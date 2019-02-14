 Красный Крест отправил 232 тонны гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.



"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлен груз массой 232 тонны", - говорится в сообщении.

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