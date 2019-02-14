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 Поправки ЕС по "Северному потоку-2" могут сделать поведение России еще более агрессивным, - Зеркаль

Для усиления давления на РФ возможно введение дополнительных санкций, считает замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Зеркаль.

Согласованные Европейской комиссией поправки к газовой директиве, которые касаются в том числе и газопровода "Северный поток-2", могут сделать поведение России еще более агрессивным, и в таком случае для усиления давления на РФ возможно введение дополнительных санкций. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть риск того, что распространение требований ЕС на "Северный поток-2" сделает поведение РФ еще более агрессивным, это вынуждает усилить давление на Россию, включая возможные санкции", - заявила она.

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По словам Зеркаль, принятие изменений в директиву само по себе не снимает риск, связанный с вопросом безопасности строительства обходного газопровода.

"Мы увидели очень агрессивную реакцию со стороны РФ на попытки регулировать "Северный поток-2", вплоть до заявлений о том, что "достроим "Северный поток" и разберемся с Украиной", теперь это четкий лозунг российской пропаганды", - заявила она.

Зеркаль пояснила, что внесенные поправки – это то, чего требовала Украина, и сейчас есть правовые рамки, в которых функционирование "Северного потока-2" возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС, а следующая поставленная задача – это обеспечить имплементацию этих изменений.

"В рамках триалога было решено, как Европейская комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением прав ЕС газопроводами из третьих стран", - отметила замминистра.

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Комментируя ситуацию о достигнутом французско-немецком компромиссе, Зеркаль отметила, что было решено, что именно Германия должна решать вопросы экономических аспектов работы "Северного потока-2", поскольку именно она является государством "входа" на территорию ЕС.

"Многие восприняли его (компромисс. - Ред.) как предательство, но зато это шаг к новому консенсусу в ЕС в целом, который значит, что "Северный поток-2" не имеет политических привилегий и должен быть строго оценен со всех сторон - регуляторной, экономической и, конечно, со стороны безопасности", - пояснила она.

Замминистра отметила, что это является важным сдвигом, который учитывает интересы и нашей страны, и делает позицию Украины сильнее, в то же время ни один из рисков не устранен. 

Источник: https://censor.net.ua/n3111668
 
 
 Топ комментарии
 
Може спочату в Україні почати боротися з корупцією, з північним окупантом, а вже потім чогось вимагати від світового товариства?
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Выступаем завтра на рассвете. Оружия можете не брать, я дам Вам парабелум.
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Цензор, де радісна новина?

Сьогодні в Москві в результаті ДТП на одному з перехресть отримала важкі травми клемлівська пропагандистка Скабєєва.
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Може спочату в Україні почати боротися з корупцією, з північним окупантом, а вже потім чогось вимагати від світового товариства?
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Выступаем завтра на рассвете. Оружия можете не брать, я дам Вам парабелум.
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Ти сої пережер? Я плачу податки, як би смішно тобі не було, тому й маю право вимагати від людей, яких я винаймаю та утримую!
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Сейчас начнется - ты кацап, ты тварь, ты вошь, ты гнида... Как только мальдивского главнокомандующего затронешь - одно и тоже. Он что, неприкасаемый?
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Кроме вас его тут никто и не вспомнил? Голюники уже у вас на этой почве?
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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Цензор, де радісна новина?

Сьогодні в Москві в результаті ДТП на одному з перехресть отримала важкі травми клемлівська пропагандистка Скабєєва.
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Пока не проверено, та ли Скабеева. Подождем, прежде чем наливать.
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Немцы, которые убили в ВВ2 два десятка миллионов русских - друзья и союзники.
Украинцы, воевавшие бок о бок с русскими против немцев - враги номер один.
Кацапы, сэр.
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Ты еще наполеоновские войны вспомни. Когда она была, та война. Только пропаганда осталась.

Кстати, согласно официальной истории России ВОВ началась случайно: СССР и Германия в начале 2МВ дружили, друг другу помогали, но потом почему-то Германия напала на СССР, а то бы и до сих пор дружили.
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Не почему-то, а вполне закономерно. Адольф увидел чего на самом деле стоит РККА на примере финской войны и решил, что у него легко получится расчистить поле. Оно бы так и было, если бы он не закусился с Британией и США. Но мы сейчас не об этом.
Европа в недалеком будущем горько пожалеет о своей жадности и самонадеянности. История их ничему не научила.
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Напоминаю кацапам - вы начали агрессию против Украины из-за "ущемления русскоязычного населения" Украины, следуйте своему курсу и не приобщайте свои другие экономические, политические и психические аспекты к выбранному курсу. Поправки ЕС по "Северному потоку-2" могут сделать поведение России еще более агрессивным, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5079
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Задолбали уже мантрами о борьбе с коррупцией. В европе та же коррупция, только , более скрытая. Съездите в Вену, вам там с удовольствием расскажут, как строилась муниципальная больница. Даже теорию разработали про оригинальную форму австрийской задницы, чтоб обосновать покупку спецунитазов. Все эти разговоры о супер коррупции в Украине для того чтоб держать на коротком поводке страну, и когда встают принципиальные вопросы -завывать "ну -у, у вас корру-упция". А у самих пол европарламента куплено ******.
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всё верно - коррупция есть везде
но когда ты живёшь в достатке - легче переносить факт наличия коррупции в твоей стране
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коррупция самое модное слово. Его употребляют так часто, что забыли его определение.
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все таки немцы мыслят широко и только цифрами-подставили цапов под расходы, а сами будут плоды пожирать. Умно
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Какие немцы? правительство чьё? Вот здесь Вам подскажут:
Guckt mal Machterhalt durch Geschichtsmanipulation - Wolfgang Effenberger (Vortrag Regentreff 2018) www.youtube.com/watch?v=UC5Z9o8sPIg&t=1360s
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"...внесені поправки - це те, чого вимагала Україна ....". Так це що ж виходить , що влада України не проти самого газопроводу ? .
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Прежде всего, ВСЕХ ВАС С ПРАЗДНИКОМ. Лежу и слушаю нашего президента, Харьков - Атом маш. Как все хорошо, аж сон прошел. Но, виновато НО или АЛЭ. Долг заборгованности населения 50 миллиардов. Это шо то говорит или нет,? ОЧНИТЕСЬ, Мне за вас стыдно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоправки ЕС по "Северному потоку-2" могут сделать поведение России еще более агрессивным, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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