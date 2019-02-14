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 Беспилотник наблюдателей зафиксировал 18 152-мм гаубиц и 2 танка наемников РФ вблизи оккупированного Луганска, - ОБСЕ

В ОБСЕ отметили, что гаубицы террористы разметили в 56 километрах от оккупированного наемниками РФ Луганска.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 18 буксируемых гаубиц (десять 2А65 Мста-Б, 152 мм, и восемь 2А36 Гиацинт-Б, 152 мм), два танка (Т-64, один без основного орудия) и одну самоходную артиллерийскую установку (2С9 Нона-С, 120 мм) к северу от временно оккупированного Хрустального, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным ОБСЕ, ББМ (типа БМП) и БТР-80 боевики разместили в Новоселовке, одну зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которая установлена на военном грузовике, два бронетранспортера (МТ-ЛБ) - в Дебальцево.

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Источник: https://censor.net.ua/n3111649
 
 
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Кремль надеется взять Европу на измор. Значит надо их, как минимум , так же методично и терпеливо обзывать д*л*о**ами, пи**р*с*ми и другими подобными характеристиками.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБеспилотник наблюдателей зафиксировал 18 152-мм гаубиц и 2 танка наемников РФ вблизи оккупированного Луганска, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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