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 Красный Крест отправил 232 тонны гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста отправил более 200 тонн гуманитарной помощи на оккупированную территорию Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлен груз массой 232 тонны", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111654
 
 
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Детям Сирии Россия привозит гуманитарную помощь. На пакетах написано "Россия с вами".
Русских голодных детей кормит Красный крест.
Такого позора как сейчас никогда страна не знала.﻿

https://m.youtube.com/watch?v=iBcdAE1ESnI&time_continue=289
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Девочка в видео на днях рассказывала, что живут с мамой на помощь 450 рублей в месяц, и Красный Крест ее в школе обедом кормит. А так ягоды в лесу на продажу собирают. Потом плакала...
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Какого хера ? Ее там никто не получит. Это коррупция. Задуманная делитиь бабло за счет наивных европейских плательщиков. Нужно поверить,кто за этим стоит.
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Та най їх качка в дупу копне з їхньою "гуманітаркою"..😕
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А шо, у них уже антрацит кончился, что им еще еды подвозят?
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А Мадуро запрещает к себе чужую гуманитарку ввозить...
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дАнецкие подачками не брезгуют. Не до гордости сейчас.
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Зашибись,российские ублюдки боеприпасы и оружие им подвозят, красный крест продукты..пусть вымрут там все эти твари!!!
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Плохая гуманитарка: ни стреляет, ни взрывается. Не то что из нароссии.
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Вот такие новости меня злят. Мы здесь по крохам собираем помощь нашим военным и гражданским, везём своими машинами по 300 кг. А тут ватникам сотни тонн гуманитарки, нате.
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Гуманитарка ,даже если и дойдет до людей ,розданная руками сепарни ,это насмешка и издевательство,это как садисту дать бинты ,чтобы он перебинтовывал им же искалеченного человека.
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Вот это правильная гуманитарная помощь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрасный Крест отправил 232 тонны гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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