Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлен груз массой 232 тонны", - говорится в сообщении.
Красный Крест отправил 232 тонны гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба
Международный комитет Красного Креста отправил более 200 тонн гуманитарной помощи на оккупированную территорию Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Русских голодных детей кормит Красный крест.
Такого позора как сейчас никогда страна не знала.
https://m.youtube.com/watch?v=iBcdAE1ESnI&time_continue=289
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