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Все про:суд (21817) увольнение (1516) Вовк_Павел (7)

 Окружной админсуд Киева удовлетворил 62% исков уволенных чиновников о восстановлении их в должности, - глава суда Вовк

Окружной административный суд Киева заявляет, что решением суда восстановлены в должности 62% уволенных чиновников.

Об этом сказал глава Окружного админсуда Павел Вовк в интервью "Украинским новостям", передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева удовлетворяет, согласно статистике, в год около 60% исков. А конкретно по категории дел "увольнение с публичной службы" такой показатель составляет 62%", - сообщил он.

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В частности, за 2018 год из 378 дел удовлетворены иски по 235 делам.

При этом Вовк подчеркнул, что преимущественно органы власти выполняют решения суда о восстановлении уволенных чиновников. Этот процесс блокируется "исключительно в единичных случаях в отношении топ-чиновников".

Напомним, в 2018 году Окружной админсуд Киева восстановил в должности экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и экс-главу Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Приступить к обязанностям восстановленным чиновникам не удалось, однако они получили компенсации зарплаты за время "вынужденного прогула" в период судебных разбирательств в связи с увольнением.

Кроме того, среди скандальных решений суда - восстановление в должности отстраненного ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, а также отстранение от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/n3111664
 
 
 Топ комментарии
 
Победа контрМайдана!
Все что надо знать о Порохне и правительстве Гроси!
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Что самое парадоксальное. У всех наших чиновников очень "талантливые" дети, жены, родственники-бизнесмены. Но, как только чиновник лишается места, все сразу становятся бесталанными....Вот чиновники и рвутся назад, чтобы "таланты" вернулись, без этого пороблено делается Окружной админсуд Киева удовлетворил 62% исков уволенных чиновников о восстановлении их в должности, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 871
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Я так и не понял: это осуждение или достижение?
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человек порошенко увольняет людей из команды порошенко и восстанавливает не из команды порошенко - но виноват порошенко - вы однозначно цап и тролль)))))
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Я так и не понял: это осуждение или достижение?
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Это отчуждение из твоего и моего карманов на достижения!
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Победа контрМайдана!
Все что надо знать о Порохне и правительстве Гроси!
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еще одному - увольнять из правительства,как вы пишите - гроси - это команда гросси? не ну на цапии только так могут - очевидное - невероятное)))))
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Ой он бедный несчастный.... Ничего то от него не зависит.....
Ну прям как Порохня....
Как километр дороги открывать - так с оркестром..... А как отвечать за косяки или бездействие - так это не они или непреодолимые обстоятельства!
Нах-й нам такие менеджеры?!!!!! Они не выполняют свои обязательства и не оправдывают затраты на их содержание!
А один из них еще 5 лет контракта выпрашивает! Типа них-на не сделал из обещанного за 5 лет, дайте еще 5.
При рыночном капитализме они бы вылетели с работы с черной меткой!
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Если ты о рыночном капитализме, то в Штатах президент, выполнивший 40% предвыборных обещаний - чуть ли не святой. А во времена Картера на вопрос о выполении предвыборных обещаний, его советниками был дан примерно такой ответ: "Да президент обещал снизить налоги. Но до конца срока осталось еще полгода, т.е. президент может четыре года повышать налоги, а в последний месяц снизить - и он выполнит свои обещания." Так что не надо нас тут лозунгами забрасывать.
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Какая трогательная забота о человеке. Человеке-чиновнике
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После 31.03 начинать нужно будет с увольнения всех судей, через референдум.
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"за 2018 год из 378 дел удовлетворены иски по 235 делам"(с). Это шо ш получается??? Две трети восстанавливается, что ли?! Надо же, на флоте пожестче, однако. Можно один раз влететь, дабы более тебя ни разу, ни в какой нормальной компании, на работу не взяли.
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Так что зря петруха рехформу найуспешнейшую провел))))Чинуши в безопасности и это самое главное))))
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Так мальдивский главнокомандующий ЛИЧНО исключил этот суд из списка ликвидируемых судов, хотя он там раньше был. Вот вся продажная клика и сохранилась. Теперь ее барыги и пользуются. И тут уже не переведешь стрелки на попередников или юлю. ЛИЧНО сохранил и ЛИЧНО юзает.
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Что самое парадоксальное. У всех наших чиновников очень "талантливые" дети, жены, родственники-бизнесмены. Но, как только чиновник лишается места, все сразу становятся бесталанными....Вот чиновники и рвутся назад, чтобы "таланты" вернулись, без этого пороблено делается Окружной админсуд Киева удовлетворил 62% исков уволенных чиновников о восстановлении их в должности, - глава суда Вовк - Цензор.НЕТ 871
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Рассуждения на тему, можно ли проводить реформы без необходимых законов и независимых судей. Или почему не едет телега впереди кобылы.
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да все просто - судебная реформа началась пока только с высших судов Украины - просто не дошла еще - все будет - а это просто плевок и вызов обществу
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да интересно и как её там видно - кроме переименований и новых объемов заносов на будкострой? Окружний адмінсуд Києва задовольнив 62% позовів звільнених чиновників про відновлення їх на посаді, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 3361
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та нишо сам видал - те же прокуворы и мудьи Окружний адмінсуд Києва задовольнив 62% позовів звільнених чиновників про відновлення їх на посаді, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 1032 Окружний адмінсуд Києва задовольнив 62% позовів звільнених чиновників про відновлення їх на посаді, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 4065
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ты это по прежнему веришь в светлое и доброе - но по чему то дробовик заражен? - так?)))
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у меня и дробовик заряжен и м60 и танк заправлен
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куда ? зачем ? ты шо гос переворот собрался делать?
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нахрена - конституционное право реализую
срать я хотел на банду мвд м её приказами ментам и прокуворам
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и интересно как поедет кабыла если канячка стоит на месте и околела
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то рехворма такая шаКАЛадная Окружний адмінсуд Києва задовольнив 62% позовів звільнених чиновників про відновлення їх на посаді, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 154
точнее имитация Окружний адмінсуд Києва задовольнив 62% позовів звільнених чиновників про відновлення їх на посаді, - глава суду Вовк - Цензор.НЕТ 1445
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Чого б то було так хвилюватися?.. 100 м кільцевої дороги вже зарезервовано за окружним судом..😕
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страшно представить, какие там бабки прокрутились!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкружной админсуд Киева удовлетворил 62% исков уволенных чиновников о восстановлении их в должности, - глава суда Вовк
 
 
 
 
 
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