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 Суд продолжил избирать меру пресечения Мангеру. ФОТО

Суд по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, возобновил свою работу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Подозреваемый Мангер, представители прокуратуры присутствуют на заседании суда. Вместе с тем, отсутствует один из адвокатов Мангера Шадрин, в связи с чем защита подозреваемого ходатайствует о переносе заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Мангера о причастности к убийству Гандзюк генерала СБУ Доценко является "абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - Гитлянская

Также защита заявляет ходатайство об обеспечении трансляции заседания суда.

Суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайств.

Суд продолжил избирать меру пресечения Мангеру 01

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Читайте также: Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть, - Тимошенко о подозрении Мангеру в деле об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3111662
 
 
 Топ комментарии
 
Але вимальовується дуже цікава картина. Схоже, що всі гучні замовні вбивства і напади на активістів і журналістів - справа СБУ Порошенка. А всі ці С14 - порошенківсьо-есбеушні тітушки-викормиши. На кого Порошенко не має впливу - поліція Авакова. І вбивство Катерини - цілком можливо було провокацією, щоб Авакова замінити перед виборами на якусь порошенківську маріонетку. Так само зробив перед другим туром у 2010му Іуда Ющ, коли прибрав Луценка з МВС і міліція на виборах була деморалізована та лише спостерігала. Таким чином Януковічу вдалось домалювати собі декілька мільонів фальшивих голосів. Цікаво
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"Когда справедливость исчезает, то не остаётся ничего, что могло бы придать ценность жизни людей."
Иммануил Кант .
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Прокол вышел у шоколадных. Они ожидали, что Мангер сбежит. И тогда можно было на него вешать всех собак. Но он не сбежал. Более того озвучил как раз наиболее вероятного заказчика из СБУ.
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Почему йулия коляска не може лавандоса подкынуть))Хто за Херсоном посмативать будет?
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"Когда справедливость исчезает, то не остаётся ничего, что могло бы придать ценность жизни людей."
Иммануил Кант .
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С ВСС "Винторез" и вагоном бронебойно - зажигательных СП-9 к нему ты, именно ты в силах изменить все!
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Глупость . Украина - цивилизованная страна , мы очень хотим так думать .
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Ага, цивилизованная, аж жуть. Мангер и его подельнички, да и понты у райотдела с выкриками ложись Бандера прям иллюстрируют наглядно...
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Починай. Прямо там, де ти зараз - в Москві. Ми тебе підтримаєм. Може бути
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Я в Черкасах. Тут без доброї снайперки бізнес не зробиш...
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Не надо срать на Черкассы . Не нравится - чемодан / вокзал / раша .
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И какой же у тебя бизнес в Черкассах, что ты с этими проблемами с говномерией и бригадою Юлькиного авторитета Бородая не сталкивался? Дрочильно - на - щиколадную - Пецюкрисовый???
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Я требую продолжения банкета! И обсырания щиколадной сволочи по полной программе!
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Дорогие избиратели! Я не могу сказать ничего хорошего о своих конкурентах… Какая прекрасная троица собралась в этом округе! Первый обесчестил собственную бабушку, второй тещу, а третий - чужого дедушку, когда тот шел в лес за хворостом! При таком начале они и в дальнейшем, разумеется, не могли придумать ничего лучше, как красть, где удастся, и там, куда есть доступ. А раз уж они крали, то и грабили. Первый напал на молочницу, второй на беднягу шахтера, возвращавшегося после получки домой, а третий на старичка санитара, который нес в город все свои сбережения, отложенные на похороны. Столь же прекрасной была вся их жизнь; они играли в карты, мошенничали, застраховали имущество, потом сами устроили поджог, наплевав на то, что на чердаке сгорели их родители, потому что тем самым они устранили свидетелей своих преступлений. А с каким трогательным единством вся троица, хоть они и принадлежат к различным политическим лагерям, собиралась на вокзале! Один воровал кольца, другой очищал карманы, третий выступал в роли сводника. Лишь в одном случае у меня нет доказательств - кто из них убил владельца табачной лавочки, первый, второй или третий, после чего, разумеется, у него на совести было три убийства, стало быть, на одно больше, чем у остальных.
Ярослав Гашек
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як там самопочуття у мангера?!
ковдра насірова, вже в суді? Суд продовжив обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 2647
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Уголовной наружности и уголовник по сути Магнер это Украина?
Можете записать его в свои друзья и родственники, если он Вам так нравится, но не надо отождествлять его с Украиной.
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Для кого Украина так и осталась "братками из 90-х".
