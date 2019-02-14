 Окружной админсуд Киева удовлетворил 62% исков уволенных чиновников о восстановлении их в должности, - глава суда Вовк

Об этом сказал глава Окружного админсуда Павел Вовк в интервью "Украинским новостям", передает Цензор.НЕТ.
"Окружной административный суд города Киева удовлетворяет, согласно статистике, в год около 60% исков. А конкретно по категории дел "увольнение с публичной службы" такой показатель составляет 62%", - сообщил он.
В частности, за 2018 год из 378 дел удовлетворены иски по 235 делам.
При этом Вовк подчеркнул, что преимущественно органы власти выполняют решения суда о восстановлении уволенных чиновников. Этот процесс блокируется "исключительно в единичных случаях в отношении топ-чиновников".
Напомним, в 2018 году Окружной админсуд Киева восстановил в должности экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и экс-главу Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. Приступить к обязанностям восстановленным чиновникам не удалось, однако они получили компенсации зарплаты за время "вынужденного прогула" в период судебных разбирательств в связи с увольнением.
Кроме того, среди скандальных решений суда - восстановление в должности отстраненного ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой, а также отстранение от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Все что надо знать о Порохне и правительстве Гроси!
Ну прям как Порохня....
Как километр дороги открывать - так с оркестром..... А как отвечать за косяки или бездействие - так это не они или непреодолимые обстоятельства!
Нах-й нам такие менеджеры?!!!!! Они не выполняют свои обязательства и не оправдывают затраты на их содержание!
А один из них еще 5 лет контракта выпрашивает! Типа них-на не сделал из обещанного за 5 лет, дайте еще 5.
При рыночном капитализме они бы вылетели с работы с черной меткой!
срать я хотел на банду мвд м её приказами ментам и прокуворам
точнее имитация
Бла -бла-бла