з тріском виперли.
Але він "всплив" в Києві ... в Поліції.
Два тижні тому Козловського призначили замом Князева.
Замом керівника поліції України, на хвилинку.
За моєю інформацію саме Козловський відповідає за вибори.
Саме з Козловським постійно контактує один (чи одна) з кандидатів в Президенти.
Саме під Козловського при керівниках поліції кожної області ввели посаду "помічника по виборам" і розставили туди різних, часом дуже цікавих, людей.
Походу мусора теж завзято будують сітку підкупу або прямого впливу на виборців, судячи з всього.
Цікаво під якого кандидата? ))))))
Чи ідеальний Аваков? Звісно ж ні. Так само, як і Оніщенко. Олігарх-втікач, що написав книжку "Петро П'ятий". Але на певному етапі такі олігархи(як і Коломойський, доречі) виконують рятівну роль для цілої країни. Для нашої з вами країни
Я показала пост волонтера Романа Сініцина, в якому він описав реальну історію про те, що з обласних управлінь поліції розсилаються запити в різноманітні установити, в тому числі і медичні, із проханням надати списки по партійній приналежності співробітників.
Це пряме порушення ЗАКОНУ тим, хто обіцяв демонструвати чесність та порядність.
Деталі в коменті
14.02.2019 12:26
Это в ходе обсуждения вопросов приема пищи В. Николаенко искренне убедился, что Д. Доценко - настоящий патриот Украины?
Позор "журналистам" Цензора, пишут по резонансной теме, а выйти на улицу в Херсоне и спросить кто такая была Гандзюк не могут. А зря, очень много интересного бы узнали бы
Исполнитель - имбицил .
Организатор - дегенерат .
Заказчик - ********* , неряха , долбодятел с очень ограниченным интеллектом и кругозором как у ящерицы .
Об этом не просто говорит , а кричит (для тех кто понимает) - "почерк преступления" .
Любой следак с мозгами и опытом такое подтвердит .
Но это , разумеется , если конечной целью преступления не были политически мотивированным под выборы ,
В таком случае - Катя просто стала "жертвенным ягнёнком" на этом ристалище мерзкой игры гнойных политиканов !