Никогда так хорошо не жили, как тогда.
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То есть Суд продовжив обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 2863 . Так у нас что, за наружность срок дают? Если есть реально, за что посадить, так пусть предъявляют доказательную базу и осуществляют справедливое наказание. Но когда, тупо подставляют, в наглую, не прикрыто, до примитивно-противного, выполняют заказ, а не осуществляют правосудие. Цель, арестовать на два месяца, без права внесения залога, а там по накатанной, превратить в затяжной процесс, типа успокоить общественность и отвести от реальных преступников, до выборов. Тулько хрен они угадали, Юлия Тимошенко возьмет себе, на этом без приделе власти, большие бонусы, а придя к власти восстановит справедливость, накажет истинно виновных и их покровителей, в том числе и участников этого правового шабаша.
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Естественно, пусть предъявлют доказательную базу.
НО ставить знак равенства между Магнером и Украиной это абсурд и оскорбление Украины.
Сразу же после покушения на Катерину и ее друзья, и херсонские, киевские волонтеры Катерины, а теперь уже и ее отец одним из первых подозреваемых называли именно Мангера.
Уже неоднократно в комментах давали ссылку на фильм херсонских журналистов 2017 года о "чести, уме и совести" Херсонщины Мангере:
https://www.youtube.com/watch?v=KigaGclBoBo
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Но, так они же ее не предъявляют, ссылаясь на страшную государственную тайну, адвокаты просто обязаны, поверить на слово прокурорам. Б-Р-Е-Д!!!
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Шел 2051 год.
"Суд продолжил избирать меру пресечения Мангеру........"
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Чи то мені здається, але суддя посивів за ніч. Йому куратори з Банкової хоч дали відпочити? Вчора трохи не побили рекорд по часу засіддання суду, коли обирали запобіжний захід Корбану. Теж був такий "особливо-небезпечний злочинець".
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А что, уже суд закрытый, видео уже не будет? Или может кто знает, где можно посмотреть суд в онлайн?
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Прокол вышел у шоколадных. Они ожидали, что Мангер сбежит. И тогда можно было на него вешать всех собак. Но он не сбежал. Более того озвучил как раз наиболее вероятного заказчика из СБУ.
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Сбежит - куда?
Кому и где он нужен, простите?
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Ага, выдадут из любой страны, особенно тогда, когда огласят причину, с железными доказательствами, "одна бабка сказала", но видеозапись, свидетельствующую о том, что бабка действительно сказала, мы вам не предоставим, это государственная тайна.
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Ты такой смешной. Онищенко уже выдали. У этого Мангера, похоже есть такой компромат, что это будет атомная бомба для власти. Он его озвучил, но доказательство этому суду не даст, иначе сердечный приступ на кинокамеры, во время следующего заседания суда, на глазах у миллиона свидетелей, ему обеспечат быстрее, чем догорят эти доказательства.
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Але вимальовується дуже цікава картина. Схоже, що всі гучні замовні вбивства і напади на активістів і журналістів - справа СБУ Порошенка. А всі ці С14 - порошенківсьо-есбеушні тітушки-викормиши. На кого Порошенко не має впливу - поліція Авакова. І вбивство Катерини - цілком можливо було провокацією, щоб Авакова замінити перед виборами на якусь порошенківську маріонетку. Так само зробив перед другим туром у 2010му Іуда Ющ, коли прибрав Луценка з МВС і міліція на виборах була деморалізована та лише спостерігала. Таким чином Януковічу вдалось домалювати собі декілька мільонів фальшивих голосів. Цікаво
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Як раптово полюбили Авакова, ті, хто п'ять років криком кричали в його сторону "Вбивця Саши Бєлого!", "рюкзаки! рюкзаки!".
Цікаво...
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Святая наивность, "враг моего врага - попутчик." Или ты не знала. Задача у народа Украины одна- УБРАТЬ БАНДУ №2, и желательно пожизненно и с конфискацией имущества.
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Все переметнувшиеся будут прощены за любые совершенные ими преступления?
"Своим - все, чужим - закон!" ?
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Я спрашиваю не о принципе сотрудничества, а о принципе соблюдения закона.
"Все переметнувшиеся будут прощены за любые совершенные ими преступления?".
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История Европы и Штатов вам в руки. Просто они прошли этот путь, а мы в еще там. Нет элиты, одна шваль.
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В конкретном случаи, скажу вам по секрету. Суд продовжив обирати запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 7082
Пеця и Аваков не дружны. При втором президенстве пеци авакову уже не быть у корыта. Поэтому аваков делает ставку на любого. Юля его приласкает. Так, что у пеци полный геморрой с "Батькивщиной"
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Аваков вбив одного Білого, а Шпигун знищив вже тисячі вмотивованих пасіонаріїв. Аваков вкрав декілька мільонів на рюкзаках і гелікоптерах, а Шпигун вкрав декілка сотен мілярдів на схемах, якими оплутав всі грошові потоки України. Як у вас з матиматикою? Дати калькулятор?
