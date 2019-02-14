 Суд продолжил избирать меру пресечения Мангеру. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Подозреваемый Мангер, представители прокуратуры присутствуют на заседании суда. Вместе с тем, отсутствует один из адвокатов Мангера Шадрин, в связи с чем защита подозреваемого ходатайствует о переносе заседания.
Также защита заявляет ходатайство об обеспечении трансляции заседания суда.
Суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайств.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Иммануил Кант .
Ярослав Гашек
ковдра насірова, вже в суді?
Можете записать его в свои друзья и родственники, если он Вам так нравится, но не надо отождествлять его с Украиной.
Никогда так хорошо не жили, как тогда.
НО ставить знак равенства между Магнером и Украиной это абсурд и оскорбление Украины.
Сразу же после покушения на Катерину и ее друзья, и херсонские, киевские волонтеры Катерины, а теперь уже и ее отец одним из первых подозреваемых называли именно Мангера.
Уже неоднократно в комментах давали ссылку на фильм херсонских журналистов 2017 года о "чести, уме и совести" Херсонщины Мангере:
https://www.youtube.com/watch?v=KigaGclBoBo
"Суд продолжил избирать меру пресечения Мангеру........"
Кому и где он нужен, простите?
Цікаво...
"Своим - все, чужим - закон!" ?
"Все переметнувшиеся будут прощены за любые совершенные ими преступления?".
"Да" или "нет"?
Пеця и Аваков не дружны. При втором президенстве пеци авакову уже не быть у корыта. Поэтому аваков делает ставку на любого. Юля его приласкает. Так, что у пеци полный геморрой с "Батькивщиной"
Скажу так, это прямая вина украинского народа, вернене в его разношерстности и в нежелании анализировать, толи это хорошо, толи это плохо, но народ не дает в одни руки все бразды правления, и победителю выборов ни чего не остается, как объединятся с другими силами, которые не чувствуют своей ответственности перед народом, а может даже ведут себя с позиции обиженных, за выбор народа, а победителю приходится договариваться, что-бы принимать необходимые решения и законы, но это дорого обходится как для казны, так и процветания страны. Порошенку приходится жить и работать в таких условиях, может быть если бы он имел абсолютную власть (а судя по копированию всех повадок х-ла, он просто мечтает об этом) то людям было-бы не так тяжко переносить диктатуру Порошенко, за счет экономии на хотелках "единомышленников." Но, это может быть, что очень сомнительно, судя по патологической жадности гаранта. А вот Тимошенко, по сути своей благодетель, она питается тем, что благоденствует над массами, это тоже порок, но для обнищавшей части населения 70% украинцев, до восстановления внутреннего баланса, эта сущность Тимошенко пойдет только на пользу, а через пять лет, когда баланс, нищета-богатство восстановится, тогда можно будет отправить Юлию Владимировну на почетный отдых. Думаю, что любому украинцу, у кого не больше $100 000 000 сильно беспокоится не надо, а у кого $ 1-5 миллионов, тем более. Но вот вопрос, дадут ли украинцы Юле такой шанс, если Президентство это вполне реально, то большинство в парламенте, под большим вопросом.
"Да" или "нет?
Все крупные и мелкие детали этого "дела" чистейшей воды фальшивка ...
Начиная от требования прокурВОРов сделать заседание закрытым и напротив желание защиты как можно большего освещения .
Просьба Мангера пропустить его показания через полиграф . Я бы на его месте не был столь уверен в аппаратуре , которую может дать украинские спецы -- согласился бы только на оборудование под гарантию посольства США , Британии или Польши .
Предлагаю Мангеру выйти на ток-шок , которое готово провести его через полиграф .
Заодно , не мешало бы Югика Прокуооора провести на том же оборудовании .
Та пецоботство всілякх новосадів воно таке, що не пам*ятає і не хоче пам*ятати той грандіозний обсерон їхніх хазяїв.
Альо Юща я особисто чув на цей рахунок !
Вони не такі вже складні. Обговорюйте теми, ідеї, а не учасників форуму.
Якщо підводить пам'ять, можете перечитувати правила час від часу:
https://censor.net.ua/forum/2000002/pravila_foruma