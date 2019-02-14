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Все про:Косачев (11) Россия (71991) санкции (7246) США (14653)

 Зубодробительный антироссийский законопроект, - сенатор Госдумы Косачев распереживался из-за новых санкций США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев возмутился представленным в США законопроектом о новых санкциях против России, назвав возможные ограничительные меры "безумными".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Он обвинил американцев во вмешательстве более 80 раз в выборы иностранных государств, в осуществлении кибератак на российскую инфраструктуру, "подчинении Вашингтоном Украины" и хаосе в Сирии, который туда якобы принесли американцы.

"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Сдержать развитие суверенных государств и навязать свою волю странам-вассалам. Отсюда безумные и бездумные санкции", - написал Косачев.

Ранее сообщалось, что сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах. В частности сенаторы хотят ввести санкции против неназванных "24 агентов ФСБ", причастных к конфликту в Черном море — "в ответ на задержание 24 украинских моряков".

Зубодробительный антироссийский законопроект, - сенатор Госдумы Косачев распереживался из-за новых санкций США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3111658
 
   
 Топ комментарии
 
ниче Сцарь сказал - вам на пользу - пользуйтесь чуваки -))))
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И опять госдолг США... Ну куда же без него? О линчевании негров забыл сенатор упомянуть. Зубодробительный антироссийский законопроект, - сенатор Госдумы Косачев распереживался из-за новых санкций США - Цензор.НЕТ 8530
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ниче Сцарь сказал - вам на пользу - пользуйтесь чуваки -))))
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Виходить, що цей фацет (косачОв) -- прЄдатЄль рускоВо народа?
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Подивишся на їх (ху?ло, касачев, задниця коня "що говорить", ск********) обличчя і дякуєш Господу що так "помітив" козлоногих....
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аплодую стоячи . нове клеймо для ватних убивць. господь шельму мітить .
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А по соседям из градов лупашить это не безумие? Это нормально?
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И опять госдолг США... Ну куда же без него? О линчевании негров забыл сенатор упомянуть. Зубодробительный антироссийский законопроект, - сенатор Госдумы Косачев распереживался из-за новых санкций США - Цензор.НЕТ 8530
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А геноцид коренных жителей Америки?
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"Безумные" санкции для безумного сброда . Всё логично . Зверинец надо изолировать .
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А чё сразу антироссийские?
Мож они прочеловеческие?
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Що хотіли, то маєте.. Чого вже тепер козлорожому скавуліти ?..😕
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у тебя в гебешной методичке не густо.
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санкции только готвятся в БАНКОВСКИМ секторе. Дуракам пол дела не показывают.
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У быдла которое исполняет преступные приказы хозяев есть только кредиты в российских банках. А вот у ихних хозяев есть и счета и недвижимость в ЕС и США. Поэтому эта свинья Косачев и разнылся.))))
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Паліть долари і айфони! Закрийте рахунки амерів у своїх банках! Намалюйте більше мультиків, а не нийте, дідов на палки і вперед на хресну ходу!
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не могу понять почему санкции в отношении "24 агентов ФСБ"
а не 240 тысяч?!
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Пусть касапня уже о своих долгах задумается, там одних только репараций на столько триллионов намотало и продолжает мотать, что мама не горюй, поколений 10 отдавать будут...
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Правительство США должно в основнм СВОИМ гражданам, СВОИ деньги, тогда как паРаша должна всему миру американскийе деньги.
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Иногда лучше промочать, тогда за умного сойдешь
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А самим контрсанкции против Омерики слабо ввести?
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Еще никогда россияне не жили так плохо, как при Порошенко.
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Это ты бабушкам из Воронежа расскажи. Только вечером рассказывай, а то днем они валежник собирают. Зубодробильний антиросійський законопроект, - сенатор Держдуми Косачов розхвилювався через нові санкції США - Цензор.НЕТ 7885
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А какое отношение средний класс и молодежь РФ имеет к путиновской нефти?
Ты не путай путинускую личную шерсть с государственной.))))
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Насчет голода длявашей молодежи, начало уже положено.)))

Депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.
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В даному разі я згодний.
Утім, можливо саме ці санкції вплинуть на ціну нафти?
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Р.Рейґан якось досягнув свого без усунення совко-режиму, тобто ціна нафти знизилася, якщо не помиляюся, в 5 разів. Але він справді впроваджував санкції, а не імітував їх.
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Проблема не в тому, що Рейґана нема, а в тому, що якби він навіть і був, то навряд чи його зараз обрали б. Був Мак Кейн. На словах його ніби всі підтримували. А робили все по-иншому.
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Нефть пошла вверх и теоретически(если верить в тех.анализ) будет дорожать где-то до 70 за бочку. Но прикол в том, что рубль старается не отставать и тоже стремится к 70 за бакс ...
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можно подумать это чистая прибыль...это капля в море...
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"не смешите наши искандеры" "санкции нам только на пользу" ... что не так ? оно видать за искандеры переживает ... боиться что бы не лопнули от смеха
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Когда у них в силу вступит "закон о чебурнете"?
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норм, раз развизжались и слюной брізгают, значит санкциями аккурат меж рог всандалили кацапне
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Американцам очень хочется быть исключительными во всем.

Хочеться повториться: выкинь айфон, компьютер, пересядь на осла и возьми в руки лук со стрелами. Ах да и выгребная яма обязательно.
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от саме за це я не люблю голівудські фільми-катастроф: Європа, Азія, Африка згоріла, потонула, з'їли усіх прибульці, і лише президент США на білому коні, все контролює Зубодробильний антиросійський законопроект, - сенатор Держдуми Косачов розхвилювався через нові санкції США - Цензор.НЕТ 1497
Радує, що в таких фільмах живим залишається лише один кацап, в вушанкі з зіркою, балалайкою та горілкою, десь, там в космосі
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Сила сибири до сих пор спроиться,а когда начали....
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А с кацапскими психами только так
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О! Еще один мокшанський гавнамёт нарисовался. Чем "безумнее" санкции против вас, мразей, будут, тем лучше. И шоб не тока вам все зубы подробило, а и кишки ваши поганые на этот вал санкций намотало. Давно пора
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ты як напишешь, так у вас просто швийцария наступила. иди свои сказки лысому деду рассказуй
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Косачев возмутился представленным в США законопроектом о новых санкциях против России, назвав возможные ограничительные меры "безумными".


Кацап ты там со своими хозяевами согласуй на пользу вам санкции или навред, а уж потом вылазь на форум. Зубодробильний антиросійський законопроект, - сенатор Держдуми Косачов розхвилювався через нові санкції США - Цензор.НЕТ 6853
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а какие в мордоре недовольные?они были,но их уже нет...и тебя,свинособака,не будет,окажешься не в том месте,не в то время...ведь ты в рашке никто,так,прислуга сЦаря
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Путиноиды, вы уже как то определитесь, что для вас санкции-добро или зло? А если точно, то они для вас конкретная ЖОПА(!!!).
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Та шо там апридиляцца. Утром скажут шо на пользу, днём шо нет, а вечеро апять шо польза. Искать какуюто логику в мокшанском дурдоме вещь совершенно бесполезная
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Я давно кажу, що наросією повинен керувати Психіатр а не призент чи цар.
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Не кацап это весь мир клан на вас пиSдоглазых. Скоро вам прилетят санкции и за сбитый вами М-17.
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та да. та шо там всем миром, всей галактикой строят. даже с альфа цынтавры и гончих псов приижают памагать...
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Пам'ятаю, колись, ссср теж санкцій не боявся, так не боявся, що цигарок не було де купити.
Згадайте, чому в ссср штопали шкарпетки, рубашки, майки, штани, труси, голка та нитки були в кожній сім'ї. Санкції в ділі.
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Сказочная страна Россия, что не сенатор то и сказочный долб..б.
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Главное, чтобы санкции ударили по боярам, а они сами карлика "сердечный приступ".
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Мне нравиться,чтоРФию лишили *презумпции невиновности*- обвинили и вставили,а потом они могут кричать шо не виноваты и это не они.
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