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Не хочу спорить, думаю Ваня Сулима, без меня тебе расскажет "по чем жито в Житомирі".
Скажу так, это прямая вина украинского народа, вернене в его разношерстности и в нежелании анализировать, толи это хорошо, толи это плохо, но народ не дает в одни руки все бразды правления, и победителю выборов ни чего не остается, как объединятся с другими силами, которые не чувствуют своей ответственности перед народом, а может даже ведут себя с позиции обиженных, за выбор народа, а победителю приходится договариваться, что-бы принимать необходимые решения и законы, но это дорого обходится как для казны, так и процветания страны. Порошенку приходится жить и работать в таких условиях, может быть если бы он имел абсолютную власть (а судя по копированию всех повадок х-ла, он просто мечтает об этом) то людям было-бы не так тяжко переносить диктатуру Порошенко, за счет экономии на хотелках "единомышленников." Но, это может быть, что очень сомнительно, судя по патологической жадности гаранта. А вот Тимошенко, по сути своей благодетель, она питается тем, что благоденствует над массами, это тоже порок, но для обнищавшей части населения 70% украинцев, до восстановления внутреннего баланса, эта сущность Тимошенко пойдет только на пользу, а через пять лет, когда баланс, нищета-богатство восстановится, тогда можно будет отправить Юлию Владимировну на почетный отдых. Думаю, что любому украинцу, у кого не больше $100 000 000 сильно беспокоится не надо, а у кого $ 1-5 миллионов, тем более. Но вот вопрос, дадут ли украинцы Юле такой шанс, если Президентство это вполне реально, то большинство в парламенте, под большим вопросом.
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Який бред... Юля і Пеця, однояйцеві близнюки. Політики з минулого, з такою самою свідомістю, бачення життя, держави та методів. Це відстой.
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Не підкажете, де зараз Януковіч? А чи не мінітром економіки працював у нього Петро? І де тоді сиділа отруєна талієм скалічена Юля? Не соромно так брехати?
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Я взагплі не розумію ось ці "70% бідних. Вам не побоку хто вас обмане і "поимеет?" Це ж неминуче поки ви чекаєте на мессію і вірите у чудо.
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Юля зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті і не вкрала жодної копійчини, янек це довів. І ще зробить
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Я лично прослушал много материалов суда -- все "доказательства" следвствия скорее доказывают невиновность подзащитного .
Все крупные и мелкие детали этого "дела" чистейшей воды фальшивка ...
Начиная от требования прокурВОРов сделать заседание закрытым и напротив желание защиты как можно большего освещения .
Просьба Мангера пропустить его показания через полиграф . Я бы на его месте не был столь уверен в аппаратуре , которую может дать украинские спецы -- согласился бы только на оборудование под гарантию посольства США , Британии или Польши .
Предлагаю Мангеру выйти на ток-шок , которое готово провести его через полиграф .
Заодно , не мешало бы Югика Прокуооора провести на том же оборудовании .
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Героический вы человек. Меня вчера хватило всего на 1,5 часа. Дольше я не смог смотреть на "судебный фарс" им. Роди Сопли-Кипеева №2.
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Одно не розумію, навіщо ток шоу, якщо експертиза на поліграфі є зараз доказом по КПК, а обладнання у експертов ************?
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Тут вже пригадали про затримання (з бронетехнікою, ударними гелікоптерами, батальйоном озброєних до зубів чикістів з "альфи") маленького та хворого (справжнього) еврейчка Гену Корбана. А далі були "суди" з карикатурно-гоголівськими "суддями", зойки порохобидла типа 1937 року - "расстрелять гнусного корбана!!!" . І чим все закінчилось? Грандіозним випусканням кишечних газів!

Та пецоботство всілякх новосадів воно таке, що не пам*ятає і не хоче пам*ятати той грандіозний обсерон їхніх хазяїв.
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Юлька не испугалась овоща, не сбежала, а могла. Пеця после президентства скорее всего сбежит через задний проход. Как зашел, так и вышел.
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Так він уже заявляв здається, що в разі перемоги ЮВТ виїде з України. Як і Ющ!
Альо Юща я особисто чув на цей рахунок !
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Ющ заробив собі на довічне з конфіскацією не меньше, ніж Шпигун.
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Я розумію, що у Вашому похилому віці існують проблеми із засвоєнням інформації, але якщо Ви беретесь писати на форумі, то вже спробуйте засвоїти правила форуму.
Вони не такі вже складні. Обговорюйте теми, ідеї, а не учасників форуму.

Якщо підводить пам'ять, можете перечитувати правила час від часу:
https://censor.net.ua/forum/2000002/pravila_foruma
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Ай-я-яй! Така молода, а вже дід Деменцій тебе відвдав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продолжил избирать меру пресечения Мангеру. ФОТО
 
 
 
 
 
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