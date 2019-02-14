 Зубодробительный антироссийский законопроект, - сенатор Госдумы Косачев распереживался из-за новых санкций США

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Он обвинил американцев во вмешательстве более 80 раз в выборы иностранных государств, в осуществлении кибератак на российскую инфраструктуру, "подчинении Вашингтоном Украины" и хаосе в Сирии, который туда якобы принесли американцы.

"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Сдержать развитие суверенных государств и навязать свою волю странам-вассалам. Отсюда безумные и бездумные санкции", - написал Косачев.

Ранее сообщалось, что сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах. В частности сенаторы хотят ввести санкции против неназванных "24 агентов ФСБ", причастных к конфликту в Черном море — "в ответ на задержание 24 украинских моряков".