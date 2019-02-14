 Зубодробительный антироссийский законопроект, - сенатор Госдумы Косачев распереживался из-за новых санкций США

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он обвинил американцев во вмешательстве более 80 раз в выборы иностранных государств, в осуществлении кибератак на российскую инфраструктуру, "подчинении Вашингтоном Украины" и хаосе в Сирии, который туда якобы принесли американцы.
"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Сдержать развитие суверенных государств и навязать свою волю странам-вассалам. Отсюда безумные и бездумные санкции", - написал Косачев.
Ранее сообщалось, что сенаторы США подготовили новые санкции против России в банковском и энергетическом секторах. В частности сенаторы хотят ввести санкции против неназванных "24 агентов ФСБ", причастных к конфликту в Черном море — "в ответ на задержание 24 украинских моряков".
ск********) обличчя і дякуєш Господу що так "помітив" козлоногих....
Мож они прочеловеческие?
а не 240 тысяч?!
Ты не путай путинускую личную шерсть с государственной.))))
Депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.
Утім, можливо саме ці санкції вплинуть на ціну нафти?
Хочеться повториться: выкинь айфон, компьютер, пересядь на осла и возьми в руки лук со стрелами. Ах да и выгребная яма обязательно.
Радує, що в таких фільмах живим залишається лише один кацап, в вушанкі з зіркою, балалайкою та горілкою, десь, там в космосі
Кацап ты там со своими хозяевами согласуй на пользу вам санкции или навред, а уж потом вылазь на форум.
Згадайте, чому в ссср штопали шкарпетки, рубашки, майки, штани, труси, голка та нитки були в кожній сім'ї. Санкції в ділі.