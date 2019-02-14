 Поправки ЕС по "Северному потоку-2" могут сделать поведение России еще более агрессивным, - Зеркаль

Согласованные Европейской комиссией поправки к газовой директиве, которые касаются в том числе и газопровода "Северный поток-2", могут сделать поведение России еще более агрессивным, и в таком случае для усиления давления на РФ возможно введение дополнительных санкций. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть риск того, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает поведение РФ еще более агрессивным, это вынуждает усилить давление на Россию, включая возможные санкции", - заявила она.

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По словам Зеркаль, принятие изменений в директиву само по себе не снимает риск, связанный с вопросом безопасности строительства обходного газопровода.

"Мы увидели очень агрессивную реакцию со стороны РФ на попытки регулировать "Северный поток-2", вплоть до заявлений о том, что "достроим "Северный поток" и разберемся с Украиной", теперь это четкий лозунг российской пропаганды", - заявила она.

Зеркаль пояснила, что внесенные поправки – это то, чего требовала Украина, и сейчас есть правовые рамки, в которых функционирование "Северного потока-2" возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС, а следующая поставленная задача – это обеспечить имплементацию этих изменений.

"В рамках триалога было решено, как Европейская комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением прав ЕС газопроводами из третьих стран", - отметила замминистра.

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Комментируя ситуацию о достигнутом французско-немецком компромиссе, Зеркаль отметила, что было решено, что именно Германия должна решать вопросы экономических аспектов работы "Северного потока-2", поскольку именно она является государством "входа" на территорию ЕС.

"Многие восприняли его (компромисс. - Ред.) как предательство, но зато это шаг к новому консенсусу в ЕС в целом, который значит, что "Северный поток-2" не имеет политических привилегий и должен быть строго оценен со всех сторон - регуляторной, экономической и, конечно, со стороны безопасности", - пояснила она.

Замминистра отметила, что это является важным сдвигом, который учитывает интересы и нашей страны, и делает позицию Украины сильнее, в то же время ни один из рисков не устранен.